„Super“ refresh grafik GeForce RTX 5000 na cestě. Seasonic potvrdil nové vylepšené modely

Pokud plánujete nákup grafické karty Nvidia, možná se vyplatí vyčkat. Nvidia zřejmě znovu chystá refresh grafik GeForce RTX 5000 s označením „Super“. Modely Super v minulosti často přinášely výrazně lepší výbavu a poměr cena/výkon než modely vydané v první vlně grafik určité generace (bylo tomu tak například u karet RTX 2000 a RTX 4000), takže i RTX 5000 by mohly zajímavě vylepšit nabídku. I pokud jde o problémové kapacity paměti.
GeForce RTX 5080 Super potvrzena?
Grafiky GeForce RTX 5000 „Super“, které by nahradily nebo doplnily původní nabídku modelů karet s architekturou Blackwell, byly původně očekávány už koncem roku 2025 nebo začátkem roku 2026. Nicméně Nvidia je loni zrušila, nebo plány na jejich vydání zastavila na neurčito, nepochybně kvůli situaci s cenami pamětí. Tyto karty měly totiž používat 24Gb (3GB) čipy GDDR7 a díky tomu navýšit kapacity paměti o 50 %.
Ovšem vypadá to, že plány firmy se opět změnily. Před nedávnem prosákly zprávy, že opět začala plánovat vydání těchto vylepšených modelů, a nyní tu máme nepřímý doklad. Výrobce zdrojů Seasonic přidal kartu GeForce RTX 5080 Super, která by měla být mezi refreshovými modely Super nejrychlejší (nebude ale výkonnější než RTX 5090), do kalkulátoru doporučeného výkonu zdrojů, který má na svém webu.
Ač nejde o úplně oficiální a spolehlivý indikátor toho, že je daná grafika na cestě, zejména větší výrobci zdrojů (Seasonic je jednou z ODM společností, která reálně zdroje vyrábí, ne jen jednou z menších značek bez vlastní výroby) někdy mívají pod NDA od výrobců GPU informace o plánovaných nových modelech GPU, aby pro ně mohli připravit zdroje. Přidání RTX 5080 Super do kalkulátoru tak může skutečně vypovídat o tom, že Nvidia spustila mašinérii směřující k vydaní karet Super, a už na něm spolupracuje s partnery.
GeForce RTX 5080 Super by podle dat kalkulátoru mohla mít TDP 415 W – vyšší než dnešní GeForce RTX 5080 (což asi také může o trošku zhoršit riziko spálení či roztavení konektorů 12V-2×6). Vedle tohoto modelu Seasonic v kalkulátoru má i data pro GeForce RTX 5070 Ti Super (s TDP 350 W) a RTX 5070 Super (275 W).
Parametry karet GeForce RTX 5000 Super
Loni internetem kolovaly parametry těchto modelů zjištěné leakerem Kopite7kimi, jehož informace bývají dost spolehlivé, můžete je najít v tomto článku:
Nelze ale vyloučit, že od té doby Nvidia specifikace třeba změnila. Použité čipy, PCB a osazení pamětí sice je třeba vybrat ve značném předstihu, ale v tom, jaké frekvence, počty aktivních jednotek a TDP bude model mít, je určitá svoboda. Až do momentu, kdy dojde na nahrávání firmwaru na karty, lze tyto parametry změnit – například pokud je třeba nějak reagovat na podmínky na trhu nebo nabídku konkurence.
V současnosti to vypadá, že tyto grafiky vyjdou v lednu s tím, že je Nvidia ohlásí na CES 2027. Tudíž by byly asi půl roku vzdálené.
Zdroje: VideoCardz, Seasonic