RAMagedon v praxi: MSI v roce 2026 vydává nový herní notebook používající paměti DDR4

Masivní zdražení operačních pamětí kvůli mánii kolem AI přineslo kromě jiného ten paradox, že se na trh vrátily počítače založené na starším typu pamětí DDR4, protože jejich cena stoupá pomaleji než u pamětí DDR5. Výrobci desek dokonce začali uvádět nové modely a AMD i Intel prodlužují výrobu procesorů pro ně. A toto už se netýká jen stolních PC. Starší platformy procesorů s pamětí DDR4 se teď vrací dokonce i do herních notebooků.
Nový herní notebook s pamětí DDR4 v roce 2026
MSI teď vydalo notebook Katana 15 HX C14, který je novým letošním modelem používajícím operační paměť DDR4–3200. Založený je na procesorech Intel Core 14. generace řady HX, které jsou přímo odvozené od desktopových procesorů Raptor Lake Refresh jako Core i9–14900K pro socket LGA 1700. A stejně jako ony tak jeho paměťový řadič stále podporuje paměti DDR4. Nejvýkonnějším modelem, s kterým lze notebook koupit, je 24jádro Core i9–14900HX.
Jde o 15,6palcový notebook s LCD displeji (MSI uvádí, že jsou „srovnatelné s IPS“), na výběr jsou panely s rozlišením 2560 × 1440 bodů a frekvencí až 165 Hz (ten by měl mít pokrytí 100 % barevného prostoru DCI-P3), nebo s rozlišením 1920 × 1080 bodů a frekvencí 144 Hz. Na rozdíl od procesorů a pamětí je GPU aktuální: Nvidia GeForce RTX 5070 8GB pro notebooky (i kdy ne úplně nejaktuálnější, nejde o letošní novou verzi RTX 5070 s 12GB pamětí).
Notebook je vybaven bezdrátovým adaptérem podporujícím Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.4 a má mít sloty M.2 pro dvojici NVMe SSD, obě ale jen s podporou PCIe 4.0 ×4 (což je omezení procesorů Raptor Lake Refresh, které poskytují PCIe 5.0 jen pro samostatné GPU). Šasi má vážit 2,1 kilogramu, poskytuje 60Wh baterii a maximální spotřeba, kterou může GPU a CPU konzumovat, má být 170 W.
Podpora DDR5 i DDR4?
Zdá se, že notebook s pamětí DDR4 bude MSI nabízet jen v některých regionech, uvádí, že je to „volitelná“ konfigurace. Zajímavé je, že ve specifikacích firma uvádí oba dva druhy pamětí. Implikujíc tím, že by notebooky Katana 15 HX C14 mohly mít dva sloty SODIMM pro paměti DDR4 a současně dva sloty SODIMM pro paměti DDR5. Samozřejmě by nebylo možné použít všechny čtyři zároveň. Pokud by ale skutečně byla deska takto navržena, pak by se dal koupit notebook s pamětí DDR4 nyní a za několik let, až se bouře přežene, by se mohla nahradit větší a rychlejší pamětí DDR5.
Také je ale možné, že toto je pouze chyba či nejasnost ve specifikacích a ve skutečnosti MSI vyrábí dva druhy desek, které se v tomto šasi dají použít. Váš exemplář by měl pak buď sloty pro DDR4, nebo pro DDR5 – podle toho, jaký model byste koupili. Verze notebooku s pamětí DDR4 jsou každopádně určené pro trhy citlivější na cenu. Tyto modely by měly díky použití starší paměti být prodávané levněji než verze s DDR5.
U nás v obchodech zatím zřejmě tento model není prodáván, vyhledávače cen ukazují na našem trhu jen modely MSI Katana 15 HX B14, což je předchůdce notebooku prodávaný pouze ve verzích s pamětí DDR5.
Zdroje: Notebookcheck, Tom’s Hardware, techPowerUp