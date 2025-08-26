Nejvýhodnější procesor od AMD dostane upgrade na Zen 5: Ryzen 5 9500F je na cestě

V nabídce AMD byl dlouhou dobu jedním z nejvýhodnějších modelů Ryzen 5 7500F, speciální model šestijádra z generace Zen 4 s deaktivovanou grafikou, který se dá či dal pořídit za cenu pod čtyřmi tisíci korun. Od loňska jsme čekali na to, jestli by se něco podobného ale nemohlo objevit i z novější generace s jádry Zen 5. Vypadá to, že ta doba nastala a AMD chystá model označený Ryzen 5 9500F, který přesně to přinese.
Firma tento procesor ještě neoznámila, ale objevil se v databázi testu Geekbench, což ukazuje, že AMD takovéto CPU chystá. Buď někdo z firmy, nebo z partnerských výrobců počítačů Ryzen 5 9500F v benchmarku vyzkoušel, konkrétně ve verzi 6.4.0 pro Windows. Jeho parametry jsou díky tomu v podstatě jasné.
Procesor má jako model 7500F šest jader (zde ale s architekturou Zen 5 a opět včetně zachované podpory AVX-512) a 12 vláken. L3 cache nebude nijak ořezaná, zůstává na plných 32 MB. Podle detekce procesor poskytuje základní frekvenci 3,8 GHz. Bude tedy mít stejný základní takt jako Ryzen 5 9600 (bez „X“), respektive o něco nižší než 3,9 GHz u modelu 9600X.
Maximální boost bude ovšem nižší. Model 9600X ho má oficiálně na 5,4 GHz a model 9600 na 5,2 GHz, u nového modelu 9500F bude snížen buď na 5,1 GHz, nebo na 5,0 GHz s tím, že reálně ještě běží o neoficiálních 50 MHz výš. Takt detekovaný během jednovláknového testu je totiž 5050 MHz. Pokud byste Ryzen 5 9500F pořizovali, můžete zkusit přetaktování pomocí PBO Override, abyste jednovláknový boost o něco zvedli zpět k úrovni modelů 9600/9600X (ale bude to jako obvykle bez záruky).
Herní výkon by snad měl být velmi blízko modelu 9600X (s onou možností zkusit přetaktování), ale protože model 9500F by měl být prodáván bez integrované grafiky, měla by jeho cena být o něco nižší. Tudíž by mohl být výhodnou volbou pro herní počítače, v kterých bude samostatná grafická karta.
TDP tohoto procesoru únik neuvádí, ale bude pravděpodobně stejné jako u modelu 9600X, tedy 65 W. A zůstane zřejmě i stejná oficiální podpora pamětí (DDR5–5600) a PCI Expressu 5.0 (24 linek z procesoru).
Kdy model 9500F bude v prodeji, není jasné. Už nějakou dobu čekáme na další podobný model 9700F, který je podobným případem, ale s osmi jádry Zen 5. Doufejme, že se tyto novinky v prodeji objeví ještě letos včas aspoň pro předvánoční nákupy.
Je třeba říct, že od vydání dost klesla i cena plnotučného šestijádra Ryzen 5 9600X, které je nyní k mání okolo pěti tisíc (zatímco při vydání byla cena okolo 7900 Kč). To už není tak daleko od procesorů Ryzen 5 7500F a 7600, které lze mít za částky okolo čtyř tisíc. Kdyby se Ryzen 5 9500F dal koupit za podobnou cenu nebo stál jen pár set navíc, byla by to asi ideální volba pro levnější herní počítače na platformě AM5.
Zdroje: Geekbench, VideoCardz