Hardware

Konečně levný herní procesor s 3D V-Cache? AMD chystá Ryzen 5 7500X3D

Jan Olšan
Dnes
Procesor AMD Ryzen 5 7600X3D Autor: AMD
Procesor AMD Ryzen 5 7600X3D (krabicové balení)
Ryzen 5 7500X3D by měl přinést dosud nejlevnější možnost, jak mít CPU s technologií 3D V-Cache na platformě AM5.

AMD teď nemá v přípravě jenom nové špičkové herní „X3D“ procesory architektury Zen 5, současně s nimi by mohly vyjít i nové levnější alternativy. Podle uniklých informací by firma mohla vydat levný herní procesor s 3D V-Cache požívající starší jádra Zen 4. Tento model by měl podobný charakter jako populární Ryzen 7 5700X3D nebo nedávný model 5500X3D, ale už by byl na aktuální platformě AM5 místo na socketu AM4, jenž už je slepou uličkou.

Ryzen 5 7500X3D

Momomo_us na bývalém Twitteru publikoval informace o tom, že se AMD chystá vydat procesor označený Ryzen 5 7500X3D. Procesor už našel v katalogu jednoho z obchodů (Westcoast v Anglii), a to včetně jeho číselného kódu, který má být 100–000001904. Tento detail naznačuje, že spíš asi jde o reálnou informaci a toto CPU se skutečně někdy dostane na trh, než že by dotyčný produkce jenom zkoušel nějak spekulovat.

Bohužel na webu firmy nejsou k procesoru parametry, zatím tedy můžeme jenom hádat, co od něj čekat. Vzhledem k označení Ryzen 5 generace 7000 je téměř jisté, že bude mít šest jader Zen 4 s 12 vlákny. Přípona X3D by zase měla znamenat obvyklou 96MB L3 cache těchto procesorů, která je zdrojem jejich známého vysokého výkonu ve hrách.

AMD Ryzen 5 7500X3D

AMD Ryzen 5 7500X3D

Autor: Westcoast, snímek Cnews

Těžko ale hádat frekvence. AMD již má venku jedno X3D šestijádro generace Zen 4, a to model 7600X3D se základním taktem 4,1 GHz a maximálním boostem 4,7 GHz. Model označený 7500X3D bude muset mít nižší frekvenci (podobně jako u zmíněných Ryzenů 5 5500X3D), protože v něm AMD využívá čipy, které nevyhověly parametrům potřebným pro model 7600X3D při tzv. binningu. O jak moc frekvence klesnou v tomto případě, to ale nevíme. Nejspíš to bude odpovídat snížení výkonu o číslo někde v pásmu 5–10 %. AMD by teoreticky mohlo vypnout i část cache, což by vedlo k většímu propadu herního výkonu, ale to dosud firma u žádného X3D modelu neudělala.

Každopádně procesor bude používat socket AM5 a paměti DDR5 (což je od doby, kdy v létě ceny pamětí DDR4 vystřelily vzhůru, výhoda). Je otázka, zda bude běžně dostupný v obchodech, nebo ho AMD bude nabízet omezeně jen v některých oblastech, nebo jenom výrobcům hotových počítačů jako OEM produkt k zabudování do sestav. Procesor, který se objevil v katalogu Westcoast, byl v balení tray, které je primárně věcí OEM trhu, ale někdy se prodává i volně v eshopech.

3D V-Cache za zhruba šest tisíc?

Cena, kterou by tento model mohl stát, je také neznámá. Ryzen 7600X3D svého času stál v Německu 299 € nebo i méně u nás se momentálně dá koupit za 7840 Kč. Pokud by se k nám dostal model 7500X3D, měl by stát méně a být tak nejlevnějším X3D modelem pro socket AM5. Možná by mohl být za něco lehce přes 6000 Kč, ale kdo ví, jak se AMD rozhodne.

Ale pořád nemusí jít o nic vyloženě levného v porovnání s cenami procesorů bez 3D V-cache (Ryzen 5 7600 je dnes za čtyři tisíce a model 7500F za tři a půl; současně se cena modelu 9600X už dostala pod pět tisíc).

linux_sprava_tip

Vedle tohoto modelu se objevovaly i zprávy o tom, že by mohlo být vydáno šestijádro 3 3D V-Cache na bázi generace Zen 5 (model Ryzen 5 9600X3D). Spolu s novými modely Ryzen 7 9850X3D a Ryzen 9 9950X3D2 na špičce nabídky by tedy mohly na trh postupně nebo současně dorazit dokonce čtyři nové herní modely CPU pro platformu AM5. AMD nejspíš část z nich vydá v lednu během CES 2026, ale není úplně vyloučeno, že některé modely (třeba tento 7500X3D patřící ještě do starší generace) vyjdou dřív.

Zdroje: Momomo_us, Westcoast

Jan Olšan

Jan Olšan

