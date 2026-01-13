Objevil se první procesor AMD s jádry Zen 6. Vzorky mobilního čipu Medusa 1 už kolují

Pokud jste doufali, že by už AMD minulý týden na CES 2026 mohlo předvést nebo aspoň naznačit nějaké demo či ochutnávku nadcházející generace procesorů s architekturou Zen 6, moc štěstí jste neměli. V minulosti občas firma novinky (například Zen 2) avizovala dost v předstihu. Tentokrát AMD sice ukázalo křemík s jádry Zen 6, šlo ale jen o serverovou verzi – byť zajímavou. Zdá se ale, že firma už má i vzorky PC procesorů Ryzen.
V databázích přepravních záznamů, kde se občas vynoří nějaký zatím nevydaný hardware, když si ho společnosti posílají mezi pobočkami nebo klientům a partnerům, byl přistižen procesor označený „Medusa 1“. Podle popisu jde o „64bitový mikroprocesorový integrovaný obvod“, a tedy už zřejmě skutečný vzorek tohoto čipu, nebo možná kombinace čipletů, protože už nemusí být monolitický. Je zmíněno, že jde o „A0“, čili asi první verzi vyrobeného křemíku.
Medusa 1 je podle dříve uniklých informací procesor typu APU, tedy čip s integrovanou grafikou určený primárně pro notebooky. Podle záznamu má dotyčný exemplář osm jader – čtyři výkonnější klasická jádra Zen 6 a čtyři úsporná kompaktní jádra Zen 6c (zkratka „4C4D“ uvádí počet jader typů „classic“ a „dense“). A to při 28W TDP, které je dnes pro notebookové procesory Intelu a AMD typické.
O procesorech s architekturou Zen 6 a různých typech APU Medusa (kterých bude více), loni vypustil informace youtuber Moore’s Law is Dead, podle kterého má varianta Medusa 1 obsahovat čtyři velká jádra (classic) a šest kompaktních jader (dense), nikoliv jen čtyři. Navíc předpokládal i přítomnost dalších úsporných „LP“ jader podobných LP E-Core u Intelu. Je možné, že dotyčný vzorek má některá jádra vypnutá, ale nelze vyloučit, že specifikace od Moore’s Law is Dead nebyly správné a Medusa 1 je ve skutečnosti pouze osmijádro.
Záznam v databázi nám bohužel neříká, jakou má procesor integrovanou grafiku, takže zde máme jen staré nepotvrzené úniky: podle nich měla Medusa 1 být vybavena 512 shadery (8 CU) architektury RDNA 3.5, měla by tedy starý design GPU stejná jako je nyní v APU Krackan Point (například Ryzen AI 7 350). AMD má v plánu výkonnější modely APU Medusa, které snad dostanou i více zajímavé integrované GPU, v těchto levnějších modelech ale evidentně po stránce grafiky zlepšení nenastane. I když o něco by se výkon zvednout mohl vlivem rychlejších pamětí a možná lehce vyšších taktů, jelikož APU Medusa už mají používat 3nm proces.
Význam těchto nálezů „stop“ různých procesorů v internetových záznamech je v tom, že dokládají fyzickou existenci procesorů a lze je tak brát jako určitý milník při čekání na jejich vydání. To ale je asi stále dost daleko, protože AMD přímo ve své oficiální roadmapě APU Medusa s architekturou Zen 6 slibuje až na rok 2027. Možná budou uvedené na CES příští leden. Nezbývá než doufat, že alespoň desktopové procesory s jádry Zen 6, které nebudou součástí rodiny APU Medusa, vyjdou dřív a dočkáme se jich před koncem roku.
Zen 6 na CES
Na CES 2026 o mobilních ani desktopových Ryzenech nové generace nebyla řeč ani v úvodní prezentaci, ale zřejmě ani nikde jinde na samotné výstavě. CEO Lisa Su ovšem při keynote ukázala fyzický exemplář procesoru Venice, což je serverová verze Zenu 6. Tento procesor má dvojici IO čipletů a celkem osm 2nm CPU čipletů, které mají celkem dávat až 256 jader – je tedy zřejmě použitý CPU čiplet pro servery s kompaktními jádry (Zen 6c), kterých je 32 na jednom kusu křemíku.
Možná nejzajímavější je, že podle pouzdra je zřejmě ke propojení CPU a IO čipletů konečně použito pokročilé 2.5D pouzdření, které by mělo snížit spotřebu a také latenci komunikace mezi čiplety. Tato změna tak může zlepšit výkon procesorů i provozní vlastnosti a je něčím, co bychom velmi rádi viděli i u desktopových Ryzenů s architekturou Zen 6.
Jejich absence pokročilého pouzdření zvyšuje neustále spotřebu procesoru (nejviditelnější je to v klidu a v jednovláknové zátěži) a je nevýhodou vůči monolitickým CPU a čipletovým procesorům Intelu, pokročilé pouzdření již využívajícím. To, že je pokročilé pouzdření použito pro procesor Venice, snad dává naději, že se potvrdí jeho použití i pro desktopové Ryzeny. Nicméně ty budou používat odlišné CPU čiplety s 12 klasickými jádry, takže serverový procesor nemusí být striktně vzato důkazem, že desktopová verze pro soket AM5 bude řešená stejně.
Zdroje: VideoCardz, Olrak29_