Nvidia už má větší zisk než Apple. Její tržby jdou ke 40 miliardám dolarů za čtvrtletí

Už je to několik let, kdy hvězda Nvidie strmě stoupá s boomem umělé inteligence, a s tím také její tržby a zisky. Třetí kvartál účetního roku 2025, který skončil říjnem (firma má účetní rok posunutý) v tom dál pokračoval. Tržby i zisk dosáhly nového rekordu a prognóza na probíhající čtvrtý kvartál říká, že za další tři měsíce bude Nvidia ještě výš, zatím stále není jasné, kam až vyleze.

V předchozím druhém (fiskálním) kvartálu Nvidia vyskočila tržbami přes 30 miliard $, byť jen o malý kousek, a oznámila, že za třetí kvartál očekává něco okolo 32,5 miliardy $. Protože ale firma má prognózy vždy nižší než pak reálný výsledek, tipovali jsme podle podobného přešvihu v Q2, že výsledek v Q3 může být až 35 miliard $.

Rekordní tržby i zisk

A to se také potvrdilo, firma oznámila tržby 35,082 miliardy $, což je proti předchozímu kvartálu nárůst o 17 %, ale zároveň jsou to takřka dvojnásobné tržby proti minulému roku – přesně je to nárůst o 94 % (a přitom už to tehdy byl trojnásobný nárůst proti stejnému období před rokem; v listopadu 2022 firma ještě oznámila kvartální tržby nižší než 6 miliard $).

Hrubá marže je u Nvidie extrémně vysoká ve srovnání s konkurencí a toto čtvrtletí dosáhla 74,6 % (v Q2 byla ale už dokonce 75,1 %). Díky tomu byl čistý zisk 19,309 miliardy $ (78 centů na jednu akcii). To je například blízko hrubým tržbám (ne zisku) Intelu a AMD dohromady (13,284 miliardy $ a 6,819 miliardy $).





Finanční výsledky Nvidie za Q3 FY2025 Autor: Nvidia

Ještě zajímavější je srovnání s Applem – tato společnost, považovaná obecně za symbol extrémně výdělečné a bohaté firmy, měla v třetím kvartálu (červenec až září 2024) čistý zisk „jen“ 14,736 miliardy $. Nvidia ji tedy tentokrát překonala, v čehož kontextu už asi dává smysl, že se hodnotou akcií vyšplhala na pozici pomyslné nejhodnotnější firmy a světě.

Nicméně je třeba říct, že v tomto čtvrtletí měl Apple netypicky nižší zisk kvůli předběžnému zaúčtování daní a před rokem měl ve stejném období čistý zisk 22,956 miliardy $. To je asi pro něj typičtější číslo. Ovšem jak uvidíme u prognózy, je docela dobře možné, že už v příštím kvartálu ho Nvidia dohoní i bez pomoci tohoto handicapu.

Mimochodem, pro lepší představu tato čísla v korunách – zisk Nvidie za srpen až říjen vychází na 844,4 miliardy Kč a čistý zisk na 164,2 miliardy Kč. Jak tržby, ta zisk jsou samozřejmě pro Nvidii rekordní. I vůbec pro jakoukoli čipovou firmu, Nvidia přerostla dříve dominující Intel už víc než před rokem.

Skoro 90 % tržeb jsou serverová GPU a příslušenství

Drtivá většina (88,5 %) těchto tržeb byla za datacentrové produkty – 31,036 miliardy $, kde to byl meziroční nárůst o 112 %. Tržby zařazené do kategorie „Graphics“ byly 4,046 miliardy $, což byl meziroční nárůst jen o 16 %.

Nvidia uvádí, že produkty kategorie Data Center představovaly 30,771 miliardy $, z toho 27,644 miliardy $ byl přímo výpočetní hardware (meziroční nárůst tržeb o 132 %) a 3,127 miliardy $ síťové produkty (nárůst o 20 %).

Finanční výsledky Nvidie za Q3 FY2025 Autor: Nvidia

Kategorie Gaming měla tržby 3,279 miliardy $. Jen těsně tedy ještě tvoří větší položku než síťová infrastruktura, meziroční nárůst byl ale nižší, o 15 %. Pod kategorii Gaming jsou nejspíš započítané i nějaké grafiky GeForce, které se reálně používají na umělou inteligenci v menších firmách či pro vývoj, nejde tedy asi o čisté vyjádření toho, kolik peněz bere Nvidia z herního trhu.

Professional Visualization (profi grafiky Nvidia RTX, dříve Quadro) představovala tržby 486 milionů $, meziročně je to nárůst o 17 %, Automotive 449 milionů $ (meziročně zlepšení o 72 %).

Finanční výsledky Nvidie za Q3 FY2025 Autor: Nvidia

Nvidia asi vyleze minimálně na 40 miliard $

Jak už jsme nadhodili, Nvidia pořád očekává další růst tržeb nesený mánií okolo umělé inteligence. Oficiální prognóza na poslední kvartál fiskálního roku 2025 (listopad 2024 až leden 2025) jsou tržby 37,5 miliardy plus minus 2 %. Pokud se nepokazí něco ve světové ekonomice, pravděpodobně to zase bude přestřeleno podobným způsobem jako v předchozích kvartálech. To znamená, že by tržby firmy mohly probourat další metu a dostat se na, nebo nad 40 miliard $ za kvartál.

A je asi docela dobře možné, že s tím by už i čistý zisk dosáhl těch zhruba 22,5–23,0 miliardy $, a regulérně se tedy vyrovnal ziskům, které má za kvartál Apple. Ten na to přitom potřebuje mnohem vyšší tržby, které u něj jsou za kvartál nějakých 90–95 miliard $. Byznys Nvidie je tedy co do marží takový „vývar“, že se o tom „Cuppertinu“ ani nesní.

