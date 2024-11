AMD má historicky rekordní tržby. Z boomu umělé inteligence letos urve přes 5 miliard $

Opět je tu po třech měsících obvyklá snůška finančních výsledků, které dlouhodobě sledujeme u hlavních hardwarových firem. Jako první vydalo výsledky za třetí kvartál AMD. To teď oslaví deset let Lisy Su v čele firmy a dostalo za to nadělené historicky rekordní tržby.

AMD po výsledcích za Q2 uvádělo odhad, že v Q3 (červenec až září) by mělo mít tržby okolo 6,7 miliardy $. To v podstatě vyšlo, číslo je nakonec o trošku vyšší a tržby dosáhly 6,819 miliardy $, což je dosavadní rekord (doteď byl nejlepším výsledkem AMD druhý kvartál 2022 s tržbami 6,55 miliardy $, po němž přišel propad kvůli makroekonomické situaci a podobná čísla se doteď neopakovala). Tržby jsou meziročně o 18 % vyšší proti Q3 2023.

Firma měla 50% hrubou marži. Ta ale stále není tak tučná jako dřívější 55–60% marže Intelu nebo nynější 75–80% marže Nvidie. Provozní marže činí 11 %. Díky té vznikl čistý zisk 771 milionů dolarů (meziročně zlepšení o 158 %), 47 centů na jednu akcii.

Finanční výsledky AMD za Q3 2024 Autor: AMD

AI začíná vydělávat i AMD

Na tržbách měly největší podíly produkty pro servery, segment Data Center přinesl tržby 3,549 miliardy $, o 122 % více než před rokem (a o 25 % lepší než v druhém kvartálu). I provozní zisk byl značný, 1,041 miliardy $. Měly by za tím podle slov firmy být zvýšené prodeje procesorů Epyc (AMD podle svých slov získalo v tržním podílu), ale největší efekt měla výpočetní GPU (Instinct MI300).





Ta za třetí kvartál údajně dosáhla prodejů vyšších než 1,5 miliardy. Na trhu se tedy docela rychle etablovala (za zhruba jediný rok). Tržby v serverech jsou údajně rozdělené skoro 50 : 50 mezi serverové procesory Epyc a serverová GPU Instinct MI300. V celkových výsledcích jsou vedle CPU a GPU ještě nějaké další produkty, což znamená, že Instinct má asi už téměř stejné tržby jako Epyc a je možné, že v dalších kvartálech budou tržby za GPU dokonce vyšší. Mezi většími z uživatelů je podle AMD Microsoft a Meta.

Finanční výsledky AMD za Q3 2024 – segment Data Center Autor: AMD

AMD také opět o něco zvýšilo oficiální odhad prodejů těchto AI GPU v celém letošním roce. Firma ze začátku uváděla na letošní rok relativně konzervativní odhady prodejů (možná z obavy, že by bublina AI mohla prasknout podobně jako bublina kolem kryptoměn). Zatím ale prakticky každý kvartál tuto prognózu o něco navyšuje tím, jak se část budoucích „nadějí“ už přetavuje ve skutečnost. Tentokrát AMD uvedlo, že za rok 2024 na AI GPU Instinct utrží víc než pět miliard $, zatímco v předešlém kvartálu připouštělo „jen“ 4,5 miliardy $. Je tedy možné, že v příští zprávě po Q4 2024 to vyjde ještě na o něco vyšší číslo.

Meziročně (+29 %) i mezikvartálně (+26 %) se zlepšily i prodeje procesorů Ryzen pro PC (segment Client). Tržby za ně dosáhly 1,881 miliardy $ s provozním ziskem 276 milionů $. Podle AMD byla primárním zdrojem růstu silná poptávka pro nových procesorech s architekturou Zen 5.

Finanční výsledky AMD za Q3 2024 – segment Client Autor: AMD

Naopak tržby segmentu Gaming se meziročně zhoršily o 69 % a jde i o zhoršení (−29 %) proti druhému kvartálu, s tržbami 462 milionů $ a provozním ziskem jen 12 milionů $. AMD uvádí, že primárním důvodem je pokles prodejů procesorů (semi-custom APU) pro konzole, kde zřejmě jak Microsoft, tak Sony výrazně zmenšily objednávky vzhledem k tomu, že konzole jsou v druhé polovině svého životního cyklu a výrobci mají na skladě přebytek zásob (patrně tedy dočasně zastavili, či snížili objednávky).

Zhoršily se ale i prodeje GPU, dílem asi i proto, že se pomalu chystá nástup nové generace Radeonů s architekturou RDNA 4, které vyjdou v roce 2025.

Finanční výsledky AMD za Q3 2024 – segment Gaming Autor: AMD

Meziroční pokles o 25 % má také divize Embedded, pod níž jsou produkty bývalého Xilinxu – měla tržby 927 milionů $ a provozní zisk 372 milionů $. Toto by mělo být způsobeno několikakvartálním odbouráváním skladových zásob na straně zákazníků, kterýžto jev AMD zmiňovalo už v předešlých výsledcích. Proti předchozímu kvartálu se tržby ale už o něco zlepšily (o 8 %). Pokud je tato redukce zásob na trhu skutečně dočasnou korekcí, mohly by se zde v budoucnosti tržby zase zlepšit.

Další rekord příští kvartál

V příštím čtvrtém kvartálu by AMD mělo skutečně mít ještě vyšší tržby, firma uvádí, že v Q4 očekává tržby okolo 7,5 miliardy $ plus minus 300 milionů (firma pravděpodobně v této prognóze počítá s určitým malým předběhnutím středu odhadu dejme tomu opět o těch 100 a něco milionů). Toto by opět byly historicky nejvyšší tržby.

Finanční výsledky AMD za Q3 2024 – prognóza na Q4 2024 Autor: AMD

AMD uvádí, že očekává non-GAAP hrubou marži 54 % (ta se ale nedá srovnávat s GAAP čísly, non-GAAP hrubá marže byla 54 % už nyní v Q3) a daňovou sazbu okolo 13 %. Pokud by AMD v Q4 skončilo s 7,6 miliardy $, znamenalo by to meziroční nárůst o zhruba 23 % a kompletní tržby za celý rok by byly něco přes 25,7 miliardy $. To by byl asi 13% nárůst proti tržbám v roce 2023.

Zdroje: AMD (1, 2)