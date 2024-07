CPU jádro Zen 2 detailně: nová architektura AMD přináší hlubší změny, než se čekalo

AMD teď na přelomu května a června definitivně odhalilo procesory Ryzen 3000 vyráběné na 7nm procesu a obsahujících nové CPU jádra Zen 2. O této architektuře něco povědělo už loni , ale tehdy neprozradilo všechny změny. Tento měsíc během E3 2019 firma odhalila Zen 2 ve větších podrobnostech a vypadá to, že tato jádra přinášejí o dost větší inovaci, než co se čekalo. V tomto článku se na architektonické změny podíváme podrobně.

Architektura jádra Zen 2: co je nového ve frontendu

Zen 2 vychází dva roky a čtyři měsíce po první generaci, jejíž architekturu jsme rozebírali zde. AnandTech píše celkem zajímavou věc: podle šéfarchitekta Mike Clarka původně tato architektura neměla dělat velké změny a být spíš jen „die-shrinkem“ první generace bez velkého zvýšení IPC. Ale vzhledem k tomu, že do nástupu 7nm procesu zbývalo hodně času, architektura dostala řadu výkonnostních zlepšení, takže z „ticku“ je to nakonec „tock“ (pokud bychom použili starší termity Intelu).

Přehled zlepšení, která Zen 2 dostal proti první generaci, začneme v tzv. frontendu, čímž se myslí infrastruktura, která předchází samotným výpočetním jednotkám (ALU, FPU) a hraje hodně důležitou roli. Stará se totiž o to, aby se do jednotek při out-of-order zpracování dostalo co nejvíce instrukcí za takt a co nejméně docházelo k prostojům kvůli větvení nebo čekání na data z paměti. Obecně se dá říct, že Zen 2 evolučně navazuje na Zen 1 a přebírá jeho základní charakter coby výchozí bod. Nejedná se tedy o novou architekturu ve smyslu kompletně nově koncipovanou (což je však vzácné a vzhledem k tomu, že Zen 1 je relativně nový, asi k tomu zas tak brzy nedojde).

Lepší predikce větvení: až o 30 %

Pro posílání instrukcí do dalších fází zpracování je důležité odhadovat spekulativně větvení, protože jinak by procesor nemohl dál pokračovat, dokud by o větvení nebylo rozhodnuto, a ztrácel by pokaždé desítky cyklů. Schopnost Zenu 2 odhadnout směr větve správně by měl vylepšit druhý přidaný prediktor typu TAGE. Ten je používaný tehdy, pokud by fetch instrukcí směřoval mimo L1 cache (do L2/RAM), pro fetche z L1 cache se používá perceptronový prediktor jako v Zenu 1. Prediktor TAGE by měl být schopen udržet si v povědomí delší „historii“.

Aktualizováno: Podle detailnějšího rozboru webu WikiChip by rozdělení práce mezi oba prediktory mělo být trochu jiné. Perceptron je velmi rychlý a používá se proto pro předběžnou predikci. Prediktor TAGE je náročnější a pomalejší, takže jeho výsledek je dostupný později než odhad perceptronu, ale má být přesnější. Zen 2 proto údajně dělá to, že nejdřív postupuje podle výsledku perceptronu, a když se se zpožděním několika cyklů dostaví i odhad TAGE, jsou oba porovnány. Pokud souhlasí, jde vše dál bez přerušení. Pokud TAGE nesouhlasí, jsou zahozeny spekulativní výsledky a procesor začne znovu podle odhadu TAGE. Postih za tuto změnu predikce by měl být menší, než postih za klasický chybný odhad, když se na něj přijde až v momentě reálného vyhodnocení podmínky.

AMD také zvětšilo Branch Target Buffery, do L1 BTB se vejde 512 položek místo jen 256 a u L2 BTB je to zhruba 7000 místo předchozích 4000. L0 BTB je nezměněný na 16 položkách, ale Indirect Branch Target Array má 1000 položek. Specializace dvou různých prediktorůvětvění by snad měla vylepšit celkovou úspěšnost. Spolu s s většími BTB je prý u Zenu 2 počet neúspěšných predikcí nižší až o 30 %.

Dvojnásobná uOP cache

Asi největší změnou ve frontendu je velké zvětšení uOP cache, která ukládá již dekódováné instrukce a umožňuje je hned znovu použít. To je zkratka šikovná třeba pro smyčky a šetří energii, zatímco přidává výkon. V Zenu 2 má místo 2000 položek nyní kapacitu 4000 položek (instrukcí), takže pojme delší smyčky a měla by mít větší procento „hitů“. Je zajímavé, že tato evoluce architektury jde stejným směrem, co provedl Intel u svého nového jádra Sunny Cove (procesory Ice Lake). Také tam došlo k velkému zvětšení uOP/L0 cache, ovšem jen na zhruba 2250 položek z 1500 u Skylake. Nový Cortex-A77 od ARMu má položek 1500.

Fetch a dekódování zřejmě posíleny nejsou: procesor fetchuje (načítá z instrukční cache) maximálně 32 bytů kódu a dekodéry jsou čtyři – každý komplexní, tj. zvládne nejen nejběžnější operace (Intel používá kombinaci jednoho komplexního a čtyř zjednodušených dekodérů, které zvládají jen některé instrukce) – mohou tedy poslat dál čtyři instrukce za takt.

Ovšem MicroOP cache může ze svého dodat až osm dekódovaných instrukcí (zfúzované microOPy se zřejmě počítají jako jedna položka). Díky větší hit-rate zvětšené MicroOp cache (která je schopná dodat větší procento celkových instrukcí) je podle AMD celková propustnost dekódování efektivně vyšší. Do další fáze Dispatch ale celkově z obou zdrojů stále může postoupit jen méně instrukcí, maximálně šest za takt, což je stejné jako u Zenu 1.

Podle AMD jinak bylo i fúzování operací vylepšeno, ale není řečeno jak. Stejně tak byl vylepšen i prefetching, což je vedle predikce větvení další oblast, kde pořád probíhají kontinuální vylepšování.

Článek pokračuje na další straně.

Galerie: Architektura jádra AMD Zen 2