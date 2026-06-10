Radeony RX 7000 a 6000 dostanou AI upscaling FSR 4.1, ale herní handheldy a integrované grafiky AMD možná ne

Před nedávnem přišla příjemná zpráva pro majitele grafických karet Radeon se staršími architekturami RDNA 3 a RDNA 2. AMD totiž sdělilo, že jim přece jenom dopřeje AI upscaling FSR4 (přesněji už vylepšenou verzi FSR 4.1) doteď dostupný jen Radeonům RX 9000. Když byla tato zpráva vydána, počítali jsme, že se FSR 4.1 dostane i na integrovaná GPU s architekturami RDNA 3 a 3.5, používané i různými herními handheldy. Ale možná to tak nebude.
FSR 4.1 na integrovaných grafikách: Ne? Ano? Něco mezi tím?
Během Computexu mluvil web Hardwareluxx s Davidem McAfeem (viceprezidentem AMD a vrchním šéfem pro PC procesory a GPU) a z tohoto hovoru vyplynulo, že oznámená podpora FSR 4.1 na Radeonech RX 7000 a RX 6000 se přímo týká jenom samostatných GPU a tímto nebyla přislíbena pro integrované grafiky, ať už RDNA 3 (v APU Ryzenech 7000 a 8000) nebo RDNA 3.5 v novějších Ryzenech AI 300 a 400, včetně „Halo“ APU Ryzen AI Max.
Hardwareluxx to interpretoval tak, že pro tyto integrované grafiky není FSR 4.1 v plánu. To ale možná byl omyl kvůli nějaké špatné komunikaci, protože pro změnu Frank Azor, který za AMD často komunikuje na sociálních sítí, pak upřesnil, že toto není pravda a že takové rozhodnutí nebylo v AMD uděláno. Dodal k tomu, že oficiální oznámení toho, jako to s FSR 4.1 na integrovaných grafikách bude, teď AMD nemůže poskytnout.
Grafické karty AMD řady Radeon RX 7000 si můžete koupit například zde.
Jelikož šlo o popření zprávy o tom, že „FSR 4.1 nebude“, bylo to zase interpretováno jako potvrzení, že AI upscaling AMD později vydá. Tom’s Guide se přesně na toto zeptal, ale David McAffee upozornil, že „neřekl, že to bude vydáno“. Potvrzen tedy není ani negativní, ale ani scénář.
Chystá se, ale ještě nepřišel čas?
Skutečnost je nejspíš taková, že FSR 4.1 pro integrované grafiky na bázi RDNA 3.5 (a možná i RDNA 3) je testováno a vyvíjeno, podobně jako bylo ve vývoji delší dobu FSR 4 pro starší grafiky (a kód a AI modely se dokonce dostaly na veřejnost). AMD ale asi nemá úplnou jistotu, že tento vývoj bude úspěšný a proto se nechce k ničemu zavázat.
Přímo McAffee řekl, že je třeba pojistit, aby výstup měl dostatečnou kvalitu a současně byl výkon dost vysoký na to, aby tento upscaling byl užitečný. AMD má podle něj na kvalitu striktní kritéria. Toto mělo zřejmě být míněno i v onom původním rozhovoru.
Zatím tedy není jisté, zda FSR 4.1 integrované grafiky dostanou, ale podle našeho názoru je asi naděje slušná. AMD teď totiž bude zejména na trhu herních handheldů pod tlakem, jelikož Intel má teď pro handheldy výkonnější řešení v podobě procesorů Arc G3 a zároveň se s procesory Ryzen používajícími integrované RDNA 3.5 GPU pořád prodává dost zařízení (například i ROG Xbox Ally X), jejichž konkurenceschopnost a atraktivitu bude AMD chtít nějak podpořit. A to znamená, že bude chtít FSR 4.1 do použitelné a vydání hodné podoby dostat.
Méně jisté to asi mají integrované grafiky používající architekturu RDNA 2, která má v akceleraci INT8 operací pro AI nižší výkon. U menších GPU integrovaných v mobilních a handheldových čipech to může být větší překážka než pro větší GPU v samostatných kartách Radeon RX 6000.
Kromě toho by FSR 4.1 kompatibilní se samostatnými Radeony RX 7000 nejspíš mělo jít rozběhat i na integrovaných grafikách generace architektury RDNA 3 a RDNA 3.5 neoficiálně – díky kompatibilitě architektur. Až AMD vydá dotyčnou knihovnu s upscalerem a jeho AI modelem pro samostatné grafiky, je dost pravděpodobné že ji půjde vnutit pomocí nástrojů jako je Optiscaler také integrovaným grafikám.
Zdroje: VideoCardz (1, 2), Tom’s Guide, Hardwareluxx
Tento text obsahuje affiliate odkazy. Pokud se přes tyto odkazy na vybraných službách zaregistrujete, případně něco nakoupíte, získá z toho redakce malou provizi sloužící pro zajištění našeho fungování. Detaily o affiliate programech najdete zde.