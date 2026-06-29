Počítačové hry jako zábava jen pro bohaté? PlayStation 6 může stát dvaapůlkrát víc než PS 5

Extrémní investiční mánie okolo umělé inteligence vedoucí k extrémním cenám pamětí už zdražila současné počítače i herní konzole, ale možná ještě horší bude, jak rozloží nadcházející novou generaci herních zařízení. Ta si vyžádají vyšší kapacity pamětí a jejich výrobci budou muset vyjednat velkoobjemové zakázky na dodávku pamětí v době, kdy jsou velmi drahé a na trhu jich není dost, takže si dodavatelé budou diktovat drastické ceny.
Projektované výrobní náklady pro příští generaci konzolí závratně stoupají
Leaker Kepler_L2, který mívá zákulisní informace o chystaných GPU od AMD a zejména o „semi-custom“ čipech firmy pro konzole, v březnu odhadoval, že konzole PlayStation 6 by v tehdejších podmínkách stála na výrobu okolo 760 $. Nicméně od té doby se situace na trhu stále zhoršuje a nyní stejný zdroj přišel s aktualizací a sdělil, že momentálně cena vychází zhruba o dalších dvě stě dolarů vyšší, tedy okolo 960 $.
To je přitom čistě cena materiálů a komponent, není v ní zahrnutá logistika a podobné další náklady. To znamená, že PlayStation 6 by nejspíš musela stát okolo 1000 $, aby firma nemusela každý kus dotovat. To v dávnější minulosti výrobci konzolí dělali, protože očekávali, že peníze získají zpět na poplatcích z prodeje her externích vývojářů a ze zisku z vlastních her.
Navíc se ale tehdy dalo spoléhat na to, že po pár letech se čipy konzole převedou na novější proces a výrazně zlevní, takže další nové kusy už budou prodávány se ziskem. To už dnes není možné – nové výrobní procesy obvykle nižší cenu nepřinášejí, pročež je dotování konzole při vydání méně schůdné. Takové zvýhodnění, pokud by u PS6 nastalo, by každopádně nebylo velké a i pokud by konzole stála třeba 950 $, zas tak moc to nepomůže.
Cena 1000 $ (či nějakých 999 $ nebo 999,99 $) by u nás s DPH teď vycházela na 25 700 Kč nebo 1076 €.
PlayStation 5 šla přitom v roce 2020 při vydání na trh za pouhých 399 $ v případě její digitální verze (bez optické mechaniky). Cena 1000 $ by tak znamenala dvaapůlnásobné zdražení. A to je dost pravděpodobné, že růst cen pamětí neskončil, protože hlad po AI akcelerátorech a serverech je pořád veliký.
Podle některých zpráv by vysoké ceny mohly způsobit, že uvedení nové generace konzolí bude odloženo – možná i o dost – a bude čekat na lepší ceny. Je však otázka, jestli je to něco, co si Sony může dovolit, protože by za tu dobu zastarával hardware konzole.
Vedle Sony samozřejmě bude cenami pamětí stejně ovlivněn také Microsoft s konzolemi Xbox i jakýkoli jiný výrobce podobného zařízení. Protože i herní PC jako alternativa k hraní na konzolích budou stejně zatížena cenami operačních pamětí a SSD, zájemcům asi nezbude nic jiného, než vyšší ceny nějak přetrpět, pokud na hraní nebudou chtít oželet – jediným únikem bude vlastnictví staršího počítače nebo konzole. U kterého ale pochopitelně budou dopady na výkon a grafickou kvalitu (a schopnost spustit nejnovější hry). Navíc i ceny bazarových konzolí a PC nejspíš půjdou nahoru podobně jako se zdražením nových automobilů v posledních době šly nahoru i ceny ojetin.
Zdroj: Kepler_L2