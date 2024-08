Intel v problémech. Po špatných výsledcích za Q2 2024 akcie klesly o pětinu, firma má velkou ztrátu

Tento týden už ohlásilo finanční výsledky AMD, u kterého to začíná vypadat, že by po dvouletém spíše stagnování zase mohlo chvíli růst díky mánii kolem umělé inteligence a akcelerátorům MI300X, které pro ní nabízí. Teď už ovšem vydal výsledky i Intel a v jeh případě moc dobře nevypadají, zvlášť v kontextu možná dalekosáhlých problémů, které firma teď bude muset řešit okolo odcházejících procesorů Raptor Lake a dost možná ji budou stát dost peněz.

Když Intel po prvním kvartálu uváděl prognózu na druhý kvartál, předvídal tržby okolo 13,0 miliard $. Před třemi měsíci jsme si všimli toho, že Intel prognózu na Q1 trefil zcela přesně, zatímco dříve vždy býval napřed. Nyní po druhém kvartále to vypadá ještě hůř, firma totiž skončila výrazně pod očekáváním, kdy oznámila tržby „jen“ 12,833 miliardy dolarů. A je to meziroční zhoršení tržeb (o 1 % proti 12,949 miliardám v Q2 2023).

Je to tedy ještě v toleranci, kterou prognóza uváděla (12,5–13,5 miliardy $), ale cokoliv pod střed odhadu se většinou při hodnocení výkonu společností považuje za neúspěch a negativní překvapení. A akci Intelu skutečně zareagovaly hodně negativně. Výsledky byly oznámeny po uzavření burzy, ale v tzv. after hours akcie klesly až o 20 %.

Finanční výsledky Intelu za Q2 2024 Autor: Intel

Větší problém je, že Intel má výrazně nižší marže než dřív – v GAAP účetnictví byla hrubá marže jen 35,4 , což je číslo, které si pamatujeme z hluboce ztrátových „Bulldozerových“ let AMD (to má teď hrubou marži 49 %). V dobách, kdy si Intel užíval hrubé marže blížící se 60 %, by mu tyto tržby patrně stačily na zisk, ovšem v současném stavu a při současných fixních nákladech firmy skončilo druhé čtvrtletí ztrátou 1,61 miliardy $, v přepočtu na jednu akcii 38 centů. Provozní marže byla negativních 15,3 %.





V non-GAAP účetnictví, které ignoruje různé jednorázové investiční, akviziční nebo restrukturalizační náklady (a také výplaty zaměstnanců v akciích, které si firmy v USA odepisují), se nicméně Intelu podařilo udržet těsně pozitivní provozní marži (0,2 %) a ziskovost (83 milionů $ čistého zisku, 2 centy na akcii).

Finanční výsledky Intelu za Q2 2024: Trend tržeb (modré sloupce), hrubé marže (bílá linka) a zisků žluté sloupce). Toto jsou non-GAAP čísla Autor: Intel

AMD už má ze serverů stejně jako Intel, ten drží nad vodou trh PC

Jak si vedly jednotlivé segmenty? Největší oporou Intelu je v posledních letech opět oblast procesorů pro PC (v kontrastu s tím, jak se několik zpátky chtěl Intel orientovat „datacentricky“). Client Computing Group (CCG), pod kterou jsou PC procesory, měla tržby 7,41 miliardy $, což je meziročně 9% zlepšení. Provozní zisk byl 2,497 miliardy $.

Divize Data Center and AI (DCAI) je stále výrazně slabší než v dobách největší slávy Intelu. Její tržby byly 3,045 miliardy dolarů (meziročně 3% zhoršení) a provozní zisk jen 276 milionů $. Datacentrová divize AMD už díky tržbám za AI akcelerátor MI300X téměř Intel dohnala (2,834 miliardy $, provozní zisk ale AMD má skoro trojnásobný). Nicméně Nvidia a její náhlý vzestup na vlně boomu AI GPU, je překonávají mnohonásobně (za únor až duben měla z data center 22,5 miliardy $).

Divize Network and Edge (NEX) Intelu měla tržby 1,3 miliardy $ (také zhoršení o 1%) a provozní zisk 139 milionů $.

Finanční výsledky Intelu za Q2 2024: Divize (Bílá linka a procenta uvádějí provozní marže) Autor: Intel

Vedle těchto hlavních produktů Intel ještě měl 361 milionů z FPGA Altera, což je meziroční zhoršení o 57 %, a Altera měla provozní ztrátu 32 milionů $. Je ale třeba říci, že podobně zle je na tom embedded divize Xilinxu/AMD, způsobeno je to redukcí skladových zásob, kterou procházejí globálně odběratelé v tomto segmentu.

Za automobilové čipy Mobileye měl Intel 440 milionů $ tržeb (zhoršení o 3 %) a 72 milionů $ provozního zisku.

Finanční výsledky Intelu za Q2 2024: Divize Autor: Intel

Separátně Intel uvádí, že jeho továrny, tedy Intel Foundry, měly tržby 4,32 miliardy dolarů. Ovšem drtivá většina (4,254 miliardy $) jsou peníze za výrobu čipů přímo pro Intel, jde tedy o peníze jdoucí z jedné kapsy do druhé, ne o reálné tržby navíc (respektive by se musely odečíst od tržeb jednotlivých divizí Intelu).

Význam tohoto čísla je, že zhruba ukazuje ekonomickou škálu továren Intelu. V roce 2023 by s těmito tržbami byly (pokud by na ně bylo pohlíženo jako na samostatnou společnost) devátou nebo desátou největší polovodičovou firmou někdo na úrovni Infineonu a STMicroelectronics.

Když se odečtou zakázky přímo od Intelu, vychází, že Intel Foundry měla jen 66 milionů $ dalších tržeb za celý kvartál. Zatím se tedy evidentně ještě nerozjel byznys s výrobou čipů pro externí klienty, na kterém má dlouhodobé fungování a rozvoj továren Intelu (Intel Foundry stát).

Finanční výsledky Intelu za Q2 2024: Tržby a ztráta Intel Foundry (samotných továren Intelu) Autor: Intel

V současném stavu, tedy jen ze zakázek Intelu, si na sebe továrny nevydělají, což znamená, že Intel je dotuje a v podstatě platí za výrobu vyšší cenu, než jaké je teoretická tržní cena služeb. Za druhý kvartál vychází pro samostatně brané továrny ztráta 2,83 miliardy $. Budoucí externí klienti tedy budou muset do Intel Foundry přinášet skoro stejně tržeb jako Intel samotný.

Ani výhled na zbytek roku není nic moc

Pro Intel nevypadá moc dobře ani zbytek roku. Třetí kvartál nemá být proti Q2 moc velké zlepšení v tržbách, firma opět očekává 12,5–13,5 miliardy dolarů (tedy střed 13,0 miliardy $) a hrubou marži 34,5 %. Opět to má skončit ztrátou, ta ale má být jen zhruba dvoutřetinová proti Q2 – Intel očekává ztrátu 24 centů na jednu akcii (standardní GAAP výsledky).

Finanční výsledky Intelu za Q2 2024: Výhled na Q3 2024 Autor: Intel

I non-GAAP výsledky, pro které se počítá s hrubou marží 38 %, ale mohou být červené, má v nich vycházet ztráta 3 centy na akcii. Intelu by se je možná mohlo povést dostat do černých čísel, pokud tržby překonají odhad, GAAP ztrátu to ale výrazně nezmenší.

Protože první tři kvartály patrně skončí všechny pod úrovní roku 2023, Intel pravděpodobně skončí hospodaření za celý rok 2024 s nižšími tržbami, než jaké zaznamenal v roce 2024.

Zdroj: Intel