Nová generace procesorů Apple je tady. Je M6 nejrychlejší procesor na světě, nebo přichází zklamání?

Apple M6: První 2nm čip
Apple včera oznámil a rovnou zpřístupnil k předobjednávkám nové počítače, jejichž součástí tyto procesory jsou. Nová generace Apple M6 je vedle toho, že přináší nové architektury CPU a GPU, také vůbec první čip firmy používající 2nm proces. A nejspíš asi bude i první na trhu, protože Apple mívá raný přístup k technologiím TSMC a obvykle je využije jako první (byť tentokrát to asi bude těsně se Zenem 6 od AMD, který asi ale ze začátku bude vyráběn v menším objemu).
Základní M6 je méně výkonný modelem celé generace, což zde znamená 12 jader CPU. Jde o hybridní řešení. Dvě jádra jsou velká „prime“ architektura (ve slovníku Apple „Super“) určená pro maximální jednovláknový výkon, čtyři jádra používají prostřední architekturu (té Apple říká „Performance“) a zbylých šest jsou úsporná malá jádra („Efficiency“). Každé jádro zpracovává pouze jedno vlákno, Apple zatím nikdy nezkusil použít technologii SMT.
Podle některých zákulisních informací by možná nyní vydaný základní M6 mohl být jediný ve své generaci a mimo něj by nemusely existovat žádné vyšší verze Pro a Max. Ty prý Apple možná vydá zase až v rámci generace M7 – ale to zatím není oficiálně potvrzeno.
Větší GPU
Grafická část má 12 GPU jader (výpočetních jednotek), které dávají 1536 shaderů, což je zvýšení proti generaci M5 (10 jader / 1280 shaderů). Apple také uvádí, že v čipu je nově dvojice jednotek NPU, každý z těchto akcelerátorů má 16 „jader“ jako v předchozích generacích. Jejich architektura se asi nezměnila, protože AI akcelerace má uváděný dvojnásobný výkon patrně na základě zdvojení jednotek.
Procesor používá paměti LPDDR5X-10700 se 128bitovou sběrnicí, které mají mít propustnost 170 GB/s (10% zlepšení proti generaci M5), ovšem tato vyšší rychlost bude jenom u konfigurací s 24GB a 32GB pamětí, verze procesoru s 16GB pamětí má pomalejší paměti LPDDR5X-9600 s propustností 153,6 GB/s, která se nezměnila proti generaci M5.
Relativně malé nárůsty výkonu?
Zatím nevíme, jaké jsou frekvence procesoru a jeho integrovaného GPU, a nevíme ani, jak velký nárůst výkonu se dá očekávat od jader procesoru, ať už ze zvýšení výkonu na 1 MHz, nebo ze zvýšení frekvence, které by 2nm proces měl umožnit. Firma uvádí jen to, že celkový mnohovláknový výkon (verze s rychlejší pamětí) stoupl o 20 % proti M5. To není úplně moc, protože M5 bylo pouze desetijádro, nemluvě o jeho starším 3nm procesu (M5 ovšem mělo čtyři velká a šest malých jader, zatímco M6 má dvě velká, čtyři prostřední a šest malých).
Apple se kupodivu v oficiálních marketingových materiálech nechlubí nárůstem jednovláknového výkonu (u velkého jádra) – o kterém ale uvádí, že je nejvyšší na světě. Je třeba upozornit, že toto tvrzení by víceméně nevyžadovalo nevyžadovalo nárůst proti M5, takže by to teoreticky mohlo znamenat, že se velké jádro nepodařilo moc zrychlit. Uvidíme, co o procesoru odhalí nezávislé benchmarky.
Zdá se ale, že by jádro mělo podporovat některé nové instrukce (a naopak byly odstraněné proprietární instrukce AMX, místo nichž už je přítomné jen rozšíření SME), takže nejde o recyklaci architektury z M5. Jádro mimochodem pořád nepodporuje SIMD instrukce SVE ani SVE2.
GPU má podle Applu mít o 30 % vyšší „špičkový“ výpočetní výkon dostupný pro AI aplikace (což nemusí nutně odpovídat praktickému zlepšení ve hrách), což je ale také při navýšení počtu jednotek o 20 %, takže je možné, že výkon jednoho GPU jádra moc nestoupl a zlepšení je hlavně z přidání jednotek a z nějakého zvýšení frekvence.
Apple ale uvádí, že i zde byla grafická architektura včetně shaderových jader vylepšena o nové schopnosti a výkon zpracování herní geometrie v GPU byl zlepšen o 50 %. Je možné, že později bude v nabídce verze M6 s GPU ořezaným na 10 jader, ta logicky bude mít výkon grafiky nižší.
Vydáno pouze v Mac Mini
Procesor M6 jde na trh zatím jen a pouze ve stolním počítači Mac Mini, který lze od včerejška předobjednávat s tím, že reálná dostupnost (expedice) by měla být 22. září. Nejspíše se dostane i do jiných zařízení, ale asi až později.
Nejlevnější model Mac Mini bude začínat na 899 $ (u nás 25 990 Kč), což je cena za verzi čipu s pomalejší 16GB pamětí a je k tomu pouze 256GB SSD, které se u počítačů Apple bohužel nedá nijak vyměnit ani rozšířit, takže nízké kapacity uživatelům nejspíš často časem způsobí problémy.