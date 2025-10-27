Konečně levný herní procesor s 3D V-Cache? AMD chystá Ryzen 5 7500X3D

AMD teď nemá v přípravě jenom nové špičkové herní „X3D“ procesory architektury Zen 5, současně s nimi by mohly vyjít i nové levnější alternativy. Podle uniklých informací by firma mohla vydat levný herní procesor s 3D V-Cache požívající starší jádra Zen 4. Tento model by měl podobný charakter jako populární Ryzen 7 5700X3D nebo nedávný model 5500X3D, ale už by byl na aktuální platformě AM5 místo na socketu AM4, jenž už je slepou uličkou.
Ryzen 5 7500X3D
Momomo_us na bývalém Twitteru publikoval informace o tom, že se AMD chystá vydat procesor označený Ryzen 5 7500X3D. Procesor už našel v katalogu jednoho z obchodů (Westcoast v Anglii), a to včetně jeho číselného kódu, který má být 100–000001904. Tento detail naznačuje, že spíš asi jde o reálnou informaci a toto CPU se skutečně někdy dostane na trh, než že by dotyčný produkce jenom zkoušel nějak spekulovat.
Bohužel na webu firmy nejsou k procesoru parametry, zatím tedy můžeme jenom hádat, co od něj čekat. Vzhledem k označení Ryzen 5 generace 7000 je téměř jisté, že bude mít šest jader Zen 4 s 12 vlákny. Přípona X3D by zase měla znamenat obvyklou 96MB L3 cache těchto procesorů, která je zdrojem jejich známého vysokého výkonu ve hrách.
Těžko ale hádat frekvence. AMD již má venku jedno X3D šestijádro generace Zen 4, a to model 7600X3D se základním taktem 4,1 GHz a maximálním boostem 4,7 GHz. Model označený 7500X3D bude muset mít nižší frekvenci (podobně jako u zmíněných Ryzenů 5 5500X3D), protože v něm AMD využívá čipy, které nevyhověly parametrům potřebným pro model 7600X3D při tzv. binningu. O jak moc frekvence klesnou v tomto případě, to ale nevíme. Nejspíš to bude odpovídat snížení výkonu o číslo někde v pásmu 5–10 %. AMD by teoreticky mohlo vypnout i část cache, což by vedlo k většímu propadu herního výkonu, ale to dosud firma u žádného X3D modelu neudělala.
Každopádně procesor bude používat socket AM5 a paměti DDR5 (což je od doby, kdy v létě ceny pamětí DDR4 vystřelily vzhůru, výhoda). Je otázka, zda bude běžně dostupný v obchodech, nebo ho AMD bude nabízet omezeně jen v některých oblastech, nebo jenom výrobcům hotových počítačů jako OEM produkt k zabudování do sestav. Procesor, který se objevil v katalogu Westcoast, byl v balení tray, které je primárně věcí OEM trhu, ale někdy se prodává i volně v eshopech.
3D V-Cache za zhruba šest tisíc?
Cena, kterou by tento model mohl stát, je také neznámá. Ryzen 7600X3D svého času stál v Německu 299 € nebo i méně u nás se momentálně dá koupit za 7840 Kč. Pokud by se k nám dostal model 7500X3D, měl by stát méně a být tak nejlevnějším X3D modelem pro socket AM5. Možná by mohl být za něco lehce přes 6000 Kč, ale kdo ví, jak se AMD rozhodne.
Ale pořád nemusí jít o nic vyloženě levného v porovnání s cenami procesorů bez 3D V-cache (Ryzen 5 7600 je dnes za čtyři tisíce a model 7500F za tři a půl; současně se cena modelu 9600X už dostala pod pět tisíc).
Vedle tohoto modelu se objevovaly i zprávy o tom, že by mohlo být vydáno šestijádro 3 3D V-Cache na bázi generace Zen 5 (model Ryzen 5 9600X3D). Spolu s novými modely Ryzen 7 9850X3D a Ryzen 9 9950X3D2 na špičce nabídky by tedy mohly na trh postupně nebo současně dorazit dokonce čtyři nové herní modely CPU pro platformu AM5. AMD nejspíš část z nich vydá v lednu během CES 2026, ale není úplně vyloučeno, že některé modely (třeba tento 7500X3D patřící ještě do starší generace) vyjdou dřív.