Katastrofální výsledky Intelu: Ztráta 17 miliard $ za jediný kvartál, vyhodili ho z indexu Dow Jones

Krátce po finančních výsledcích AMD, o kterých jsme psali v pondělí, vydal svoje také Intel. Ten se poslední dobou potýká s problémy, protože se horší tržby zrovna když potřebuje masivní investice, aby dokázal vrátit do hry své továrny na čipy jako globálně konkurenceschopný podnik. A třetí kvartál mu v tom nepomohl – zatímco soupeř měl rekordní tržby, Intel utržil rekordní a zcela nebývalou ztrátu.

Výsledky za Q3 2024

Intel nedopadl moc dobře už v druhém kvartálu s tržbami „jen“ 12,833 miliard $ (na svém vrcholu se přitom společnost dostávala přes 20 miliard $ za kvartál). Prognóza na třetí kvartál, za který přicházejí výsledky nyní, zněla 13,0 miliardy (plus minus 500 milionů). Intelu se ji podařilo splnit a skončil o trošku výš – firma měla tržby 13,284 miliardy $. Je to ovšem meziročně významný propad, tržby jsou o 6 % horší, než v Q3 2023.

Tím špatné zprávy nekončí. Podle účetnictví výrazně stouply výrobní náklady spojené s těmito tržbami, hrubá marže (nikoliv provozní, tedy bez započítání obvyklých fixních nákladů) byla jen 15,0 %, což je mimořádné (a jde zřejmě o nějakou jednorázově zaúčtovanou srážku), Intel měl před rokem hrubou marži 42,5 %. Ovšem už čísla okolo 40 % pro něj jsou problém, v době největší slávy byly jeho marže až okolo 60 %.

Finanční výsledky Intelu za Q3 2024 Autor: Intel

S takto nízko marží (vychází v absolutních číslech na 1,997 miliardy $) není možné pokrýt provozní náklady firmy, které bývají ve výši několika miliard, takže Intel měl ztrátu, ovšem její rozsah je opravdu překvapivý: 16,639 miliardy $. Tedy dokonce vyšší částka než samotné tržby a vychází to na zhruba 3,88 $ na jednu akcii. Před rokem měla firma za stejné roční období zisk 297 milionů $.





Reálná ztráta je o dost nižší než ta účetní

Jak je takto obří ztráta možná? Ve skutečnosti je jenom část tohoto čísla klasickým výsledkem prodeje produktů a nákladů na jejich výrobu a provoz. Většina ztráty nejsou přímo peníze, které Intel teď reálně ztratil, ale spíše účetní operace – Intel si vybral toto období k zaúčtování depreciace některých svých aktiv a drtivá část 17miliardové ztráty vznikla takto.

V této situaci jsou tudíž asi více relevantní tzv. non-GAAP účetní údaje, které ignorují některé takovéto jednorázové položky například spojené s restrukturalizací. Podle non-GAAP výsledků byla hrubá marže o něco vyšší (18,0 %) a čistá ztráta byla „jen“ 1,976 miliardy $. Ani to není málo, ale už je to celkem realistická částka, s kterou by se měl Intel vypořádat.

Kde se tedy vzala ona „účetní“ ztráta? Jejich zdrojů je několik a právě jejich akumulace je za extrémním výkyvem. Intel zaúčtoval 528 milionů $ nepeněžních výdajů spojených s propouštěním a restrukturalizací. Vedle toho v budoucnu na odstupných a podobných platbách vyplatí dalších 2,2 miliardy $, což už bude reálně ztracená hotovost a tuto částku zaúčtoval již nyní.

Další položkou je odepsání 3,1 miliardy $ z hodnoty výrobních prostředků ve vlastnictví firmy, které podle Intelu ztrácí hodnotu vzhledem ke konkurenčnímu prostředí na trhu rychleji, než se počítalo. Měl by jít o továrny na čipy vyrábějící 7nm procesem, po nichž je menší poptávka proti očekávání. Část této položky je i reálná ztráta realizovaná nižšími tržbami za produkty a je zahrnuta i v non-GAAP číslech.

Dále Intel snížil účetní hodnotu některého svého majetku a tzv. „goodwill“, mělo by se to týkat zejména automobilové divize Mobileye. Laicky řečeno by takovýto účetní odpis měl vyjadřovat, že podle firmy teď tato divize nebo majetek či technologie v jejím vlastnictví má menší hodnotu, než se doteď soudilo. Toto zvýšilo účetní ztrátu o 2,9 miliardy $.

A největší položka ve výši 9,9 miliardy $ je opět nepeněžní, mělo by jít o opravnou položku vzhledem k budoucím odloženým daním.

Finanční výsledky Intelu za Q3 2024: Jednorázové položky, jejichž zaúčtování vyrobilo rekordní GAAP ztrátu Autor: Intel

Mít v účetnictví vyšší ztrátu se sice na první pohled zdá být jako zvláštní cíl, ale Intel tím eventuálně ušetří na daních, což může být jeden z důvodů, proč jsou tyto různé odpisy hodnoty majetku nyní zaúčtovávány. AMD ve svých kritických letech před příchodem procesorů Ryzen také například účetně snižovalo hodnotu goodwillu.

Kdepak Xeony, Intel drží nad vodou PC procesory

Z celkových tržeb přinesla více než polovinu Client Computing Group divize PC procesorů a přidružených produktů – 7,33 miliardy $ (2,07 miliardy $ byly desktopy, 4,888 miliardy $ notebooky, 372 milionů $ ostatní produkty). Provozní zisk z toho byl 2,722 miliardy $. Meziročně představují tržby pokles o 7 %.

Serverová divize Data Center and AI utržila 3,349 miliardy $, meziročně jde o 9% zlepšení (jedno z mála pozitiv). Provozní zisk byl ale jen 347 milionu $, Intel totiž musí k udržené svého tržního podílu prodávat s velkými slevami, zatímco konkurenční AMD je nyní v serverech „prémiovým produktem“. A tržby za Q3 2024 jsou pozoruhodné tím, že byl Intel poprvé překonán na serverovém trhu v tržbách firmou AMD (ta měla v segmentu Data Center tržby 3,549 miliardy $). Je třeba říct, že u AMD nejde o tržby čistě jen za procesory, ale přes 1,5 miliardy měla tato firma za AI GPU (Instinct MI300). Lze tedy říct, že Epyc a Instinct porazily Xeony, kterým AI akcelerátory Intelu moc nepomohly – Intelu se do tohoto koláče moc zakousnout nedaří.

Finanční výsledky Intelu za Q3 2024: Divize představující kmenové produkty Intelu Autor: Intel

Dále pak divize Network and Edge vynesla 1,511 miliardy $, jde také o nárůst o 4 % meziročně (provozní zisk byl 268 milionů $). Celkově Intel uvádí, že tzv. „Intel Product“ tržby z těchto tří segmentů byly 12,19 miliardy $ (pokles o 2 %) s provozním ziskem 3,337 miliardy $.

Finanční výsledky Intelu za Q3 2024: Altera a Mobileye Autor: Intel

Ostatní tržby byly 412 milionů $ za FPGA Altera (meziroční zhoršení o 44 %) s provozním ziskem 9 milionů $, 485 milionů $ za automobilní čipy a Mobileye (meziročně pokles o 8 %) s provozním ziskem 78 milionů $.

Továrny pořád silně ztrátové

Intel uvádí, že Intel Foundry, tedy výrobní divize tvořená továrnami na čipy, měla tržby 4,352 miliardy $. Z toho ale 4,297 miliardy $ jsou produkty vyráběné pro Intel, tedy jen peníze virtuálně přesouvané ve firmě, které už jsou zahrnuté v tržbě za procesory (toto je v tabulkách zahrnuto jako negativní položka „Intersegment eliminations“).

Finanční výsledky Intelu za Q3 2024: Intel Foundry (ztráta za Q3 2024 je částečně jednorázového charakteru) Autor: Intel

Samotné příjmy z foundry byznysu jsou tedy stále prakticky nulové, Intel pořád čeká na chvíli, kdy mu začnou kola továren roztáčet i externí klienti. A divize Intel Foundry je také odpovědná za velkou část ztráty (byť ta je z velké části účetní), připadá na ní provozní ztráta 5,844 miliardy $.

Příští kvartál ne o moc lepší?

V posledním kvartálu roku si Intel zřejmě o moc nepolepší. I když v Q4 firmy vykazují sezónně lepší tržby a bude to i případ Intelu. Firma očekává tržby 13,8 miliardy $ plus minus 500 milionů. Pokud by realita zase dopadla o 300 milionů výš než výhled (jako v Q3), mohlo by to tedy nakonec být lehce přes 14 miliard $ (ale to není žádný kvalifikovaný odhad).

Jak už bylo řečeno, extrémní ztráta v třetím kvartálu byla jednorázová a účetní věc, v Q4 by Intel měl být zpět k rozumnějších číslech, i když ztrátu bude pořád mít – firma odhaduje 24 centů za akcii (v non-GAAP číslech ale jenom 12 centů), což by znamenalo ztrátu asi jedné miliardy $. Hrubá marže podle GAAP účetnictví má podle Intelu už být okolo 36,5 %.

Finanční výsledky Intelu za Q3 2024: Výhled na čtvrtý kvartál Autor: Intel

Quo vadis

Tyto výsledky očekávané na Q4 jsou tedy z dlouhodobého hlediska asi směrodatnější ke zhodnocení stavu firmy, než nynější 17miliardová ztráta z třetího kvartálu, podle níž byste si na první pohled možná řekli, že Intel zkrachuje do konce příštího roku. Taková situace ale není, byť firma má stále značný problém se ztrátovostí svých továren. V těch musí nutně začít vyrábět velkou část svých produktů, které jí nyní hodně prodražuje výroba v TSMC, ale současně do nich dostat i externí klienty, aby nesli část nákladů na jejich provoz.

Aby Intel Foundry byla rentabilní, potřebuje výrazně vyšší tržby, tedy vyrábět větším objemu pro více klientů, což je podstata plánu CEO Patricka Gelsingera na obrodu společnosti. Jeho plnění ale nyní naráží na nedostatek zisků k jeho financování, což je hlavní nejistota, která teď Intel ohrožuje – a aktuální výsledky a prognóza ji nerozptýlily.

Intel symbolicky končí v Dow Jones indexu. Neuvěříte, kdo ho nahradí

Symbolickým dovětkem za těmito výsledky byla následná zpráva, že Intel bude odstraněn z Dow Jones Industrial Average, což je investiční index tvořený 30 význačnými společnostmi v USA. Takovéto indexy slouží jako nástroj pro investování do průmyslu jako celku, kdy jste mixem akcií odstíněni od toho, aby vás výrazně negativní propad akcií konkrétní firmy připravil o větší peníze (toto průměrování vás ale také odstíní od velkého zisku, pokud výrazně vyletí akcie jen jedné z firem v indexu, získáte o dost méně, než akcionář přímo této firmy).

Akcie Intelu byly pevnou součástí tohoto indexu od roku 1999, tedy po čtvrtstoletí. Nyní ale bylo oznámeno jejich vyřazení. Místo nich se do indexu zařadí akcie dnešní hvězdy, firmy Nvidia, kterou extrémní „vývar“ z mánie okolo AI vykatapultoval na čelo žebříčku polovodičových výrobců (Nvidia je ale samozřejmě fabless společnost, vyrábí zejména u TSMC). Nvidia má nyní dokonce výrazně vyšší tržby, marže i zisky, než na jaké se kdy dostal Intel, takže toto nahrazení možná přichází i později, než by se dalo čekat (impulzem k němu však byly už předchozí výsledky za Q2 2024, po kterých akcie dostaly příslovečnou čočku).

Zdroj: Intel (1, 2), Tom’s Hardware