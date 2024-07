Nová generace procesorů Intel je už jen měsíc a něco vzdálená. Zadrží Lunar Lake Zen 5 a Apple?

AMD v neděli (skoro na konci července) vydalo svou novou generaci procesorů pro notebooky s jádrem Zen 5. Vypadá to, že „modrý tým“ nebude nakonec o tolik pozadu, protože Intel nyní také oznámil oficiálně datum vydání procesorů Lunar Lake a to má nastat prakticky měsíc po vydání Ryzenů AI 300 (s pár dny navíc). Má to být den dostupnosti prvních notebooků s procesory Lunar Lake, takže příchod nové generace Intelu už je také blízko.

Vydání procesorů Lunar Lake, respektive prvních notebooků s nimi, je naplánováno před zářijový veletrh IFA 2024, který se koná od 6. 9. do 10. 9. v Berlíně. Stroje s novými procesory tam budou patrně široce prezentované, ale Intel je spolu s partnery (výrobci notebooků) uvede na trh o pár dní předtím 3. 9. v úterý.

Tato akce má přinést vydání (launch) procesorů Lunar Lake, neboli druhé generace Core Ultra – tato verze určená pro ultramobilní zařízení ponese označení Core Ultra 200V. Odhalovačku bude možno sledovat na internetu v přímém přenosu a kromě Intelu by se na ní měli podílet i výrobci notebooků, kteří souběžně představí a uvedou své notebooky s Lunar Lake.





Intel Lunar Lake Autor: Intel

Lunar Lake: Ultramobilní odpověď Intelu mimo jiné na Apple

Procesorům Lunar Lake jsme věnovali několik článků po Computexu, kde Intel již odhalil většinou jejich detailů. Jde o čipletový procesor s on-package pamětí, který je maximálně optimalizovaný na nízkou spotřebu při zachování vysokého výkonu, respektive na maximální energetickou efektivitu.

Prezentace procesorů Intel Lunar Lake Autor: Intel, via: Tom's Hardware

Tento procesor je prvním čipem Intelu pro Copilot+ PC vybaveným dostatečně výkonnou NPU pro provoz AI aplikací přímo na zařízení, takže přinese konkurenci již zmiňovanému AMD Ryzenu AI 300 a Snapdragonům X Elite (a X Plus) od Qualcommu. Důrazem na mobilitu a efektivitu to ale bude i odpověď ARM na procesory Applu (M1 až nejnovější M4).

Lunar Lake však obsahuje také nové architektury CPU jako u jader P-Core (Lion Cove), ta u E-Core (Skymont), které se poté objeví také ve výkonnějších procesorech Arrow Lake. A navíc jde o první produkt s novou generací GPU architektury Xe2 (jinak také označované Battlemage). Půjde tedy o hodně důležitou premiéru.

Nástřel modelů

Intel zatím sice o procesoru Lunar Lake zveřejnil prakticky vyčerpávající podrobnosti, ale ještě oficiálně neoznámil jeho modely, konfigurace a frekvence. Ty nicméně unikly na internet a psali jsme o nich v tomto článku:

Podle těchto neoficiálních informací půjde o osmijádrové procesory (ve všech konfiguracích) s frekvencí boostu až 5,1 GHz a TDP od 17 W po 30 W.

Kdy vyjdou recenze (a tím i první nezávislé a oficiální testy výkonu Lunar Lake i architektur Lion Cove a Skymont), to zatím úplně jasné není. Recenze v některých případech mohou být publikovány ještě před startem prodejů, ale pokud zde půjde o jedno velké odhalení se současným startem prodejů, možná testy budou muset čekat na stejný den a hodinu.

Zdroj: Intel