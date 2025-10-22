Nové procesory Intel přinesou příští rok víc jader, zaměří se na levnější část trhu

Intel začátkem příštího roku vydá nové procesory pro desktop, které mají občerstvit současnou nabídku jeho CPU generace Core Ultra 200 (kódovým jménem „Arrow Lake“) pro socket LGA 1851. Co od toho čekat, teď poodhalilo uniknutí jednoho z chystaných modelů v databázi programu Geekbench sloužícího k měření výkonu CPU. V tom kdosi vyzkoušel jeden z procesorů, které v rámci plánovaného refreshe Intel vydá.
Intel Arrow Lake Refresh asi vyjde jako Core Ultra 200 Plus?
Před časem takto vyplul na povrch vzorek procesoru označeného Core Ultra 7 365K, který byl považován za součást oné chystané „refreshové“ nabídky. Vypadá to ale, že Intel mezitím změnil názor a tyto nové modely nebudou označené jako řada 300, ale pořád jako řada 200. Nebo přesněji řada 200 Plus. Na internet se totiž dostal vzorek označený Core Ultra 7 270K Plus, což asi ukazuje, jak Intel tyto nové modely označí.
Model Core Ultra 7 270K Plus je zřejmě refreshový nástupce dnešního 20jádrového modelu Core Ultra 7 265K, patřící opět do řady procesorů se 125W TDP a odemčeným násobičem, určené pro nadšence. Jenže proti předchůdci má nově 24 jader – 8 výkonných jader P-Core architektury Lion Cove a 16 menších efektivních jader E-Core (zatímco model 265K jich má jen 12), která mají architekturu Skymont.
Takt procesoru je 3,7 GHz v základu a maximální boost pro jádra P-Core bude 5,5 GHz. To je stejná hodnota, jakou má maximální boost modelu Core Ultra 7 265K. Jednovláknový výkon se tedy nezvýší. L3 Cache se z 30 MB u modelu 265K zvětší na 36 MB u nového Core Ultra 7 270K Plus, v souladu se zvýšeným počtem jader.
Levnější procesory dostanou víc jader
Křemík procesorů Arrow Lake má fyzicky 24 jader, ale doteď byla všechna aktivní jenom v nejdražších procesorech Core Ultra 9 285K. Intel tedy zřejmě v refreshi plánovaném na příští rok udělá to, že posune počty jader o kategorii dolů. Procesory Core Ultra 7 dostanou stejný počet jader jako dřívější dosavadní top modely Core Ultra 9. Ty už více jader mít nemohou (k tomu by byl třeba nový křemík), nejspíš se tudíž budou od levnějších Core Ultra 7 lišit jen vyššími frekvencemi.
Je možné, že i levnější procesory Core Ultra 5 stojící pod řadou Core Ultra 7 by mohly dostat více jader. Právě kvůli tomu, jak se posunula kategorie Core Ultra 7. Mohly by nově poskytovat buď 16 jader (8 P-Core a 8 E-Core) nebo 18 jader – 6 P-Core a 12 E-Core. Zatím ale žádný model Core Ultra 5 neunikl, takže nevíme, zda bude Intel štědrý i u nich.
Toto posílení levnějších modelů asi odráží to, jak se Intel ocitá pod stále větším konkurenčním tlakem AMD. Firma se kvůli němu musí snažit přesvědčit zákazníky zlepšeným poměrem ceny a výkonu. Musí přitom vycházet z toho, jaký křemík má k dispozici, ale v rámci toho má právě u nižších modelů, které jsou tvořeny vypnutím části jader u dražšího křemíku, určitou volnost.
Tím, že se procesorům Core Ultra 7 ponechá více jader, firma ztratí určité prodeje procesorů Core Ultra 9 (protože toho proti modelům Core Ultra 7 už nebudou nabízet tolik navíc). Ale na oplátku se modely Core Ultra 7 budou prodávat lépe a jsou to nejspíš právě tyto levnější modely, co má největší šanci proti konkurenci od AMD. Proto tato strategie může dávat smysl.
Vydání nejspíš v lednu
Intel před nedávnem vydal prohlášení, podle kterého tyto „refreshové“ modely Arrow Lake pro desktop nejsou plánované k vydání letos na podzim a místo toho se jich dočkáme až po novém roce. Očekáváme proto, že je Intel vypustí na trh v lednu během veletrhu CES 2026, kdy asi jejich modely formálně odhalí.
Zdroje: VideoCardz, Geekbench