Nové grafické karty Nvidia jsou u ledu. GeForce RTX 5000 Super odloženy kvůli cenám pamětí

Nedávno jsme psali, že Nvidia opět chystá tzv. refresh grafických karet nynější generace GeForce RTX 5000, loni zrušený. Refreshové modely v minulosti typicky nabízely lepší poměr cena/výkon a tentokrát měly obnášet navýšení kapacity grafické paměti o polovinu. Bohužel se zdá, že tyto grafiky byly opět zrušeny či odloženy, a to přesto, že někteří výrobci už mají údajně vydání téměř připraveno, včetně hotových vyrobených karet.
RTX 5000 Super už byly připravené, ale opět jsou odložené
Web VideoCardz dnes píše, že dle jeho zdrojů přinejmenším jeden z výrobců grafik již dostal od subdodavatele vyrobené grafiky GeForce RTX 5000 Super (konkrétní model či modely nebyly zmíněny). Minimálně tento výrobce by tedy karty už mohl vypustit na trh, už se nejedná jen o přípravu prototypů. Přímo várky finálních karet by měly být dostupné pro eventuální distribuci na trh.
Ostatní výrobci mohou asi být proti němu pozadu, ale ukazuje to, že přípravy již v tento moment byly dost daleko a čistě teoreticky by se modely RTX 5070 Super, RTX 5070 Ti Super a RTX 5080 Super mohly objevit v obchodech téměř kdykoliv a čeká se na to, kdy Nvidia povolí vydání.
To bohužel nenastane, podle VideoCardz firma nyní opět sdělila výrobcům karet, že plán na vydání těchto modelů je zastaven. A Nvidia nesdělila žádný nový termín vydání. Důvodem má být cena paměťových čipů. Karty GeForce RTX 5000 používají paměti GDDR7, přičemž dosavadní desktopové modely staví na čipech s kapacitou 16 Gb (2 GB).
Modely GeForce RTX 5000 Super měly používat stejná GPU s nezměněnou šířkou paměťové sběrnice. Měly ale 16Gb čipy nahradit 24Gb (s kapacitou 3 GB na jeden), čímž by vždy u konkrétního modelu kapacita paměti stoupla o 50 %. Zejména by to bylo pěkné u GeForce RTX 5070 Super, jejíž 192bitová sběrnice by tím místo nedostatečných 12 GB byla osazená 18 GB paměti, což by pro tuto cenovou kategorii bylo výrazné zlepšení. RTX 5070 Ti Super a RTX 5080 Super s 256bitovými sběrnicemi by měly 24 GB paměti, což by byl bonus hlavně do budoucna, 16GB paměti momentálně tak omezující nejsou.
VideoCardz uvádí, že cena paměťových čipů s kapacitou 24 Gb je výrazně vyšší – zatímco 16Gb dnes používané čipy se dají pořídit okolo 20 $, cena čipů s kapacitou 24 Gb je 60 $ až 70 $, takže rozpočet na osazení pamětí by byl třikrát vyšší. To teoreticky nemusí přesně odpovídat úrovni, za kolik čipy nakupuje přímo Nvidia, ale i jako hrubý indikátor to jasně ukazuje na problém. I pokud by Nvidia grafiky RTX 5000 Super povolila vydat, nejspíš by měly nasazené výrazně vyšší ceny než dnešní modely s 12 GB a 16 GB pamětí.
Není jasné, zda se v budoucnu očekává, že cena 24Gb čipů klesne blíž k cenové úrovni běžných čipů GDDR7, po čemž by Nvidia patrně opět spustila jejich vydání. Jak už bylo zmíněno, v tento moment prý Nvidia žádný výhled na vydání modelů Super partnerům nesdělila.
RTX 5050 9 GB také odložena
Toto se má podle VideoCardz týkat také grafické karty GeForce RTX 5050 9GB, o které jsme psali před časem. Tento model měl mít osazené tři 24Gb čipy GDDR7 na 96bitové sběrnici místo čtyř čipů GDDR6 na 128bitové sběrnici, které RTX 5050 používá nyní.
Nedávno leakeři uváděli, že RTX 5050 9GB byla zřejmě zrušena, ale podle VideoCardz tomu tak úplně není. Karta je prý jenom odložena na neurčito stejně jako karty GeForce RTX 5000 Super, a to ze stejných důvodů tkvějících v cenách 24Gb čipů GDDR7. Pokud jejich cena o něco klesne, může tedy i tento model ještě přijít na trh.
Podobně by asi mohly ceny těchto čipů blokovat také vydání karty GeForce RTX 5090 SE, která je měla údajně používat. Existence tohoto modelu ale není potvrzená, VideoCardz zprávy o něm nekomentoval.
Zdroj: VideoCardz