Nová generace procesorů Intel pro desktop bude za půl roku. Co Core Ultra „Arrow Lake“ přinese?

Intel teď potvrdil, že procesory Arrow Lake, které budou představovat příští generaci jeho CPU jak v desktopu, tak v noteboocích, proti předchozím informacím nebudou používat jeho 2nm výrobní proces (Intel 20A). Poněkud se tím rozvrátily představy, které jsme o této novince, která má dorazit už letos, měli. Naštěstí se teď o desktopové verzi Arrow Lake objevily informace z Číny od jednoho z dlouhodobých leakerů.

Procesory Arrow Lake, respektive Arrow Lake-S pro desktop, jsou podle uživatele Bilibili vystupujícího pod přezdívkou Golden Pig Upgrade (金猪升级包) zhruba půl roku vzdálené – toto asi nelze brát úplně doslova a vydání by asi mohlo být v říjnu nebo listopadu, ale ani září není asi úplně vyloučené. Je možné, že nějaká preview a odhalení by mohla přijít už koncem května na Computexu 2024.

Příchod Core Ultra do desktopu. I s NPU

Označení procesorů už pravděpodobně nebude mít tradiční podobu (Core 15. generace), ale místo toho se budou jmenovat Core Ultra 2. generace dle nového schématu, po první generaci Meteor Lake, která byla v desktopu přeskočená. Jsou totiž stejně jako Meteor Lake čipletové a obsahují jednotku NPU pro akceleraci AI, což lze asi považovat za hlavní novinky, které byly s označením Core Ultra zatím spojené. NPU má mít v desktopových procesorech výkon údajně zhruba podobný té použité v procesorech Meteor Lake (tedy asi okolo 10 TOPS). Zatímco NPU je přítomná, jádra LP E-Core v desktopovém Arrow Lake nebudou.

Výroba těchto procesorů bude z největší čísti věcí konkurenčních tchajwanských továren TSMC. Všechny části, které používají pokročilou technologii, mají být od TSMC, tedy včetně GPU a samotných jader CPU, která mají být na procesu TSMC N3 (jeho základní verzi N3B). Toto platí minimálně pro nejvýkonnější verzi, jež má mít osm velkých jader P-Core a 16 malých či efektivních jader E-Core (LP E-Core v SoC dlaždici nebudou v desktopu použitá).





Golden Pig Upgrade uvádí, že je zde ještě šance, že by Intel svůj proces Intel 20A nechal vyrábět aspoň menší čiplet určený do méně výkonných modelů s 6+8 jádry, na nichž budou asi založené modely Core i5 a podobně. Toto ale asi nemusí být potvrzené. Trošku to budí pocit, že existuje konkrétní informace, že verze 8+16 je určitě TSMC N3B, avšak pro 6+8 verzi není proces ještě známý, tudíž ještě Intel 20A není vyloučeno, ale klidně to také nakonec může být N3B. Optimalizovat CPU jádra pro dvě různé technologie není levné ani lehké, byť to Intel může podstoupit, aby měl nějakou pojistku proti problémům s TSMC.

Wafer údajně obsahující 20A čipy Arrow Lake ukázaný na akci Intel InnovatiOn 2023 Autor: Intel

Jádra P-Core nemají Hyper Threading, toto je už asi prakticky jisté. Celý procesor 8+16 bude tedy poskytovat jen 24 vláken, což trošku zhorší mnohovláknový výkon a Intel to bude muset kompenzovat vyšším výkonem jednotlivých jader P-Core a E-Core obecně.

Pořád bude třeba přídavný čipset, DDR4 už je mimo

Tyto procesory budou používat nové základní desky se socketem LGA 1851. Paměti DDR5 by snad měly již být podporované s rychlostí DDR5–6400. Nebude už možné používat paměti DDR4, procesory Arrow Lake tyto paměti již nepodporují (na rozdíl od platformy LGA 1700). Naopak chladiče by asi měly kompatibilní být (ty, které již podporují LGA 1700, půjdou použít na LGA 1851).

Golden Pig Upgrade zmiňuje, že stále bude třeba, aby deska měla přídavný čipset, bez něj Arrow Lake v desktopu běžet nemůže. Toto je rozdíl oproti platformám AMD AM4 a AM5, kde může procesor běžet bez čipsetu jako čistý SoC (tyto platformy se na AM4 označují A300 a X300 a na platformě AM5 je to X600). Ale to není moc často využíváno, takže v praxi rozdíl mezi deskami AM5 a LGA 1851 nebude.

Tato potřeba přídavného čipsetu se ale bude týkat vedle desktopového Arrow Lake-S také odvozené verze Arrow Lake-HX pro výkonné notebooky, zatímco modely HX od AMD čipset nepotřebují. Tam už rozdíl v praxi bude.

Čipletový procesor Intel Core Ultra Meteor Lake pro notebooky Autor: Intel

Integrovaná grafika by měla být docela schopná

Desktopové Arrow Lake by zřejmě mělo mít relativně schopné integrované GPU. To sice nebude tak silné jako v Meteor Lake, ale minimálně bude mít o dost více 3D výkonu než naprosto minimální integrovaná grafika v čipletových Ryzenech 7000 „Raphael“ (a zřejmě také v jejich následnících generace 8000 „Granite Ridge“).

Podle Golden Pig Upgrade by desktopové Arrow Lake mělo mít 512 shaderů (4 Xe Core), zatímco Meteor Lake má 1024 shaderů a notebookové Arrow Lake také asi bude mít více. GPU bude označené pouze jako Intel Xe Graphics, ne jako „Arc“, což je rezervováno pro konfigurace s osmi a více Xe Core. Architektura tohoto GPU má být Xe LPG odvozená od grafik Arc „Alchemist“, tedy architektonicky na stejné úrovni jako iGPU v Meteor Lake. Až mobilní procesory Lunar Lake mají mít IP grafického jádra aktualizované (buď na Xe LPG+, nebo dokonce Xe LPG2 generace Battlemage).

Výkon iGPU nebude asi stačit na integrovanou grafiku Ryzenu 5 8600G a Ryzenu 7 8700G, ale mohl by už být nad výkonem iGPU v levnějších modelech Ryzen 3 8300G a Ryzen 5 8500G, které mají jen 256 shaderů. Nicméně teprve uvidíme, jak to bude vypadat reálně ve hrách, kde bude záležet i na frekvencích, efektivní paměťové propustnosti (včetně vlivů cache) a hodně na ovladačích.

Integrovaná grafika má podporovat DisplayPort 2.0/2.1, a to snad již i s nejvyšší rychlostí UHBR 20.

Výkon jader CPU: Velká neznámá

Jak rychlá ale bude samotná CPU část, to je dost záhada. Arrow Lake má dostat jádra s novými architekturami (takže by se mělo zvýšit IPC neboli výkon na 1 MHz). Na druhou stranu u Meteor Lake došlo k regresi frekvencí, což se čekalo i od 2nm procesu Intelu.

To, že jádra CPU budou poprvé vyráběná na procesu TSMC (N3B), vnáší ještě víc nejistoty. Povede to také ke zhoršení taktů proti procesu Intel 7, která dovolil procesorům Intel Raptor Lake došplhat až na 6,0, a dokonce asi i na 6,2 GHz? Nebo se naopak ukáže, že 3nm proces je stejně dobrý ve frekvencích jako Intel 7 (nebo dokonce přechod k TSMC Intelu pomůže)? To se zatím neodvažujeme hádat.

Před časem se ovšem objevily údajné interní projekce, které u Arrow Lake očekávaly překvapivě malý nárůst výkonu proti nynějším CPU Raptor Lake. Je otázka, jak reprezentativní budou pro finální produkt, teoreticky je možné, že byly nějak konzervativně podhodnocené a výsledek bude lepší.

Zdroje: Golden Pig Upgrade, VideoCardz