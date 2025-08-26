Cnews.cz  »  Hardware  »  Nejvýhodnější procesor od AMD dostane upgrade na Zen 5: Ryzen 5 9500F je na cestě

Hardware

Nejvýhodnější procesor od AMD dostane upgrade na Zen 5: Ryzen 5 9500F je na cestě

Jan Olšan
Dnes
přidejte názor

Sdílet

AM Ryzen 5 7600 Autor: Ľubomír Samák
AM Ryzen 5 7600
V nabídce AMD by se měla objevit lepší náhrada výhodného procesoru Ryzen 5 7500F. V herních počítačích udělá podobnou práci jako Ryzen 5 9600X, ale za nižší cenu díky tomu, že nebude obsahovat integrované GPU.

V nabídce AMD byl dlouhou dobu jedním z nejvýhodnějších modelů Ryzen 5 7500F, speciální model šestijádra z generace Zen 4 s deaktivovanou grafikou, který se dá či dal pořídit za cenu pod čtyřmi tisíci korun. Od loňska jsme čekali na to, jestli by se něco podobného ale nemohlo objevit i z novější generace s jádry Zen 5. Vypadá to, že ta doba nastala a AMD chystá model označený Ryzen 5 9500F, který přesně to přinese.

Firma tento procesor ještě neoznámila, ale objevil se v databázi testu Geekbench, což ukazuje, že AMD takovéto CPU chystá. Buď někdo z firmy, nebo z partnerských výrobců počítačů Ryzen 5 9500F v benchmarku vyzkoušel, konkrétně ve verzi 6.4.0 pro Windows. Jeho parametry jsou díky tomu v podstatě jasné.

Procesor má jako model 7500F šest jader (zde ale s architekturou Zen 5 a opět včetně zachované podpory AVX-512) a 12 vláken. L3 cache nebude nijak ořezaná, zůstává na plných 32 MB. Podle detekce procesor poskytuje základní frekvenci 3,8 GHz. Bude tedy mít stejný základní takt jako Ryzen 5 9600 (bez „X“), respektive o něco nižší než 3,9 GHz u modelu 9600X.

Procesor Ryzen 5 9500F v databázi Geekbench

Procesor Ryzen 5 9500F v databázi Geekbench

Autor: Geekbench browser

Maximální boost bude ovšem nižší. Model 9600X ho má oficiálně na 5,4 GHz a model 9600 na 5,2 GHz, u nového modelu 9500F bude snížen buď na 5,1 GHz, nebo na 5,0 GHz s tím, že reálně ještě běží o neoficiálních 50 MHz výš. Takt detekovaný během jednovláknového testu je totiž 5050 MHz. Pokud byste Ryzen 5 9500F pořizovali, můžete zkusit přetaktování pomocí PBO Override, abyste jednovláknový boost o něco zvedli zpět k úrovni modelů 9600/9600X (ale bude to jako obvykle bez záruky).

Procesor Ryzen 5 9500F v databázi Geekbench

Procesor Ryzen 5 9500F v databázi Geekbench

Autor: Geekbench browser

Herní výkon by snad měl být velmi blízko modelu 9600X (s onou možností zkusit přetaktování), ale protože model 9500F by měl být prodáván bez integrované grafiky, měla by jeho cena být o něco nižší. Tudíž by mohl být výhodnou volbou pro herní počítače, v kterých bude samostatná grafická karta.

TDP tohoto procesoru únik neuvádí, ale bude pravděpodobně stejné jako u modelu 9600X, tedy 65 W. A zůstane zřejmě i stejná oficiální podpora pamětí (DDR5–5600) a PCI Expressu 5.0 (24 linek z procesoru).

Kdy model 9500F bude v prodeji, není jasné. Už nějakou dobu čekáme na další podobný model 9700F, který je podobným případem, ale s osmi jádry Zen 5. Doufejme, že se tyto novinky v prodeji objeví ještě letos včas aspoň pro předvánoční nákupy.

prace_s_linuxem_tip

Terno pro herní počítače? AMD chystá nové procesory, model Ryzen 7 9700F bez GPU Přečtěte si také:

Terno pro herní počítače? AMD chystá nové procesory, model Ryzen 7 9700F bez GPU

Je třeba říct, že od vydání dost klesla i cena plnotučného šestijádra Ryzen 5 9600X, které je nyní k mání okolo pěti tisíc (zatímco při vydání byla cena okolo 7900 Kč). To už není tak daleko od procesorů Ryzen 5 7500F a 7600, které lze mít za částky okolo čtyř tisíc. Kdyby se Ryzen 5 9500F dal koupit za podobnou cenu nebo stál jen pár set navíc, byla by to asi ideální volba pro levnější herní počítače na platformě AM5.

Zdroje: Geekbench, VideoCardz

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Témata:

Nejnovější

Anketa

Používáte k vyhledávání na internetu nativní vyhledávač ve Windows?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Kde sledovat online filmy zdarma a legálně v roce 2025?

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Vymeťte nepořádek aneb jak efektivně spravovat úložiště Google a předejít jeho zaplnění

Rodičovská kontrola bez stresu: Co umí Family Link od Googlu a jak ho nastavit

Rodičovská kontrola bez stresu: Co umí Family Link od Googlu a jak ho nastavit

Z našich webů

Dále u nás najdete

Děti bez boltce dostaly úspěšně implantát z 3D tiskárny

Cukrovka 1. typu neznamená konec se sportem

Na trh míří dvě novinky ze světa potravin, které potěší hlavně střeva

Lékaři z Brna léčí arytmii metodou, která je šetrnější

Policie zatkla Jiřikovského z kauzy bitcoinového daru

Je léto žněmi pro pojišťovny? Češi připlácejí za storna i mazlíčky

V českých počítačích dál řádí zákeřný infostealer Formbook

Neléčený špatný zrak zvyšuje riziko, že člověka postihne deprese a demence

Jak poplést drony, aby nedělaly to, co mají

Ministerstvo: Ať e-shopy mají tlačítko pro odstoupení od smlouvy

Alergikům teď způsobí potíže ambrózie, dříve tu nerostla

Jako z bondovky. Britská firma vyvinula „raketový“ batoh

Otestovali jsme paměti DDR5 vyrobené u Ostravy

Zhodnotili jsme daňové sliby Fialovy vlády. Které splnila?

Vyrábějí nejrůznější dobroty. Připomeňte si jejich příběhy

Vydavatelé řekli, kolik chtějí za úryvky svého obsahu

Nejoblíbenější DAB+ přijímače u velkých prodejců

Děti po pití energy drinků někdy skončí na JIP

Při screeningu rakoviny plic budou lékaři hledat i CHOPN

Světový architekt promění vnitroblok u Václaváku na park

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI