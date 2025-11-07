Nejlevnější herní procesor s 3D V-Cache pro socket AM5: Už známe parametry Ryzenu 5 7500X3D

Před nedávnem se objevily první zprávy o tom, že AMD chystá levný „X3D“ procesor pro socket AM5, tedy CPU vybavené tzv. 3D V-Cache, která výrazně zlepšuje výkon her, jménem Ryzen 5 7500X3D. Tento model se teď objevil v databázi testu Geekbench, což snad potvrzuje, že nešlo o fámu. A zároveň tento únik zřejmě prozradil specifikace CPU, které z první zprávy ještě nebyly známé. Novinka by podle nich nemusela být špatná volba.
Ryzen 5 7500X3D: Specifikace
Procesor Ryzen 5 7500X3D někdo ve středu otestoval benchmarkem Geekbench 6.5.0 pro Windows v desce Asus ROG Strix X870-A Gaming WiFi. Záznam o tom potvrzuje, že jde o procesor s šesti jádry a 12 vlákny (nepřišel tedy o SMT) pro socket AM5. Nejdůležitější zjištění jsou frekvence. CPU má základní frekvenci 4,0 GHz a jeho boost by zřejmě měl být 4,6 GHz. Nebo možná oficiálně 4,5 GHz s tím, že reálně běží na 4,55 GHz (AMD má ve zvyku uvádět ve specifikacích boost o něco nižší, než jaký má CPU ve skutečnosti povolený jako maximum).
To by znamenalo, že procesor je o 100 MHz pomalejší než model Ryzen 5 7600X3D, který již AMD prodává v omezené míře, nebo případně má o 100 MHz nižší základ, ale o 200 MHz nižší boost. To by mělo znamenat, že herní výkon bude velmi blízko výsledkům modelu 7600X3D, snížení taktu ve hrách o 200 MHz by mělo výkon zhoršit jen o zhruba 4 %. Proti modelu Ryzen 7 7800X3D by mohl být zhruba o 10 % pomalejší, pokud bychom uvažovali pouze vliv frekvence.
Podle databáze má procesor i nezmenšenou 3D V-Cache, celkem tedy 96 MB L3 cache. Předpokládáme, že bude mít zachovanou i podporu PCI Expressu 5.0 pro grafickou kartu a SSD. Schopnosti paměťového řadiče by měly odpovídat ostatním procesorům generace Ryzen 7000, procesor v databázi Geekbench byl otestován s 64 GB paměti DDR5–6000.
Protože je CPU založeno ještě na architektuře Zen 4, bude při stejné frekvenci dosahovat nižšího výkonu než Ryzeny 9000 s 3D V-Cache založené již na Zenu 5 (z jejich generace by prý na trh ale mělo také přijít levnější šestijádro, model Ryzen 5 9600X3D).
Otázka je dostupnost
Kdy tento procesor přijde na trh, zatím nevíme. Nejpravděpodobnější je, že ho AMD vydá na začátku roku během CES 2026, ale teoreticky může být vypuštěn ještě teď do sezóny předvánočních prodejů. Otázka je, zda bude dostupný globálně a běžně v eshopech. Šestijádrové X3D modely totiž AMD často vydávalo jen pro omezené trhy – model 5600X3D například dlouho byl k mání pouze v Micro Centeru v USA a již zmíněný následník 7600X3D zase v německém MindFactory, Nedávno pak AMD vydalo vůbec nejnižší a nejlevnější procesor s 3D V-Cache, Ryzen 5 5500X3D ještě na platformě AM4, ale bylo to pouze pro latinskoamerický trh.
Případně může dojít k tomu, že bude šestijádro Ryzen 5 7500X3D uvolněno jen OEM výrobcům počítačů, takže bude k mání jen v hotových sestavách. Nicméně poprvé se tento model objevil právě na webu retailového obchodu, takže šance na to, že toto CPU najdete i v běžných eshopech, existuje. Uvidíme ale, zda bude výhodné cenově. Pro levnější herní PC má většinou význam investovat spíš do GPU, a někdy je tak asi lepší koupit běžné šestijádro jako jsou modely Ryzen 5 7600 nebo Ryzen 5 9600X, než výrazně připlácet na nějaký X3D model. Tedy alespoň pokud nechcete přednostně hrát eSports tituly a snažit se o co nejlepší „konkurenceschopnost“, pak vám X3D CPU může pomoci.
