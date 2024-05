Tržby Nvidie už jsou 600 miliard korun za jediný kvartál, zisk skoro 400 miliard

Po finančních výsledcích Intelu a AMD už tu má svoje také Nvidia a opět je to pro ní rekord. Ovšem i bez ohledu na historii firmy jde o tak extrémní tržby i zisk, na jaké si zdaleka nepřišel ani Intel v dobách své největší hegemonie nad počítačovým průmyslem.

Nvidia má posunuté účtování o 11 měsíců, takže nyní jí skončilo první čtvrtletí účetního roku 2025 (FY 2025), které tvořil únor, březen a duben 2024. Už předem bylo jasné, že tržby budou enormní, prognóza vydaná po výsledcích za předchozí kvartál, která bývá podhodnocená, očekávala něco kolem 24 miliard $. Nakonec je výsledek (jak jsme i trochu tipovali) dokonce těsně přes 26 miliard, přesně 26,044 miliardy $. Meziročně jde o nárůst o 262 %. Mimochodem, v korunách by to bylo téměř 600 miliard.

Zisk větší, než má Intel tržby

Nvidia má nyní během boomu AI akcelerátorů jinde dost nevídanou míru marží, hrubá marže dosáhla 78,4 %. Pro srovnání Intel se ve svých nejlepších letech vždy pohyboval jen okolo 60 %. Dokonce i čistý zisk firmy byl nadpolovičním částí tržeb – 16,909 miliardy $, při dnešním kurzu 387 miliard Kč (to je dokonce skoro sedminásobek výsledku v minulém roce). Na jednu akcii vychází 5,98 $. Firma také 7. 6. provede rozdělení akcií.





Finanční výsledky Nvidie za Q1 FY 2025 Autor: Nvidia

Drtivá většina těchto tržeb je tvořená serverovým byznysem kolem akcelerátorů AI (výpočetních GPU) – 22,675 miliardy je za výpočetní a síťové (bývalý Melanox) produkty. Grafické produkty byly 3,369 miliardy $.

Herní grafiky GeForce jsou jenom desetina Nvidie

Divize Data Center uvádí 22,563 miliardy $ tržeb, což je bláznivý meziroční nárůst o 427 % (19,392 miliardy je uvedeno za výpočetní a 3,171 miliardy za síťové produkty). Divize Gaming meziročně zvýšila tržby jen o 18 % a měla tržby 2,647 miliardy $. Tvoří tedy jen něco málo přes 10 % tržeb.

Profesionální grafiky Nvidia RTX (ne GeForce RTX, ale dřívější Quadro) měly tržby 427 milionů $, což je o 45 % lepší než před rokem. O 11 % lepší než před rokem jsou tržby v Automotive (329 milionů $). OEM a ostatní tržby pak přidaly 78 milionů $.

Finanční výsledky Nvidie za Q1 FY 2025 – rozdělení tržeb na segmenty a divize Autor: Nvidia

Výhled jde ještě výš

V příštím kvartálu (květen až červenec) by dokonce mohly tržby Nvidie prolomit hranici 30 miliard $ za jeden kvartál. Firma totiž uvádí prognózu 28,0 miliardy $ (plus minus 2 %) a jak už jsme zmiňovali, obvykle toto číslo podhodnocuje. Ve skončeném kvartálu byly reálné tržby o dvě miliardy vyšší, což by v tomto případě mělo vést k tržbám přes 30 miliard $, pokud nedojde k nějakému zadrhnutí, které Nvidia nepředpokládala. Také (hrubé) marže mají být stále vysoké, okolo 74,8 % (74,3–75,3 %).

Finanční výsledky Nvidie za Q1 FY 2025 – trend tržeb za posledních osm kvartálů Autor: Nvidia

Nvidia by takto měla tržby 56 miliard $ jen za první polovinu roku, zatímco Intel potřeboval celý loňský rok na 54 miliard $. Mimochodem, Intel očekává na Q2 (u něj je to však klasicky duben až červen) tržby jen okolo 13 miliard $. Reálně to sice asi bude víc, ale i tak bude mít Nvidia o dost víc než dvojnásobné tržby. Ještě nedávno by to asi bylo neuvěřitelné. Mezi polovodičovými firmami asi už Nvidia nebude při tomto růstu brzo mít moc konkurence, možná ji zanedlouho budeme muset srovnávat spíš s podniky typu Apple.

Zdroje: Nvidia (1, 2)