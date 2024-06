Platforma AMD AM4 má téměř osm let, přesto dostává nové procesory: 8- a 16jádrové Ryzeny 5000XT

Před prezentací AMD na Computexu teď prosákly specifikace Ryzenů 9000 údajně ukázané médiím při předbrífincích. Nebudou to ale jen tyto nové procesory s dlouho vyhlíženou architekturou Zen 5, co se AMD chystá vypustit do světa. Do desktopů přijdou i nové procesory pro socket AM4, označené Ryzen 5000XT. Nebudou nové ve smyslu nové architektury, toliko přidají další modely na výběr, podobně, jako to bylo v případě APU Ryzenů 5 5500GT a 5600GT.

Nové modely založené na Ryzenu 5000X „Vermeer“

To, že AMD možná plánuje něco podobného, poodhalila stejná prezentace v Číně, na které se poprvé proflákly procesory Ryzen 5 8400F a Ryzen 7 8700F, na slajdu tehdy byla řeč i o procesorech „Ryzen 5000XT“. V jejich případě ovšem bylo méně jasné, zda nejde třeba jen o omyl. Ukazuje se, že ne, a tento slajd měl na mysli dva nové procesory, které se teď opravdu chystají do prodeje jako další z možností pro stále prodávané desky platformy AM4 či pro uživatele poohlížející se po upgradu.

Tyto modely „5000XT“ však zcela v souladu se značením patří do rodiny Ryzen 5000X „Vermeer“, tedy čipletových procesorů vydaných v roce 2020 s architekturou Zen 3. Podobně jako s Ryzeny 3000XT vydanými v onom roce tedy platí, že od nich nelze čekat nic skutečně nového. Jsou to prostě další konfigurace přidané do nabídky s hodně dlouhým odstupem.

Ryzen 7 5800XT: Mírný refresh

Prvním z procesorů je Ryzen 7 5800XT. Ten má osm jader (16 vláken) architektury Zen 3 a 32 MB L3 cache se 105W TDP. Bude tedy alternativou pro ty, kdož pokukují po procesoru Ryzen 7 5800X. Proti tomu bude rozdíl v tom, že maximální boost je 4,8 GHz místo 4,7 GHz.





To znamená, že by mohl mít o nějakých 2,1 % vyšší jednovláknový výkon, což by se možná mohlo projevovat i ve hrách. Základní takt bohužel neznáme, oficiální cenu ale ano – má být 249 $. Reálné ceny mohou jako vždy časem klesat, tato oficiální částka by u nás při aktuálním kurzu a s DPH odpovídala 6850 Kč / 278 €.

Ryzen 9 5900XT: Nové šestnáctijádro, vzdor označení

Druhý procesor, který tento pozdní minirefresh přinese, je Ryzen 9 5900XT. Ovšem pozor, v jeho případě nejde o odnož dvanáctijádrového modelu 5900X s vyšším taktem, má totiž 16 jader a 32 vláken. Tento model je tedy ve skutečnosti o stupínek nižší alternativa zasunutá pod nejvýkonnější model pro platformu AM4 Ryzen 9 5950X. TDP je také 105 W (tedy se 142W maximální spotřebou v mnohovláknových zátěžích).

Zatímco Ryzen 9 5950X má maximální boost 4,9 GHz oficiálně (neoficiálně může boostovat až na 5050 MHz), model Ryzen 9 5900XT bude o kousek horší v jednovláknovém výkonu a má oficiálně mít boost jen 4,8 GHz. Zda je k tomu opět neoficiálně navíc 150MHz „XFR“ pásmo, to nevíme. Teoreticky i to může být zmenšeno. Základní frekvenci opět neznáme. Asi by dávalo smysl, kdyby tento procesor měl i o trošku nižší mnohovláknový výkon než Ryzen 9 5950X.

Cena je podle uniklého výřezu ze slajdů stanovená na 359 $ – opět, to je tzv. doporučená částka, časem může reálná cena v obchodech být nižší. U nás s DPH by tato MSRP teď dělala zhruba 9850 Kč / 400 €.

Nové osmijádro 5800XT bude o trošku rychlejší refresh modelu Ryzen 7 5800X Autor: Ľubomír Samák

Ostatní parametry by měly asi být beze změn, procesory tedy budou oficiálně podporovat DDR4–3200 a mít řadič PCI Express 4.0 ×16 pro grafiku a PCIe 4.0 ×4 pro NVMe SSD. Integrovaná grafika v použitém IO čipletu není. Pravděpodobně nebudou vyžadovat zvláštní aktualizaci BIOSu základní desky a měly by fungovat ve všech deskách, které již mají podporu pro Ryzeny 5000X (jistě to ale zatím nevíme).

Jinými slovy, tyto procesory do nabídky CPU na platformě AM4 pouze přidávají lehoučce jiné kombinace počtu jader a frekvencí, než jaké zatím byly k dispozici. Situace se tedy jejich příchodem moc nezmění, nejde samozřejmě o nějaký revival nebo zpětný návrat k platformě AM4, ale jen o pokračování jejího dojezdového uplatnění v levnějších částech trhu.

Jaký to má ještě smysl?

Jak velký smysl tyto staronové procesory mají? Ryzen 9 5900XT by mohl být užitečný pro ty, kdo chtějí prodloužit životnost nějakého existujícího počítače s AM4 deskou používaného zejména pro pracovní (nebo třeba dokonce serverové) účely a jde jim hlavně o mnohovláknový výkon a efektivitu.

Asi namítáte, že ti už teď mají k dispozici Ryzen 9 5950X. Vysvětlení, proč vychází ještě další 16jádrový model, by asi mohlo být v tom, že Ryzen 9 5950X coby model s vůbec nejvyšší frekvencí jednojádrového boostu potřebuje výběrový křemík, šly do něj čipy s nejvyšší schopností jít na vysoký takt. Je pravděpodobné, že po poklesu ceny různí zájemci o upgrade často chtějí právě 16jádrový model, ale pokud by najednou mělo 5950X dělat třeba 25 % (čistě ilustrační číslo zcela vycucané z prstu) všech nákupů, nemělo by AMD dost čipů s potřebnými parametry, aniž by nadvyrábělo ostatní nižší modely, pro které tolik poptávky není.

Ryzen 9 5950X z roku 2020 Autor: Ľubomír Samák

To, že Ryzen 9 5900XT má nižší jednovláknový boost (možná i nižší frekvence v mnohovláknové zátěži), by umožňovalo do něj osazovat i čiplety s o trošku horšími než špičkovými parametry, takže se 16jader bude dát vyrábět více a bude možné jimi uspokojovat více zájemců o upgrade platformy AM4.

V krátkosti shrnuto – highendové parametry modelu Ryzen 9 5950X se už teď moc nehodí k tomu, aby ho firma teď prodávala ke konci životního cyklu platformy AM4 ve větším objemu za relativně málo peněz, pročež byl vytvořen alternativní model šestnáctijádra, s kterým to půjde lépe. Nižší frekvence by teoreticky mohla mít i jednu výhodu, kdy by Ryzen 9 5900XT mohl mít o pár wattů lepší spotřebu v jednovláknové zátěži (podobně jako Ryzen 9 5900X ve srovnání s 5950X).

Nicméně, je klidně možné, že při vydání bude oficiální cena vyšší, než za co se někde dá dnes pořídit Ryzen 9 5950X. Toto se opakovaně děje při vydávání těchto nových modelů, ale nemělo by to trvat dlouhodobě. Po nějaké době by se cena měla postupně snížit tak, aby Ryzen 9 5900XT stál méně, než doprodávané kusy Ryzenu 9 5950X.

Každopádně oba tyto „XT“ procesory budou relevantní hlavně pro uživatele, kteří hledají upgrade své existující AM4 desky zejména pro pracovní počítač nebo počítač používaný pro více účelů. Pokud máte počítač primárně určený k hraní a výkon ostatních úloh vás moc nezajímá, pak je vhodnějším upgradem Ryzen 7 5800X3D, nebo možná i Ryzen 7 5700X3D. Ty totiž mají výrazně lepší herní (avšak horší aplikační) výkon díky 3D V-Cache a posunou vás ve hrách o dost výš než jakýkoli jiný procesor pro platformu AM4.

Zdroj: VideoCardz, CodeCommando