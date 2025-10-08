Opět možnost dostat zadarmo hru ke grafické kartě. Nvidia dává bundle k GeForce RTX 5000

Zase je tu možnost, jak dostat při nákupu grafické karty navíc novou hru. A opět s ní přichází Nvidia, která už takto během srpna a září nabízela Borderlands 4. Ta akce sice již skončila, ale nyní ji nahrazuje nová, nazvaná „Raid Ready“.
Hrou, kterou tentokrát bude možné získat zadarmo (přesněji v ceně, kterou zaplatíte za grafickou kartu), je novinka ARC Raiders, taktická střílečka pro více hráčů od Embark Studios. Původně to měla sice být tzv. free-to-play hra, což ale nakonec nemá platit. Hra by měla vyjít koncem října za 40 $, tato akce je tedy regulérním bundlem a ne jen nějakým balíčkem herní „měny“ nebo kosmetických vzhledů do free-to-play hry, což Nvidia ke grafikám párkrát v minulosti rozdávala.
Tato hra opět bude přidávána ke grafikám nové generace GeForce RTX 5000, ale jen k vyšším modelům. Nejnižší model, u kterého je nárok, je GeForce RTX 5070, dále pak GeForce RTX 5070 Ti, RTX 5080 a GeForce RTX 5090. Vedle samostatných karet a desktopů s těmito kartami se akce týká i notebooků s mobilními modely – i v jejich případě jde o mobilní grafiky GeForce RTX 5070 a vyšší (RTX 5070 Ti, RTX 5080, RTX 5090).
K těmto kartám bude Nvidia dávat licenci na ARC Raiders Deluxe Edition a dva menší bonusy se skiny, žetony a podobnými drobnostmi do hry (Wanderer Cosmetic Pack a Astro Cosmetic Pack). Akce běží od včerejška a bude trvat do 4. 11. (ještě čtyři týdny).
Jako vždy platí, že nárok není automatický, abyste hru získali, musíte grafiku koupit u jednoho ze spolupracujících prodejců – u nás je to T.S.Bohemia, Datart, Smarty, Alza, Digitor a výrobce počítačů HAL3000. Prodejce vám digitální nebo fyzickou formou musí s kartou předat kupon nebo klíč (dejte si proto pozor, zda je hra navíc opravdu uvedená u položky, kterou vybíráte, pokud se rozhodnete akci využít).
Tento kód pak musíte uplatnit v aplikaci Nvidia App, až poté dostanete klíč na hru pro distribuční platformu Steam. Pozor na to, že pro uplatnění musíte mít grafiku, na kterou se akce vztahuje, už nainstalovanou v PC. A je nutné ho provést do 2. 12., jinak kupon propadne.
Nedávno se podobná nabídka objevila u konkurenčního Intelu, která dával ke grafikám Arc a k procesorům zadarmo poměrně očekávaný titul Battlefield 6. Tato akce už ale skončila, platila jenom do poloviny září. Před Vánoci by se ale další podobné „bundly“ mohly u konkurentů Nvidie objevit, takže možná stojí za to úplně nespěchat a počkat před výběrem.
Zdroj: Nvidia