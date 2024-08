Herní procesor s 3D V-Cache za míň než pět tisíc? Ryzen 5 5500X3D pro platformu AM4 na cestě

Před pár dny začalo AMD prodávat Ryzen 7 5800XT a Ryzen 9 5900XT (vzdor názvu s 16 jádry) pro socket AM4. Možná to ale ještě nebudou poslední nové konfigurace s architekturou Zen 3, které na této staré platformě vyjdou. Nakonec by se totiž mohlo do prodeje ještě dostat i šestijádro s 3D V-Cache, které by tuto technologii mohlo dostat na zatím nejnižší cenu a být tak zajímavé jako levný upgrade počítačů s B350 či B450 deskami.

Ještě loni na podzim se objevily informace, že AMD vedle Ryzenu 7 5700X3D, který pak byl vydán v lednu, chystá ještě podobný šestijádrový model Ryzen 5 5500X3D. Ten by logicky byl prodáván za ještě nižší ceny a byl nejdostupnějším modelem s 3D V-Cache na trhu, byť také samozřejmě modelem relativně k ostatním nejpomalejším.

Tento model nebyl v zimě vydán, ale nyní se objevily známky, že to bylo jen dočasné a opožděně by mohl být přece jen uvolněn do prodeje pro ty, kdo stále staví levné PC na platformě AM4 (nebo kupují nový procesor pro existující AM4 desku). Ryzen 5 5500X3D byl totiž nalezen v databázi EEC, kam výrobci registrují různý hardware před vydáním. Ne všechno, co se v těchto databázích objeví, je také skutečně vydáno (někdy se asi registrují i hypotetické modely, nebo po registraci firma zruší plány na vydání).





Ryzen 5 5500X3D v databázi EEC Autor: EEC

Že se jméno 5500X3D znovu vynořilo, tak dost možná znamená, že se procesor přece jen dostane na trh, možná i v rámci určitého „vymetání skladů“. AMD takto například loni prodávalo Ryzen 5 5600X3D, který ovšem byl uvolněn exkluzivně pro americký obchodní řetězec Microcenter a v omezeném množství. Ryzeny 5 5500X3D mohou představovat jakýsi „ultimátní“ model procesoru s architekturou Zen 3 a 3D V-Cache v tom smyslu, že v něm budou zužitkované všechny čiplety, které nedosahují dost vysoké frekvence pro použití v modelech 5800X3D, ale současně také kvůli výrobním defektům v některém z jader nemohou být použité ani v modelu 5700X3D.

Šestijádrový Zen 3 jen na 4,0 GHz

Podle starších informací měl mít procesor šest jader a 12 vláken s taktem pouze 3,0 GHz v základu a 4,0 GHz v boostu. Ovšem jeho L3 cache by byla zachována na plných 96 MB. Hry, které jsou hlavně limitované paměťovým subsystémem a profitují z velké cache, by tedy stále mohly sklízet značná zrychlení, ale samotná jádra budou poskytovat relativně horší výpočetní výkon (nižší než u Ryzenu 5 5600).

Tento procesor bude už mít poměrně dost snížený aplikační výkon, což je asi dobré mít na paměti, pokud chcete PC nejen na hraní, ale i na práci. Současné procesory na bázi Zenu 4 a 5 mají aspoň o 20–30 % vyšší jednovláknové výkony i než nejrychlejší procesor generace Zen 3 Ryzen 9 5950X, který v jednovláknových aplikacích běžel až na 5 GHz. A Ryzen 5 5500X3D bude mít ještě o pětinu nižší výkon v jednovláknových programech než model 5950X. A s jen šesti jádry také bude hrubý výkon CPU pro mnohovláknové aplikace poměrně malý. Toto CPU tak bude hodně úzce zaměřené na herní počítače.

Ryzen 5 5500X3D by ale měl stáhnout cenu technologie 3D V-Cache na nové minimum, jak už bylo řečeno. Zajímavé je to asi hlavně jako upgrade pro ty, kdo mají počítač se starším procesorem Ryzen v AM4 desce. Při upgradu na takovýto procesor je důležité, že X3D modely nejsou moc citlivé na pomalé paměti DDR4, takže upgrade starého stroje může skutečně být jen čistě za cenu CPU a nové grafiky.

Dnes je nejlevnějším modelem Ryzen 7 5700X3D, který se u nás nyní pohybuje na hranici pěti tisíc korun a na Slovensku je nejnižší cena 196 €. Šestijádro Ryzen 5 5500X3D by se tedy mělo podívat ještě hlouběji pod pět tisíc. Jak velký cenový rozdíl to ale bude, to je otázka, pokud půjde jen o pár set proti modelu 5700X3D, pak se asi vyplatí nešetřit.

Kdy by mohlo nastat vydání, zatím žádné zdroje neuvádějí.

Zdroj: VideoCardz, EEC