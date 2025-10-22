Cnews.cz  »  Hardware  »  Nové procesory Intel přinesou příští rok víc jader, zaměří se na levnější část trhu

Hardware

Nové procesory Intel přinesou příští rok víc jader, zaměří se na levnější část trhu

Jan Olšan
Dnes
3 nové názory

Sdílet

Procesory Intel Core Ultra 200S pro desktop (Arrow Lake) Autor: Intel
Procesory Intel Core Ultra 200S pro desktop (Arrow Lake)
Refresh procesorů Arrow Lake pro desktop zřejmě bude pořád označený jako generace 200. Jeho přínos bude v tom, že přidá víc jader do levnějších modelů, což by mohlo být docela zajímavé.

Intel začátkem příštího roku vydá nové procesory pro desktop, které mají občerstvit současnou nabídku jeho CPU generace Core Ultra 200 (kódovým jménem „Arrow Lake“) pro socket LGA 1851. Co od toho čekat, teď poodhalilo uniknutí jednoho z chystaných modelů v databázi programu Geekbench sloužícího k měření výkonu CPU. V tom kdosi vyzkoušel jeden z procesorů, které v rámci plánovaného refreshe Intel vydá.

Intel Arrow Lake Refresh asi vyjde jako Core Ultra 200 Plus?

Před časem takto vyplul na povrch vzorek procesoru označeného Core Ultra 7 365K, který byl považován za součást oné chystané „refreshové“ nabídky. Vypadá to ale, že Intel mezitím změnil názor a tyto nové modely nebudou označené jako řada 300, ale pořád jako řada 200. Nebo přesněji řada 200 Plus. Na internet se totiž dostal vzorek označený Core Ultra 7 270K Plus, což asi ukazuje, jak Intel tyto nové modely označí.

Model Core Ultra 7 270K Plus je zřejmě refreshový nástupce dnešního 20jádrového modelu Core Ultra 7 265K, patřící opět do řady procesorů se 125W TDP a odemčeným násobičem, určené pro nadšence. Jenže proti předchůdci má nově 24 jader – 8 výkonných jader P-Core architektury Lion Cove a 16 menších efektivních jader E-Core (zatímco model 265K jich má jen 12), která mají architekturu Skymont.

Lion Cove boří mýtus o smrti x86. Nová architektura od Intelu mění od základu všechny části jádra CPU Přečtěte si také:

Lion Cove boří mýtus o smrti x86. Nová architektura od Intelu mění od základu všechny části jádra CPU

Když je malé jádro větší bomba než to velké: Architektura Skymont, zachránce Intelu? Přečtěte si také:

Když je malé jádro větší bomba než to velké: Architektura Skymont, zachránce Intelu?

Takt procesoru je 3,7 GHz v základu a maximální boost pro jádra P-Core bude 5,5 GHz. To je stejná hodnota, jakou má maximální boost modelu Core Ultra 7 265K. Jednovláknový výkon se tedy nezvýší. L3 Cache se z 30 MB u modelu 265K zvětší na 36 MB u nového Core Ultra 7 270K Plus, v souladu se zvýšeným počtem jader.

Procesor Intel Core Ultra 7 270K Plus v Geekbench

Procesor Intel Core Ultra 7 270K Plus v Geekbench

Autor: Geekbench browser

Levnější procesory dostanou víc jader

Křemík procesorů Arrow Lake má fyzicky 24 jader, ale doteď byla všechna aktivní jenom v nejdražších procesorech Core Ultra 9 285K. Intel tedy zřejmě v refreshi plánovaném na příští rok udělá to, že posune počty jader o kategorii dolů. Procesory Core Ultra 7 dostanou stejný počet jader jako dřívější dosavadní top modely Core Ultra 9. Ty už více jader mít nemohou (k tomu by byl třeba nový křemík), nejspíš se tudíž budou od levnějších Core Ultra 7 lišit jen vyššími frekvencemi.

Je možné, že i levnější procesory Core Ultra 5 stojící pod řadou Core Ultra 7 by mohly dostat více jader. Právě kvůli tomu, jak se posunula kategorie Core Ultra 7. Mohly by nově poskytovat buď 16 jader (8 P-Core a 8 E-Core) nebo 18 jader – 6 P-Core a 12 E-Core. Zatím ale žádný model Core Ultra 5 neunikl, takže nevíme, zda bude Intel štědrý i u nich.

Procesor Intel Core Ultra 7 270K Plus v Geekbench

Skóre procesoru Intel Core Ultra 7 270K Plus v Geekbench 6.5.0

Autor: Geekbench browser

Toto posílení levnějších modelů asi odráží to, jak se Intel ocitá pod stále větším konkurenčním tlakem AMD. Firma se kvůli němu musí snažit přesvědčit zákazníky zlepšeným poměrem ceny a výkonu. Musí přitom vycházet z toho, jaký křemík má k dispozici, ale v rámci toho má právě u nižších modelů, které jsou tvořeny vypnutím části jader u dražšího křemíku, určitou volnost.

Tím, že se procesorům Core Ultra 7 ponechá více jader, firma ztratí určité prodeje procesorů Core Ultra 9 (protože toho proti modelům Core Ultra 7 už nebudou nabízet tolik navíc). Ale na oplátku se modely Core Ultra 7 budou prodávat lépe a jsou to nejspíš právě tyto levnější modely, co má největší šanci proti konkurenci od AMD. Proto tato strategie může dávat smysl.

WT100_25

Intel dál pracuje na APO, technologii zrychlující hry. Nová verze APO+ prý umí přepsat neoptimalizovaný kód Přečtěte si také:

Intel dál pracuje na APO, technologii zrychlující hry. Nová verze APO+ prý umí přepsat neoptimalizovaný kód

Vydání nejspíš v lednu

Intel před nedávnem vydal prohlášení, podle kterého tyto „refreshové“ modely Arrow Lake pro desktop nejsou plánované k vydání letos na podzim a místo toho se jich dočkáme až po novém roce. Očekáváme proto, že je Intel vypustí na trh v lednu během veletrhu CES 2026, kdy asi jejich modely formálně odhalí.

Zdroje: VideoCardz, Geekbench

Vstoupit do diskuse (3 názory)

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Témata:

Anketa

Jak často resetujete počítač do továrního nastavení?

Zobraz výsledek
Do konce roku zbývají dva měsíce, takže to není nijak daleko. A myslím, že to bude investice zas na dlouho. Kromě DDR6 je nějaké další zlepšení už je v nedohlednu.
Pan Jaroslav Crha

Nejnovější

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Meta ukončuje Messenger na dvou platformách. Jeden trik ho ale dokáže zachránit

Meta ukončuje Messenger na dvou platformách. Jeden trik ho ale dokáže zachránit

Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Z našich webů

Dále u nás najdete

Artróza a artritida: na jedno platí teplo, na druhé chlad

Nemáte účet Microsoftu? Nebudete mít ani Windows 11!

Mění se pravidla pro odvod pojistného u pečujících rodičů

IDC: Cla necla, výdaje na evropský veřejný cloud jsou pořád vysoké

České technologické zakázky se prodírají na Ukrajinu

AI mění ekonomiku: firmy hlásí miliardové přínosy a nový růst

Videoslužby zdražily. Kolik stojí a jak hlídají přístupy?

Recept na domácí krtkův dort, který chutná lépe než ten z krabice

Španělsko chce v Evropské unii navrhnout zrušení střídání času

Firemní schizofrenie – zavedené zvyky versus moderní nástroje

Náhrada za Microsoft a Google? Co třeba evropský Nextcloud?

Vstupní a periodické prohlídky aktuálně a v tabulkách

Česko v e-mailingu zaostává, pro firmy je stále na okraji zájmu

Otrávit jazykové modely je pozoruhodně snadné

Udělala se mi boule na ruce, někdy bolela. Byl to ganglion

Čínský hospodářský růst se opět zpomalil

Soudy zpřísňují pohled na švarcsystém. Za co hrozí pokuta?

Česká Sazka mizí v propadlišti dějin, Allwyn a OPAP se spojují

Tři čtvrtiny rodičů by ocenily, kdyby svačiny chystala pro děti škola

Uchazeč o IT práci? Často podvodník z „farem“ z Asie