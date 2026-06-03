Nekonečno k 40. výročí: Největší novinky Gigabyte ukázané na Computexu [Fotogalerie]

Letos máme opět kolegu na tchajwanském veletrhu Computex 2026, takže vám můžeme ukázat něco z vystavovaných exponátů na nejvýznamnější počítačové výstavě v roce. Jako první máme návštěvu expozice firmy Gigabyte. Ta na Computexu vystavuje opět všechno možné: Notebooky, monitory, stylový dřevěný i roztomilý anime design komponent, a pochopitelně PC hardware – nové grafické karty a základní desky.
Více fotografií, než se vešlo do samotného článku, můžete vidět v galerii, kterou lze rozkliknout v záhlaví.
Grafiky GeForce RTX 5000 řady Infinity a chlazení WindForce HyperBurst
Na Computexu firma prezentuje v několika různých výrobcích nové chlazení pro grafické karty, které se jmenuje WindForce HyperBurst, nicméně karty samotné nesou označení jako řada Infinity, takže asi bude nazýváno i podle tohoto provedení karet. Respektive – 40 Infinity. Gigabyte totiž letos slaví 40. výročí a tyto grafiky a řada Infinity ho připomínají.
Design chladiče je nápadný dvěma vystouplými většími ventilátory, jejichž vnější kryty tvoří tvar ležaté osmičky. Tyto dva ventilátory profukují kartu skrz podobně, jako je to v návrhu Founders Edition karet od Nvidie, což podle firmy přináší o 58 % lepší airflow proti tradičnímu řešení s plným PCB a backplate a o 28 % lepší než při použití pouze zadního „okna“ v PCB.
Nejde ale o dvojventilátorovou kartu, protože mezi nimi je ještě třetí ventilátor menšího rozměru krytý mřížkou.
Toto chlazení už dostala karta GeForce RTX 5090, ale nyní se k ní přidává také model GeForce RTX 5080 a později přijdou také modely GeForce RTX 5070 a RTX 5070 Ti.
Chlazení navržené AI a vyrobené kovovým 3D tiskem a maximální výkon pamětí pro Ryzeny
Gigabyte převádí nové desky pro procesory Ryzen, které také patří do řady Infinity. Jednou z jejich novinek je použití 3D tisku k jejich výrobě – což by mělo být vůbec poprvé v tomto typu hardwaru.
X870E Aorus Infinity Next
Právě 3D tisk je zodpovědný za nezvyklý design dekorativních krytů na desce X870E Aorus Infinity Next, kterou můžete vidět na fotkách. Struktura nepravidelných propojených „vláken“ není plastová, jak byste možná čekali, ale je tvořená kovovým 3D tiskem. Jsou z ní totiž tvořené nejen dekorativní kryty, ale i pasivní chladiče napájecí kaskády (která má u této desky mimochodem 64 fází s celkovou teoretickou proudovou kapacitou 5120 A – je to umožněno použitím 16 integrovaných modulů kombinujících power stage a cívku ekvivalentních čtyřem fázím).
Pro návrh byla použitá AI a údajně jsou použité materiály kvalitou odpovídající těm v tryskách používaných v kosmickém průmyslu u motorů sloužících k řízení družic, sond a vesmírných lodí. Kovový kryt či výztuž má deska i ze spodní strany, tam je ale použitá hexagonální mřížka.
Touto technologií je také vyrobený chladič SSD ve slotu M.2 – to je vysoký blok vystupujícím pod socketem pro procesor – nejde o pozici pro GPU, ale právě o odnímatelný pasiv chladiče SSD – slot M.2 je pod ním klasicky v ploše na PCB desky, nad prvním slotem PCI Express. Ten na fotkách nevidíte, jelikož je schovaný pod velkým dekorativním krytem, který při provozu budete mít ale sundaný (pokud tedy nebudete desku používat bez přídavných karet).
Pasiv M.2 by měl používat gyroidovou strukturu, která má o 44 % větší povrch pro ochlazování než konvenční pasivní chladiče (a snad by také mohla být prostupnější pro přirozenou cirkulaci vzduchu, i když to firma sama neříká).
X870 Aorus Infinity: Paměti s CL24 a rychlost až DDR5–11400
Na druhé konvenčnější desce série, X870 Aorus Infinity, už tyto 3D vytištěný tiskem tvořené kovové prvky nejsou a používá klasické pasivní chladiče. Je na ní osazená jiná novinka – beztlačítková verze mechanismu EZ-Latch UP pro uzamčení a odemčení grafických karet ve slotech PCI Express ×16 bez toho, aby bylo nutné mačkat nějaké páčky nebo tlačítka.
Tyto desky mají pouze dva sloty DIMM pro paměti, což u nich není z důvodu šetření jako u nejlevnějších desek. Propojení jen jednoho slotu na každý z kanálů paměťového řadiče totiž dosahuje analogový nejkvalitnější signál a nejnižší úroveň rušení, což je kritické pro vysokorychlostní rozhraní operačních pamětí (proto jsou jen dva sloty normou například u desek pro extrémní přetaktování).
Podle Gigabyte by deska X870 Aorus Infinity měla dosahovat efektivních rychlostí pamětí přes 10 GHz, údajně je dokonce realizovatelná rychlost DDR5–11400 (vždy je to samozřejmě přetaktování). Podporuje také DDR5 s CAS latencí pouze 24 cyklů (CL24). Deska by s takovým nastavením měla podle Gigabyte mít nejnižší latenci paměti, jaká je na platformě AM5 možná.
Gigabyte také u této desky inzeruje přetaktovávací technologii nazvanou X3D Turbo Mode 2.0, která odemyká vyšší výkon například u procesoru Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition.
Dřevěná estetika
Pokud vás spíš než vesmírný průmysl bere přírodní estetika, má Gigabyte také řadu hardwaru s dřevěným dekorativním provedením (což je vždycky příjemné vidět). Gigabyte už před časem uvedla takovou desku X870E Aero X3D Wood, jak si možná vzpomínáte. Teď se k ní přidává ještě edice X870E Aero X3D Dark Wood ve stejném designu, ale kombinující tmavé dřevo s černým designem ostatních částí.
K vidění byla modifikace skříně od Gigabyte, což by pokud se nepleteme měl být model Aorus C400 Glass.
Firma také vystavuje PC v dřevěném stylu postavené ve skříni Antec Flux Pro Noctua Edition s ventilátory Noctua (které v klasickém hnědém provedení k tmavědřevěné desce ladí). V této sestavě jsou vedle desky a grafiky od Gigabyte (karta edice Infinity) údajně nakombinované komponenty snad až 17 různých výrobců.
Gigabyte k těmto deskám bude nabízet i grafické karty dřevem dekorovaným chlazením typu WindForce Hyperburst: Kartu GeForce RTX 5080 Infinity Wood.
Řada Ari s „moe“ anime estetikou
Trošku jiným směrem jde jiná řada, kterou Gigabyte prezentuje. Firma má teď řadu hardwaru laděného do anime estetiky či stylu s postavičkou Ari, což je vlastnoručně navržený maskot firmy (patrně odvozeno od značky Aorus).
Motiv Ari je použitý na deskách, grafikách, skříních i herním příslušenství.
B850M Aorus Stealth a B850M Aorus Stealth Ice
Mimochodem, Gigabyte také stále pracuje na deskách s konektory na zadní straně pro bezkabelové sestavy s čistým vzhledem pod průhlednou bočnicí. Firma teď představila takové desky ve formátu mATX – B850M Aorus Stealth a B850M Aorus Stealth Ice – což umožní nejen vizuálně čisté, ale také hezky kompaktní herní PC.
Pro tyto desky by měly být přichystané skříně od velkého množství různých výrobců.
Monitor přímo ve skříni: AIO z herní sestavy
Zajímavý nápad je mATX skříň označená Aorus C510 Glass Infinity. Je zamýšlená pro použití, kdy se počítač přenáší a používá venku – třeba na LAN Party, nebo nějaké předváděčce či podobném akci. Má proto integrovaná (ale odnímatelná držadla), je také použitý návrh podporující desky Stealth se schovanými konektory. Přes menší rozměry se do ní vejde 360 mm dlouhá grafická karta a 240mm radiátor AIO chladiče pro CPU.
Hlavní specialitou je ale Full HD displej, který je přímo integrovaný v bočnici. Nejde o obyčejný panel, který by byl jenom na ozdobu, podporuje totiž 165Hz obnovovací frekvenci a můžete ho proto přímo používat jako hlavní obrazový výstup počítače. Pro každodenní hraní a práci to úplně není, ale hodí se to pro okamžité použití někam, kam PC přechodně přinesete. Displej lze přitom osadit do obou z bočnic. Vedle klasické pozice se skříň s displejem dá postavit i na výšku výměnou nožiček, které jsou provedené ve stejném stylu jako držátko, takže to pořád (jak se říká) nějak vypadá.
V době, něž se jasně prosadily notebooky, jednu dobu existovaly i tzv. portable systémy, což byla stolní PC ve věžovém provedení s takto zabudovanou obrazovkou, z nichž se ještě vyndala klávesnice. Idea je stejná – takové přenosné počítače se nepoužívaly stylem notebooku, ale jako přenosný desktop nebo asi lépe řečeno all-in-one PC.
Což může být přesně to pravé, pokud sebou chcete nosit herní počítač na LAN party, turnaje nebo třeba mezi chalupou a bydlištěm. To sice jde i s notebookem, ale ty jsou silně kompromisní co do výkonu, chlazení a rozšiřitelnosti, kdežto přenosný desktop má všechny výhody konfigurovatelnosti, upgrovatelnosti a zejména účinného a tichého chlazení, které se pojí s počítačem v klasické ATX nebo mATX skříni. Panel v bočnici z něj zase dělá ekvivalent all-in-one počítače, ale pořád s univerzalitou modulárního desktopového PC.
„Megatenké“ herní notebooky
Hodně zajímavé má teď Gigabyte i herní notebooky. Pokud se vám zdálo, že na trhu je příliš málo modelů s nejlepším herním CPU – tedy „X3D“ Ryzenem – je tu konečně něco, co vás potěší.
Aorus Master 16 s X3D procesorem
Nový model Aorus Master 16 (mělo by jít o model AM6J) je osazený Ryzenem 9 9955X3D s 16 jádry Zen 5 a 128 MB L3 cache (má podobně jako desktopový model 9950X3D 96 MB 3D V-Cache na 8 z 16 jader), který může vyvinout výkon až 140 W. A k němu je připojená nejvýkonnější grafika pro notebooky, kterou má Nvidia v nabídce – mobilní GeForce RTX 5090. Ta může pro hraní použít až 175 W (kombinovaná spotřeba je maximálně 230 W).
Tento hardware má přitom notebook v šasi tenčím než 20 mm – tloušťka je 19,9 mm, což je chlazeno pomocí řešení WindForce Infinity EX s Vapor Chamber, vedením vzduchu 3D VortX a ventilátory Frost Fan 2.0.
Notebook má 99Wh baterii s rychlým nabíjením, které ji má doplnit na 50 % během půl hodiny. Osazeno je Wi-Fi 7, čtveřice reproduktorů a pěkný by měl být displej: OLED panel s rozlišením 2560 × 1600 (16:10) a 240Hz obnovovací frekvencí. Měl by mít i excelentní HDR zobrazení s 100% pokrytím prostoru DCI-P3 a jasem až 1000 cd/m², takže by měl vyhovovat standardu VESA DisplayHDR 1000 (přestože jde o OLED?). Má také kalibraci Pantone a je připojený přes MUX Switch.
Aero X16: Hraní na notebooku tenčím než 17 mm
O něco méně nadupaný, ale zato úspornější a lehčí je nový model Aero X16. Je postavený na procesoru AMD Gorgon Point (desetijádru Ryzen AI 9 465) a grafice GeForce RTX 5070. Ta má maximální spotřebu 85 W a CPU plus GPU mají při hraní maximum 100 W.
Šasi notebooku má tloušťku jen 16,75 mm a váha je 1,9 kilogramu, opět je podporována rychlé nabíjení a notebook má údajně mít výdrž na baterie 14,4 hodiny (to bude ale nejspíš přehrávání videa, určitě ne hraní na plný výkon).
Tento notebook má LCD typu IPS s rozlišením 2560 × 1600 bodů s plným pokrytím sRGB a obnovovací frekvencí 165 Hz. Kompaktní a lehký design umocňují tenké rámečky, displej by měl tvořit 92 % celkového profilu.
Gaming 16 a Gaming A16 Pro
V šasi tenčím než 20mm (zde je to 19,45 mm) má Gigabyte také notebook Gaming 16 s procesorem Intel Core Ultra 9 185H, který má GeForce RTX 5070 se spotřebou až 115W a váhu 2,2 kilogramu. Osazený má 16palcový „IPS-level“ panel s rozlišením 1920 × 1200 bodů a frekvencí 165 Hz s odezvou 3 ms.
Model Gaming A16 Pro má stejně tenké šasi s váhou 2,3 kilo a povyšuje procesor na Intel Core 7 240H generace Arrow Lake a grafiku na GeForce RTX 5080 také s až 115W spotřebou. Jeho displej má také 3ms „IPS-level“ panel se 165Hz frekvencí, ale s rozlišením 2560 × 1600 bodů. Tento notebook by měl mít i MUX Switch.
Všechny tyto notebooky mají jinak ono rychlé nabíjení schopné doplnit baterii na 50 % během 30 minut.
Herní Tandem OLED monitory
Gigabyte také představila nové herní monitory s obrazovkami typu Tandem OLED. Monitory FO32U24GP a FO32U24G přináší úhlopříčku 32 palců s rozlišením 4K, které zvládnou při 240 Hz s odezvou 0,03 ms. Jde ale o Dual Mode panely, takže je lze přepnout do režimu 1920 × 1080 bodů s 480 Hz.
Panely mají velmi vysoký jas, až 1500 cd/m² a pokrývají 99,5 % barevného prostoru DCI-P3, takže HDR by opět mělo stát za to, a mají kalibraci na barevnou odchylku Delta E < 2. Proti vypalování a stárnutí používají technologii AI OLED Care Pro a také poskytují „taktické“ funkce typu zobrazení zaměřovače a podobné obvyklé pomůcky pro hráče.
Rozdíl mezi oběma modely je v tom, že model GP podporuje DisplayPort 2.1 UHBR 20, zatímco model G je levnější a omezený jen na DisplayPort 2.1 UHBR 13.5. Oba ale podporují HDMI 2.1 a adaptivní obnovování FreeSync Premium Pro (grafiky GeForce ho podporují na úrovni režimu „G-Sync Compatible, což je reálně FreeSync).
Tandem OLED panel bude možné dostat i v menší velikosti s úhlopříčkou 27 palců a rozlišením 2560 × 1440 bodů s frekvencí 280 Hz – v modelu Aorus Elite FO27Q28G. Tento model nemá ale Dual Mode. Poskytuje ale stejné obrazové vlastnosti jako 4K modely (odezvu 0,03 ms, jas 1500 cd/m², 99,5 % barevného prostoru DCI-P3 a kalibraci na barevnou odchylku Delta E < 2) i podporu FreeSync Premium Pro a G-Sync Compatible.
Dual Mode 5K hraní na Mini LED
Gigabyte vydává i jedno nové LCD: Aorus Elite FM275K16P. To je ale zase velmi zajímavé rozlišením – je to totiž Dual Mode obrazovky, která umí 5120 × 2880 bodů při 220 Hz nebo 2560 × 1440 bodů při 330 Hz. Odezva má být 1 ms.
Nejde o úplně obyčejné LCD, má totiž pokročilou HDR s Mini LED podsvícením o 2304 zónách, jas až 1250 cd/m² (s certifikací DisplayHDR 1000), pokrytí 99 % barevného prostoru DCI-P3 a i tento monitor je kalibrován na barevnou odchylku Delta E < 2.
Monitor podporuje opět AMF FreeSync Premium Pro a G-Sync Compatible a vstupy HDMI 2.1 i DisplayPort 2.1 (včetně UHBR 20).
Zdroje: Gigabyte, vlastní
Fotografie z místa: Jozef Dudáš