Platforma AM5 bude mít skvělou životnost: Do stejného socketu půjdou i procesory generace Zen 6

Platforma AMD AM4 je proslulá dlouhou životností. Pro většinu trhu začala v roce 2017 s prvním Ryzeny (ovšem v OEM počítačích už se ní předtím párovala APU s architekturou Excavator) a podporuje CPU a APU až po Ryzen 5000 z let 2020 a 2021, což znamená, že se v těchto deskách dají použít tři generace architektury Zen a starší základovky tím zůstaly relevantní nečekaně dlouho. Vypadá to, že podobné štěstí budou mít i desky platformy AM5.

Dosavadní informace byly takové, že o procesorech s architekturou Zen 6 se vůbec neví, zda budou používat socket AM5, nebo už nějaký nový, a možná o tom dokonce ještě ani AMD nerozhodlo.

Firma sice říkala, že se bude snažit, aby socket měl co nejdelší životnost, a před nedávnem uvedla, že ho bude podporovat minimálně do roku 2027, ale to nemusí nutně znamenat, že do něj přijdou nová CPU. I na platformu AM4 totiž AMD stále vydává nové procesory, jenže jsou to jen nové modely založené na stejné již dávno dostupné architektuře, jen s trošku jinými parametry (viz třeba letos Ryzen 5 5900XT nebo Ryzeny 5 5500GT a 5600GT).

Nebylo tedy jisté, zda výroky o roku 2027 znamenají, že platforma AM5 dostane další reálný upgrade, protože to klidně mohlo znamenat třeba vydání něčeho jako Ryzenu 9 9900XT stále založeného na letošní technologii, jen třeba s o 100 MHz vyššími takty.





Teď, zdá se, ale máme konečně něco konkrétnějšího: Podle leakera s přezdívkou Kepler_L2, který by měl mít dobré zdroje (protože vynesl dopředu hodně informací například o budoucích konzolích), už AMD rozhodnutí udělalo – a aktuálně se Zen 6 opravdu chystá na socket AM5. Mělo by tedy možné na něj upgradovat i se současnými deskami s čipsetem řady 600, bude stačit jen aktualizace BIOSu.

Z minulosti sice víme, že to nemusí být samozřejmost a že se výrobci desek nebo AMD mohou rozhodnout podporu nepřidat, ale v případě AM4 tato omezení nakonec byla vzata zpět a teď lze Zen 3 směle provozovat na deskách s čipsety A320 nebo B350. Vzhledem k tomu je určitý optimismus namístě.

Socket AM5 Autor: Ľubomír Samák

Tři generace u AMD, jediná u Intelu?

Tato potenciální dobrá zpráva pro majitele AM5 navíc přichází v zajímavém kontextu. Na konkurenční platformě Intel LGA 1851, která vyšla teprve v říjnu, totiž možná bude jenom jedna jediná generace, totiž procesory Arrow Lake, které vyšly nyní. Intel totiž zrušil nejprve druhou generaci Panther Lake a poté také refresh Arrow Lake, který měl tuto generaci nahradit. Současné procesory by tedy mohly být to jediné, co do těchto desek kdy půjde dát (respektive ještě asi vyjde limitovaná edice Core Ultra 9 295K).

Objevily se totiž zvěsti, že následující generace Core Ultra 400 s kódovým označením „Nova Lake,“ která by měla přinést vylepšenou novou architekturu, už zase bude používat nový socket. Různá média se nyní Intelu ptala na to, zda není ochoten něco o možnostech budoucího upgradu a podpory platformy LGA 1851 říct, nicméně firma, zdá se, není ochotná toto vyjasnit.

Čekat se ještě bude dlouho

Procesory s architekturou Zen 6 mají údajně interní označení Medusa. Trošku horší zpráva je, že jejich vydání (předpokládáme, že se zde mluví o desktopové platformě, úplně jasné to ale není) je ještě hodně vzdálené. Podle Keplera_L2 vyjdou nejdříve na konci roku 2026, ale může se stát i to, že vyjdou dokonce až v roce 2027. Čekání na ně tedy bude ještě dlouhé, mezi generací Zen 5 a Zen 6 uplynou více než dva roky (nebo dokonce více než dva a půl roku). Dříve se AMD dařilo vydávat nové architektury už po nějakých 16–20 měsících, už Zen 5 ale byl proti tomuto opožděn a nyní se zřejmě cyklus protáhne ještě víc.

Co bude Zen 6 zač?

Zatím se neví prakticky nic o tom, jaké by měl mít Zen 6 vlastnosti nebo výkon. AMD postupuje při vývoji stylem, kdy liché generace (Zen 1, 3, 5) jsou výraznou změnou v architektuře a sudé jsou pak méně radikálním rozvinutím novinek, které přinesla lichá „revoluční“ fáze. Nicméně architektury Zen 2 i Zen 4 nebyly vůbec nuda. První přinášela velký nárůst výkonu se 256bitovými SIMD jednotkami a poprvé čipletovou konstrukci, druhá zase podporu AVX-512 a hodně velké navýšení frekvencí, díky kterému byly Ryzeny 7000 velkým skokem vpřed.

Tudíž i Zen 6 může dost překvapit – starší uniklé prezentace mluvily o nárůstu výkonu na 1 MHz (tzv. IPC) o 10 % nebo o víc. A také by tyto procesory zřejmě měly přinést zásadní změny mimo samotná jádra, tedy v tzv. uncore a IO čipletu. IO čiplet je nyní asi nejslabším článkem Ryzenů 9000 (koncepčně ostatně vychází ještě z Ryzenů 3000), takže pokud by byl výrazně předělán a byla třeba použitá pokročilejší 2.5D nebo 3D čipletová technologie, mohl by výkon jít hodně nahoru jen z tohoto důvodu a i mimo přínosy, které budou mít samotná jádra Zen 6.

Zdroje: VideoCardz, Kepler_L2 (1, 2)