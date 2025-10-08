Cnews.cz  »  Hardware  »  Opět možnost dostat zadarmo hru ke grafické kartě. Nvidia dává bundle k GeForce RTX 5000

Hardware   Hry

Opět možnost dostat zadarmo hru ke grafické kartě. Nvidia dává bundle k GeForce RTX 5000

Jan Olšan
Dnes
přidejte názor

Sdílet

GeForce RTX 5080 Founders Edition Autor: Nvidia
GeForce RTX 5080 Founders Edition
Během následujících čtyř týdnů bude při koupi grafik Nvidia možné dostat hru ARC Raiders.

Zase je tu možnost, jak dostat při nákupu grafické karty navíc novou hru. A opět s ní přichází Nvidia, která už takto během srpna a září nabízela Borderlands 4. Ta akce sice již skončila, ale nyní ji nahrazuje nová, nazvaná „Raid Ready“.

Hrou, kterou tentokrát bude možné získat zadarmo (přesněji v ceně, kterou zaplatíte za grafickou kartu), je novinka ARC Raiders, taktická střílečka pro více hráčů od Embark Studios. Původně to měla sice být tzv. free-to-play hra, což ale nakonec nemá platit. Hra by měla vyjít koncem října za 40 $, tato akce je tedy regulérním bundlem a ne jen nějakým balíčkem herní „měny“ nebo kosmetických vzhledů do free-to-play hry, což Nvidia ke grafikám párkrát v minulosti rozdávala.

Tato hra opět bude přidávána ke grafikám nové generace GeForce RTX 5000, ale jen k vyšším modelům. Nejnižší model, u kterého je nárok, je GeForce RTX 5070, dále pak GeForce RTX 5070 Ti, RTX 5080 a GeForce RTX 5090. Vedle samostatných karet a desktopů s těmito kartami se akce týká i notebooků s mobilními modely – i v jejich případě jde o mobilní grafiky GeForce RTX 5070 a vyšší (RTX 5070 Ti, RTX 5080, RTX 5090).

Bundle ARC Raiders ke grafikám GeForce RTX 5000

Bundle ARC Raiders ke grafikám GeForce RTX 5000

Autor: Nvidia

K těmto kartám bude Nvidia dávat licenci na ARC Raiders Deluxe Edition a dva menší bonusy se skiny, žetony a podobnými drobnostmi do hry (Wanderer Cosmetic Pack a Astro Cosmetic Pack). Akce běží od včerejška a bude trvat do 4. 11. (ještě čtyři týdny).

Bundle ARC Raiders ke grafikám GeForce RTX 5000

Bundle ARC Raiders ke grafikám GeForce RTX 5000

Autor: Nvidia

Jako vždy platí, že nárok není automatický, abyste hru získali, musíte grafiku koupit u jednoho ze spolupracujících prodejců – u nás je to T.S.Bohemia, Datart, Smarty, Alza, Digitor a výrobce počítačů HAL3000. Prodejce vám digitální nebo fyzickou formou musí s kartou předat kupon nebo klíč (dejte si proto pozor, zda je hra navíc opravdu uvedená u položky, kterou vybíráte, pokud se rozhodnete akci využít).

Tento kód pak musíte uplatnit v aplikaci Nvidia App, až poté dostanete klíč na hru pro distribuční platformu Steam. Pozor na to, že pro uplatnění musíte mít grafiku, na kterou se akce vztahuje, už nainstalovanou v PC. A je nutné ho provést do 2. 12., jinak kupon propadne.

prace_s_linuxem_tip

Nedávno se podobná nabídka objevila u konkurenčního Intelu, která dával ke grafikám Arc a k procesorům zadarmo poměrně očekávaný titul Battlefield 6. Tato akce už ale skončila, platila jenom do poloviny září. Před Vánoci by se ale další podobné „bundly“ mohly u konkurentů Nvidie objevit, takže možná stojí za to úplně nespěchat a počkat před výběrem.

Zdroj: Nvidia

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Témata:

Nejnovější

Anketa

Co říkáte na nový energetický systém Duolinga?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Jak ve Windows 11 nastavit vlastní prohlížeč a vyhledávač pro nabídku Start? Řešením je tato utilita

Z našich webů

Dále u nás najdete

Chat Control by děti ochránil. Ale za jakou cenu?

Ashwagandha, kreatin, vitamíny, bílkoviny: co má smysl užívat

Pro kadeřnice i zoo. Jak má fungovat rezervační systém?

OpenAI buduje gigantická datová centra za stovky miliard

Qualcomm představil novou generaci procesorů Snapdragon

Chtěli prát prádlo, místo toho učí Čechy kouzlit s kořením

Spolu: paušální daň zavedeme i pro menší firmy

Co se dočtete v novém Computertrends 10/2025?

Takto vypadá nový český Wi-Fi router Turris Omnia NG

Lázně: Kdo má na pojišťovnu jen procedury a kdo i hotel a jídlo?

Jak nalákat zákazníky na podzimní slevy? Hitem bude Halloween

Aktualizovaný Microsoft Marketplace je nyní přísnější

Čínské automobilky krachují kvůli maržím a cenovým válkám

Historie dezinfekce: od žhavého železa k Chlumského roztoku

Meta bude využívat vaše konverzace s AI k cílení reklam

Polovině případů rakoviny se dá předejít, říká lékař

Klasickým SIM kartám už zvoní hrana

České firmy zaostávají i za slovenskými ve využívání AI

Disney+ zdražuje předplatné na českém trhu

Google spouští Režim AI v Česku

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI