Grafiky GeForce konečně dostanou větší paměť. Nvidia oživila plány na karty Super, i s novou RTX 5060 12GB

Dnes jsme psali o tom, kdy by výhledově mohla vyjít příští generace grafik Radeon s novou architekturou RDNA 5. Paralelně s tím se vynořily i informace o nových kartách chystaných Nvidií. Vypadá to totiž, že dříve zrušený či asi lépe řečeno k ledu uložený projekt modelů GeForce RTX 5000 Super s větší pamětí byl oživen. Nicméně ani tyto grafiky nejsou moc blízko. Ironicky mohou přijít na trh v době, kdy byste už čekali novou generaci.
GeForce RTX 5000 Super opět v přípravě
Minulý týden v době Computexu (a možné tedy také na základě informací získaných přímo na místě od zástupců různých firem) se objevily z různých zdrojů zprávy o tom, že GeForce RTX 5000 Super jsou opět v plánu. Je to změna, protože během rychlého růstu cen pamětí na přelomu roku je Nvidia zrušila – zprávy o tomto kroku přišly v lednu, nicméně osud karet byl asi na vážkách už dřív. Grafiky GeForce RTX 5000 Super měly poskytovat o 50 % více kapacity grafické paměti, takže nedostatek čipů a jejich vysoké ceny by je značně prodražily.
Tyto zprávy přišly z více míst, v pátek nicméně s tímto tvrzením přišel poměrně osvědčený leaker vystupující na bývalém Twitteru pod přezdívkou MEGAsizeGPU. Podle toho už se na uvedení GeForce RTX 5000 Super opět začalo pracovat.
Má jít o stejné modely GeForce RTX 5070 Super (s 16GB pamětí), RTX 5070 Ti Super a RTX 5080 Super (obě s 24GB pamětí), které byly plánovány během loňského roku, a jejich specifikace se nezměnily – viz odkaz na článek výše, kde jsme je probírali.
Ovšem navíc má přibýt model, který v plánované sérii chyběl, ale velmi se nabízel: GeForce RTX 5060 12GB (nebo možná GeForce RTX 5060 Super). Šlo by o kartu se 128bitovou sběrnicí, která by ale místo čtyř 16Gb čipů GDDR7 dostala 24Gb čipy, jaké teď používá notebooková GeForce RTX 5090 a také je mají mít ostatní modely Super. Tím pádem se kapacita paměti zvýší na 12 GB, přičemž ostatní parametry by mohly být stejné jako u GeForce RTX 5060 8GB. Nvidia už toto udělala u mobilní GeForce RTX 5070 12GB a prý by takto mohla vzniknout i atypická GeForce RTX 5050 9GB.
Vydání na začátku roku 2027?
K těmto zprávám se pak přidal ještě další dobrý zdroj, web Benchlife.info, který často při výskytu podobných drbů publikuje komentář či korekci na základě toho, co ví od vlastních zdrojů. Podle tohoto webu by modely GeForce RTX 5000 měly přijít na trh začátkem roku 2027 a Nvidia je pravděpodobně oznámí během veletrhu CES 2027 (ten se bude příští rok konat 6. až 9. ledna / januára).
Jde zřejmě podobně jako v případě dnes probíraného termínu vydání RDNA 5 od AMD o informace získané od výrobců karet a založené na jejich informacích a odhadu. Web VideoCardz uvádí, že sám o změně roadmapy Nvidie ještě informace nemá, což ale nemusí znamenat, že se v tomto směru zatím nedalo nic do pohybu. Podle toho, co říká MEGAsizeGPU, se tak stalo, ale Nvidia asi ještě tuto informaci nepředala širšímu množství kontaktů.
Jelikož se ale množí zprávy, že nová generace od AMD a Nvidie může vyjít také až někdy v druhé polovině roku 2027 (potenciálně tedy i hluboko v podzimních měsících), dává pro Nvidii smysl vydat refresh karet GeForce RTX 5000 i takto pozdě (loni leckdo doufal, že vyjdou začátkem roku 2026, nebo dokonce stále v roce 2025). Vytěžila by tak maximum z generace čipů Blackwell před jejich nahrazením novou, pokročilejší generací, přičemž předchozí refreshe označené Super či Ti v generacích RTX 2000, 3000 a 4000 fungovaly podobně. Typicky je Nvidia vydává rok, ale často spíš ještě o něco kratší dobu před nástupem úplně nové generace.
Zdroje: MEGAsizeGPU, Benchlife, VideoCardz