Nové procesory Intelu pro desktop se odkládají. Core Ultra 300 budou až příští rok

Hardware

Nové procesory Intelu pro desktop se odkládají. Core Ultra 300 budou až příští rok

Jan Olšan
Včera
1 nový názor

Procesory Intel Core Ultra 200S pro desktop (Arrow Lake) Autor: Intel
Procesory Intel Core Ultra 200S pro desktop (Arrow Lake)
Dle oficiálního vyjádření Intelu desktopové procesory Core Ultra 300 „Arrow Lake refresh“ nevyjdou v původně očekávaném termínu.

Už delší dobu víme z různých zpráv o tom, že Intel chystá tzv. refresh procesorů Arrow Lake pro desktop, který by přinesl druhou generaci CPU pro socket Lga 1851, byť jakožto refresh tyto modely nebudou poskytovat mnoho nového, zřejmě hlavně vyšší takty. Původně se mělo za to, že tyto procesory, zřejmě jako řada Core Ultra 300, budou vydány nyní na podzim. Intel ale překvapivě potvrdil, že budou proti tomuto obvyklému termínu opožděné.

Tato informace zazněla během technologické konference Communacopia + pořádané Goldman Sachs. Mluvil na ní jeden z viceprezidentů (pro oblast Corporate Relations) Intelu, John Pitzer. Na téma procesorové nabídky Intelu připustil, že firma má v současnosti v oblasti desktopových CPU „určité mezery“, které by potřebovala zaplnit. Ale má důvěru ve svou roadmapu, čímž se myslí dlouhodobý plán vývoje a vydávání dalších generací produktů.

Z oné roadmapy zmínil Pitzer procesory Arrow Lake Refresh, které mají začít s vylepšováním pozice Intelu, ale přitom řekl, že se na trhu objeví „příští rok“, tedy nikoliv letos na podzim, jak se očekávalo. Nevíme, je-li to nějaká změna plánu. Teoreticky se Intel mohl rozhodnout oddálit vydání, aby měl více času na zlepšení výkonu procesorů. Ty budou založené na stejném křemíku jako původní desktopové Arrow Lake, takže cesta ke zrychlení je jen přes vyšší takty jader, uncore a případně paměťového řadiče a podobné ladění.

Je ovšem možné, že Intel vždy plánoval vydat refresh až později (možná na CES 2026 v lednu). Odklad by také mohl být způsoben tím, že Intelu zůstávají větší než plánované skladové zásoby původních modelů, které nejdřív musí doprodat, než je nahradí novějšími refreshovými modely.

Objevil se první procesor Core Ultra 300 pro desktop. Intel vůbec nezvýší takty proti Arrow Lake?

Objevil se první procesor Core Ultra 300 pro desktop. Intel vůbec nezvýší takty proti Arrow Lake?

Z těchto refreshovaných modelů už se objevil v databázi benchmarku Geekbench model Core Ultra 365K. Podle tohoto úkazu to vypadá, že Intel refreshované modely označí jako řadu Core Ultra 300. Tyto procesory přinesou na platformu LGA 1851 o něco vyšší výkon, ale je pravděpodobné, že stejného efektu bude možné dosáhnout přetaktováním současných modelů. Pokud tedy chcete postavit počítač založený na této platformě Intelu, nemusíte nutně čekat na model řady 300, pravděpodobně nepřijdete o moc, pokud se uchýlíte k nynějším modelům řady 200.

Socket LGA 1851 na desce Gigabyte

Socket LGA 1851 na desce Gigabyte

Autor: Gigabyte

Nova Lake koncem roku 2026, nebo až 2027?

Na stejné konferenci mluvil Pitzer také o následující generaci procesorů Nova Lake, která už bude nová s inovativní architekturou a 2nm procesem TSMC (pro čiplet s jádry CPU). Tyto procesory mají podle něj vyjít „v pozdním roce 2026 až v roce 2027“. Tato formulace může, ale také nemusí znamenat, že ještě není jisté, zda Nova Lake stihne vydání příští rok. Mohlo tím ovšem být míněno prostě to, že 125W modely řady K vyjdou ještě na podzim, ale mainstreamové 65W a 35W modely až po přelomu roku – což je obvyklý způsob, jak Intel v poslední době desktopové procesory uváděl, nešlo by pak o žádné zpoždění

hacking_tip

Nova Lake pro desktop už ovšem bude používat novou platformu LGA 1954. Po dnešní platformu LGA 1851 budou posledním dějstvím ony procesory Arrow Lake Refresh.

Zdroj: VideoCardz

Jan Olšan

Jan Olšan

To by jeden neřek'...
Pavka

