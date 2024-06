Vychází Ryzeny 5000XT, nové procesory pro starý socket AM4. AMD řeklo, že i AM5 bude žít takto dlouho

Ve stejný moment, kdy AMD na Computexu 2024 odhalilo nejnovější procesory Ryzen 9000, firma paradoxně přichází i s dalšími procesory pro předchozí socket AM4 a desky s pamětí DDR4, byť ho už od roku 2022 nový AM5 nahrazuje. Sice nebyly ukázány během prezentace, ale AMD teď oficiálně vydává Ryzen 7 5800XT a Ryzen 9 5900XT pro tuto starší platformu. A potvrdilo, že i socket AM5 by v budoucnu měl být podporován podobně dlouho.

Nový 16jádrový Zen 3

Že se tyto procesory chystají, prozradily uniklé slajdy už o víkendu, o čemž jsme psali. Šéfka AMD zmínila nové procesory pro socket AM4 v prezentaci firmy na Computexu, a v tiskové zprávě, která mezitím vyšla, už bylo potvrzeno i jejich vydání a parametry. Půjde o dva modely, které rozšiřují rodinu Ryzenů 5000 „Vermeer“ z roku 2020. Jde tedy pořád o stejný křemíkový základ s jádry Zen 3, vyloženě novou architekturu a čipy pro socket AM4 firma už teď nevyrobí.

Tyto modely XT jsou podobný příběh jako Ryzeny 5000GT, který podobné pozdní přidání dalších modelů provedly s APU Cezanne (Ryzen 5000G). Prvním modelem je Ryzen 7 5800XT, který je velmi podobný existujícímu Ryzenu 7 5800X, ale bude nabízet o kousek vyšší jednovláknový výkon. Procesor má osm jader, 16 vláken s 32MB L3 cache a stejnou základní frekvenci 3,8 GHz. Jeho maximální boost je ale navýšen z 4,7 na 4,8 GHz. Může tedy mít o nějaká 2 % lepší výkon v jendovláknových aplikacích a nějaké takové zlepšení by mohlo být i ve hrách. TDP je stejných 105W jako u modelu 5800X.

Větší zvláštnost je druhý model Ryzen 9 7900XT. Ten totiž není odvozený od 12jádra 7900X, má šestnáct jader a 32 vláken s 64 MB L3 cache. Je naopak o něco pomalejší verzí špičkového modelu Ryzen 9 5950X. Má o 100 MHz nižší základní takt a také maximální boost je nižší – 4,8 GHz místo 4,9 GHz. Na druhou stranu, v porovnání s Ryzenem 7900X už je stejný. Také tento procesor má 105W TDP.





16jádrový Ryzen 9 5950X Autor: Ľubomír Samák

Tento procesor by mohl být dobrým kandidátem pro ty, kdo hledají mnohovláknový výkon a jejich současný počítač již je založený na AM4 desce, pro kterou se toto CPU bude dát použít jako upgrade. Nebo alternativně mají paměti DDR4 a jsou ochotní k nim dokoupit AM4 desku, ale skok na novou platformu AM5 se jim dělat nechce. Pokud na platformě AM4 chcete maximální výkon, můžete sáhnout po Ryzenu 9 5950X, ale tento o 100MHz pomalejší model by eventuálně mohl stát o něco méně a být tak atraktivnější. S jeho nižšími frekvencemi by také možná mohl mít mírnější jednovláknovou a klidovou spotřebu než model 5950X.

Prodej začne v červenci

V prodeji se tyto procesory mají objevit v červenci, podobně jako řady Ryzen 9000, přesné datum ale nemáme. Také oficiální ceny procesorů nejsou v tiskové zprávě uvedené. První průsaky uváděly, že by měly být jsou 249 $ (u nás 6850 Kč / 278 € s DPH) a 359 $ (9850 Kč / 400 € s DPH), ale z nějakého důvodu tyto částky nebyly sděleny v oficiální prezentaci ani jinde.

Časem pravděpodobně tyto procesory proti uvedeným prosáklým cenám mohou zlevnit (model 5900XT by se logicky eventuálně měl asi prodávat za lepší cenu než 5950X), protože AMD obvykle nasazuje oficiální ceny výš, než jaké pak reálně jsou v obchodech. Nicméně toto zlevnění může chvíli trvat.

Odhalení procesorů AMD Ryzen 7 5800XT a Ryzen 9 5900 XT na Computexu 2024 Autor: AMD, via: AnandTech

Socket AM4 byl v desktopu ve větší míře uveden až začátkem roku 2017 pro první generaci Ryzenů, ale reálně jeho začátek na trhu nastal dříve, již v létě 2016, kdy ho používala poslední předzenová generace APU (A12–9800X, A10–97000X…) s architekturou Excavator. Tyto procesory ale byly dostupné jen na OEM trhu, takže tyto první desky z léta a podzimu 2016 se dal najít jen v hotových sestavách například od HP. Pokud je ale počítáte, pak v době, kdy Ryzen 5800XT a 9800XT vyjdou, bude platforma AM4 už stará v podstatě osm let.

Socket AM5 vydrží minimálně do roku 2027

Zatím není jasné, zda také socket AM5 bude takto relativně aktivní platforma ještě v roce 2030, ale několikaletou životnost bude mít také. AMD původně mluvilo o tom, že bude používaný minimálně v roce 2025, ale na Computexu na tuto věc přišla řeč a firma předchozí výhled prodloužila. Nyní uvádí, že bude platformu AM5 používat minimálně do roku 2027.

To by znamenalo pět let od roku 2022, kdy platforma byla uvedena s Ryzeny 7000. Mělo by to zvyšovat šance, že procesory příští generace s architekturou Zen 6 (které by tentokrát také mohly mít nové „uncore“ a novou čipletovou konstrukci) budou stále cílit na socket AM5 a budete si s nimi tedy moci upgradovat stávající desky této platformy.

Není úplně jasné, zda se oním rokem 2027 ale myslí, že na platformu přijde zase nová generace procesorů – jako jsou teď Ryzeny 9000 – nebo jen refresh původních starších generací, jakou jsou teď Ryzeny 5000GT a nynější 5000XT pro socket AM4.

Ještě nevíme, zda bude u procesorů příští generace s architekturou Zen 6 stále použitá paměť DDR5, na čemž asi nejvíc bude záležet. Pokud by už u této generace došlo k přechodu na paměti LPDDR6 s moduly LPCAMM2, pak bude celkem pochopitelně potřebovat nový socket a nové desky.

Zdroje: AMD (1, 2, 3, 4), AnandTech