Battlefield 6 můžete dostat „zadarmo“. Intel ho teď dává k procesorům a grafikám Arc

Jan Olšan
Dnes
Intel, Battlefield, hraní Autor: Intel
Intel, Battlefield (ilustrační foto)
Nejen u Nvidie je teď možné dostat při koupi grafické karty jako bonus hru. Nabízí to i Intel při nákupu nejen grafických karet, ale i při pořízení procesoru. A bonusem je v tomto případě jedna z nejvíce očekávaných her roku.

Intel na nejbližší tři týdny vyhlásil akci Intel Gamer Days, během níž k vybraným procesorům a grafickým kartám ze své nabídky přikládá hru Battlefield 6, která je nyní v otevřené betě a zatím se setkává s dobrým přijetím. Takže je asi slušná šance, že v tomto případě nepůjde o bonus-nebonus, který byste normálně nechtěli.

Tuto hru Intel dává zadarmo k vybraným procesorům a grafikám. Seznam je to docela dlouhý, zhruba lze říct, že jde o výkonnější procesory Core i5/i7/i9 13. a 14. generace (Raptor Lake) a Core Ultra 100 a 200 (Meteor Lake, Arrow Lake a Lunar Lake) pro desktop i pro notebooky (řady procesorů H a HX a V).

U grafických karet jsou to modely Arc A580, A750, A770 a nové karty generace Battlemage Arc B570 a B580, ale nabídka se netýká levných Arc A380 a podobných modelů. A opět lze uplatnit i mobilní varianty grafik, takže hra by měla být přiložená i u různých notebooků s danými GPU nebo CPU.

Intel ale uvádí, že rozhodnutí, ke kterým produktům bude hra přikládána, záleží také na prodejcích, takže v praxi nemusí být Battlefield 6 k dostání u všech z možných CPU a GPU.

Bundle Intel Gamer Days 2025: Procesory a grafické karty, ke kterým lze dostat zadarmo Battlefield 6

Bundle Intel Gamer Days 2025: Procesory a grafické karty, ke kterým lze dostat zadarmo Battlefield 6

Autor: Intel (úprava rozložení: Cnews)

Tato akce trvá od včerejška (25. 8.) až do 14. 9., celkově to tedy budou tři týdny. Důležité je, že jako obvykle pro získání hry musíte procesor nebo grafiku koupit u jednoho ze spolupracujících prodejců, pokud chcete akci využít. U nás Intel na seznamu zatím uvádí jen Alza.cz. Obchod vám musí k objednávce dát papírový nebo elektronický kupon či kód – zkontrolujte si proto, zda je u kupovaného předmětu přibalená hra uvedená, nárok není automatický.

Bundle Intel Gamer Days 2025

Bundle Intel Gamer Days 2025

Autor: Intel

Dále je třeba se zaregistrovat na webu Intelu (pro ověření je nutné sdělit telefonní číslo), zadat kód z kuponu a poté už dostanete klíč samotné hry. Udělat je to třeba do 31. 10. letošního roku, jinak kód propadne. Pozor na to, že při uplatnění kódu bude kontrolováno, zda je v počítači hardware, kterého se tento bundle týká (předpokládáme, že nějakým programem pro Windows).

Vedle Battlefieldu 6 jsou obsahem balíčku ještě nějaké další menší položky – skin do hry Marvel Rivals a krátká (spíše asi zkušební) předplatná programů Xsplit Broadcaster, Magix Vegas Pro Edit 365 a Canvid.

CIF25

Bundle Intel Gamer Days 2025

Bundle Intel Gamer Days 2025

Autor: Intel

Nejde momentálně o jedinou možnost, jak k nákupu dostat hru zadarmo. Nvidia teď k vybraným grafikám (GeForce RTX 5000 od modelu 5070 výš) přikládá pro změnu Borderlands 4. V jejím případě to pochopitelně nelze využít s procesorem.

Zdroje: Intel (1, 2, 3)

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Nejnovější

