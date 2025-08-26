Battlefield 6 můžete dostat „zadarmo“. Intel ho teď dává k procesorům a grafikám Arc

Intel na nejbližší tři týdny vyhlásil akci Intel Gamer Days, během níž k vybraným procesorům a grafickým kartám ze své nabídky přikládá hru Battlefield 6, která je nyní v otevřené betě a zatím se setkává s dobrým přijetím. Takže je asi slušná šance, že v tomto případě nepůjde o bonus-nebonus, který byste normálně nechtěli.
Tuto hru Intel dává zadarmo k vybraným procesorům a grafikám. Seznam je to docela dlouhý, zhruba lze říct, že jde o výkonnější procesory Core i5/i7/i9 13. a 14. generace (Raptor Lake) a Core Ultra 100 a 200 (Meteor Lake, Arrow Lake a Lunar Lake) pro desktop i pro notebooky (řady procesorů H a HX a V).
U grafických karet jsou to modely Arc A580, A750, A770 a nové karty generace Battlemage Arc B570 a B580, ale nabídka se netýká levných Arc A380 a podobných modelů. A opět lze uplatnit i mobilní varianty grafik, takže hra by měla být přiložená i u různých notebooků s danými GPU nebo CPU.
Intel ale uvádí, že rozhodnutí, ke kterým produktům bude hra přikládána, záleží také na prodejcích, takže v praxi nemusí být Battlefield 6 k dostání u všech z možných CPU a GPU.
Bundle Intel Gamer Days 2025: Procesory a grafické karty, ke kterým lze dostat zadarmo Battlefield 6
Tato akce trvá od včerejška (25. 8.) až do 14. 9., celkově to tedy budou tři týdny. Důležité je, že jako obvykle pro získání hry musíte procesor nebo grafiku koupit u jednoho ze spolupracujících prodejců, pokud chcete akci využít. U nás Intel na seznamu zatím uvádí jen Alza.cz. Obchod vám musí k objednávce dát papírový nebo elektronický kupon či kód – zkontrolujte si proto, zda je u kupovaného předmětu přibalená hra uvedená, nárok není automatický.
Dále je třeba se zaregistrovat na webu Intelu (pro ověření je nutné sdělit telefonní číslo), zadat kód z kuponu a poté už dostanete klíč samotné hry. Udělat je to třeba do 31. 10. letošního roku, jinak kód propadne. Pozor na to, že při uplatnění kódu bude kontrolováno, zda je v počítači hardware, kterého se tento bundle týká (předpokládáme, že nějakým programem pro Windows).
Vedle Battlefieldu 6 jsou obsahem balíčku ještě nějaké další menší položky – skin do hry Marvel Rivals a krátká (spíše asi zkušební) předplatná programů Xsplit Broadcaster, Magix Vegas Pro Edit 365 a Canvid.
Nejde momentálně o jedinou možnost, jak k nákupu dostat hru zadarmo. Nvidia teď k vybraným grafikám (GeForce RTX 5000 od modelu 5070 výš) přikládá pro změnu Borderlands 4. V jejím případě to pochopitelně nelze využít s procesorem.