Nové evropské clo odradí dvě třetiny zákazníků. Tržiště jako Temu, Aliexpress nebo Shein však mají náhradu

Evropské clo na zásilky nízké hodnoty ze zemí mimo EU má odradit podstatnou část Čechů, kteří nakupují na asijských tržištích. Alespoň tak to uvádějí v průzkumu srovnávače Heureka. Podle něj kvůli novému poplatku plánuje omezit nákupy na platformách jako Temu, AliExpress či Shein téměř 65 % českých zákazníků.
Cla odradí až dvě třetiny občanů
Skoro 35 % lidí totiž uvedlo, že nákupy kvůli clu omezí velmi pravděpodobně, zbytek „docela pravděpodobně“. Mají tak reagovat na paušální clo ve výši 3 eur (necelých 75 Kč) za každou odlišnou položku v balíčku. Opatření záměrně cílí na levné zboží proudící do Evropy z čínských platforem typu Temu, Shein nebo AliExpress. Je dočasné, stalo se relativně rychlým unijním řešením záplavy zboží a nejpozději od listopadu se k němu má přidat ještě manipulační poplatek.
„Fixní poplatek ve výši 3 eur, který u levných položek může tvořit významné procento ceny, funguje jako silný psychologický i ekonomický blok. Bude velmi zajímavé sledovat, zda asijské platformy v reakci na toto clo změní svou logistickou strategii v Evropě,“ komentuje podle serveru Lupa.cz výsledky průzkumu David Chmelař, šéf společnosti Heureka Group.
To se už mělo stát – na skutečnost, že existuje možnost, aby asijská internetová tržiště zásilky rozesílala z evropských skladů a tak se těmto poplatkům vyhnula, upozorňovali odborníci z trhu už při předchozích diskusích nad cly. Pro Lupu to zmínila i Monika Brichtová z Allegra, které funguje také jako tržiště, ale z Polska. Podle Seznam Zpráv už asijští obchodníci z evropských skladů rozesílají. Svědčí o tom i podoba e-shopového košíku, například Temu při objednání slibuje dodání do Česka během dvou dnů.
Podle průzkumu Heureky je oblíbené hlavně Temu, kde nakoupilo v posledním roce skoro 40 % lidí, další na tržištích AliExpress (21 %) a Shein (10,5 %). Zákazníky motivuje hlavně extrémně nízká cena, nejčastěji nakupují domácí potřeby a doplňky, případně hobby předměty. Víc než polovina lidí přitom podle průzkumu nakupuje „jednou za pár měsíců“, třetina však několikrát do měsíce.
zdroj: Lupa.cz