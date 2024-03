Procesory Intel Lunar Lake budou mít o 50 % lepší výkon než Meteor Lake. Díky výrobě u „nepřítele“?

Nadcházející procesory Intel Core Ultra druhé generace budou rozdělené na dvě rodiny – výkonnější notebooky a desktopy dostanou Arrow Lake, ale pro „prémiovější“ notebooky má Intel separátní procesory Lunar Lake optimalizované na co nejlepší výkon při omezené spotřebě, zřejmě coby jakási konkurence procesorů jako M1, M2, M3 od Applu. Lunar Lake má v této kategorii se spotřebou do 20 W být velký skok proti nynějšímu Meteor Lake.

Podle leakera z Twitteru, který vystupuje pod přezdívkou Bionic_Squash, procesor Lunar Lake dosáhne nebo dosahuje skoro o 50 % vyššího výkonu v mnohovláknových benchmarcích. Má to prý být podle skóre tohoto CPU v Cinebenchi R23 a Geekbenchi 5.4.5. Podle toho, že jsou jmenovány konkrétní verze, to vypadá, že může jít o výsledky reálného testování na prototypech. Nešlo by pak ale pochopitelně o výsledky definitivní, protože v tuto chvíli asi jsou v oběhu jen ES vzorky Lunar Lake, zatímco finální produkt by mohl být i o trošku rychlejší.

Tento výsledek (doslova „téměř 1,5× nárůst mnohovláknového výkonu“) by měl vyplývat z porovnání s Meteor Lake běžícím s 15W TDP (MTL-U). Nicméně u Lunar Lake bude TDP o trošku vyšší, 17 W. Toto je zvýšení o 13,3 %, takže nárůst výkonu při stejné spotřebě už by byl menší než o 50 %, mohlo by to být spíš třeba o třetinu.

Stále to není vůbec špatný výsledek, protože Lunar Lake bude mít jen osm jader (4× P-Core, 4× E-Core), a navíc bez Hyper Threadingu, což procesor v MT úlohách trochu znevýhodní. Meteor Lake má v této konfiguraci 2 P-Core s Hyper Threadingem (dvěma vlákny na jádro), 8 E-Core a další dvě LP E-Core v SoC dlaždici, celkem tedy 14 vláken. Meteor Lake skončilo jako poněkud nemastný-neslaný produkt, Lunar Lake by tedy už mohlo být o dost zajímavější.





Bohužel neznáme, jaká nastavení PL2 (tedy maximální spotřebu během turbo boostu) tyto testy procesoru Lunar Lake používaly a zda je PL2 stejné jako u Meteor Lake-U, nebo třeba dokonce menší. Lunar Lake má mít nastavitelné TDP, které výrobci notebooku mohou zvýšit až na 30 W, avšak také snížit na 8 W pro pasivně chlazené notebooky nebo tablety.

Nové GPU a 3× výkonnější AI

Lunar Lake by v takovém režimu mohlo být zajímavé také pro herní handheldy typu Steam Deck. Má mít integrovanou grafiku s novou architekturou Battlemage, která by mohla také mít výrazně lepší herní výkon než Meteor Lake (které používá handheld MSI Claw), ale teprve uvidíme, jak velký pokrok předvede.

Mimochodem velký pokrok má být i u akcelerace AI. Zatímco jednotka NPU v Meteor Lake má uváděný výkon asi 10 TOPS, Lunar Lake bude mít zcela novou jednotku NPU, u které má být výkon navýšený více než trojnásobně (minimálně tedy asi na 30 TOPS).

Procesor Intel Lunar Lake ukázaný na CES 2024. Je u něj viditelné použití On-Package Memory Autor: Intel

Lunar Lake bude zajímavé také tím, že u něj bude použitá tzv. On-Package Memory (kterou je teď známý Apple). Jde sice o běžnou paměť LPDDR5X, ale díky velmi malé vzdálenosti od CPU lze snížit její spotřebu.

Architektura i blahodárný vliv TSMC

Efektivita Lunar Lake, kterou tento zdroj uvádí, by měla plynout ze tří zdrojů. Lunar Lake má mít nová jádra CPU, zatímco v generaci Meteor Lake je použito téměř stejné jádro (až na větší L1 cache pro instrukce) jako v Alder Lake a Raptor Lake. Novější architektura by měla zlepšit IPC, tedy výkon na 1 MHz frekvence.

Vedle toho by také mohla být zefektivněna čipletová stavba procesoru. Jak se ukazuje třeba u desktopových čipletových procesorů AMD, „disagregace“ procesoru může zvyšovat spotřebu, protože se vytváří různé energetické „postihy“ za komunikaci mezi více kusy křemíku. Je možné, že u Lunar Lake bude Intel úspěšnější v jejich eliminaci, či aspoň zmírnění.

Velmi velký vliv na poměr výkonu a spotřeby by ale mohl mít použitý výrobní proces. Pro Lunar Lake je – již to Intel potvrdil – použitý 3nm proces TSMC, zatímco Meteor Lake má 4nm proces od Intelu.

Je možné, že mezi těmito technologiemi je větší rozdíl v energetické efektivitě, než by Intel chtěl, a u Lunar Lake se to projeví velkým skokem ve výkonu při zachování určité limitované spotřeby.

Ale pokud by tyto 3nm procesory najednou vykazovaly obzvlášť zlepšenou efektivitu proti předchozím, které si Intel vyráběl sám, také to asi vrhne negativní světlo na technologie výrobních procesů Intelu. Kdysi se bralo jako samozřejmost, že právě ty dávají Intelu velkou výhodu proti konkurentům. Bylo by ironické, kdyby se teď ukázalo, že AMD se nyní tak daří díky tomu, že má Intel kouli u nohy (vlastní výroby). A když sám začne vyrábět v TSMC, najednou bude mít AMD co dělat, aby se drželo ve hře…

Zdroje: Bionic_Squash, VideoCardz