Recenze notebooku Asus ZenBook S 16: Ryzen AI, OLED a keramický hliník

Asus na tělo tohoto ZenBooku použil materiál Ceraluminum – keramický hliník, který má mít lepší vlastnosti než obyčejný kov. Materiál je to na omak velmi příjemný a s nádechem luxusu. ZenBook S 16 je jinak pracovní laptop s vysokým výkonem i výdrží. Notebook pohání nejnovější dvanáctijádrový Ryzen AI 9 HX 370 od AMD s neurální jednotkou NPU pro umělou inteligenci.

ZenBook S 16 je extrémně tenký a lehký, má 1,1 cm na tloušťku (pokud nepočítáme gumový podstavec) a váží 1,5 kg. Drobný USB-C adaptér v batohu ani nepoznáte. V balení je ještě stylus. Na notebooku ovšem není žádné místo pro jeho přichycení. Pero je tak vhodnější spíše na stálé pracoviště, i když si jej samozřejmě můžete (stejně jako myš) nosit sebou.

Asus tento model dodává s dotykovým i nedotykovým OLED displejem. V levnější variantě může být ještě procesor Ryzen AI 9 365. Jinak mají konfigurace až 32 GB operační paměti (napevno napájené na desce) a až 2TB SSD. Na výběr jsou dvě barvy: bílá a tmavě šedá. Scandinavian White (se světlou klávesnicí) a Zumaia Gray (s tmavou klávesnicí).

Co je to Ceraluminum?

Vznosný název materiálu pro šasi si vysvětlíme hned na začátku: Ceraluminum je speciálně upravený hliník. Materiál vzniká tak, že je ponořen do elektrolytické lázně a pomocí vysokonapěťových výbojů dojde k jeho strukturálním změnám, kdy se na povrchu vytvoří vrstva připomínající svými vlastnostmi keramiku.





Takto upravený kov (plasma ceramic aluminum) používal Asus již dříve a nynější postup má být ještě lepší. Podobný materiál například používá u některých iPhonů také Apple.

Podle Asusu má potom takový materiál větší odolnost proti poškrábání, otiskům prstů, lepší tepelnou vodivost i celkově životnost. Proces má být navíc ekologičtější než v případě obyčejného eloxování a materiál je také plně recyklovatelný.

Ceraluminum je u ZenBooku každopádně použit jen na víku displeje, základna a další díly jsou z běžnějšího hliníku.

Displej

Asus použil 16" OLED displej od Samsungu s rozlišením 3K (2880 × 1800 px) a poměrem stran 16 : 10. Displej jde otevřít jednou rukou jen v první fázi, ke konci se začne základna nadzvedávat a je potřeba ji přidržet. Víko také otevřete jen do úhlu 135°, což je zbytečně málo. Před lépe konstruovanými klouby evidentně dostalo přednost velmi tenké tělo.

Displej má certifikaci od Pantone, podporu Dolby Vision a splňuje standard DisplayHDR 500. Asus jej nazval Lumina OLED a z výroby má být kalibrovaný na dE pod 1. Prevence vypalování pixelů je obdobná jako u jiných notebooků Asus s OLEDem, tedy poměrně pokročilá. Asus byl ostatně jeden z prvních, kdo OLED do notebooků začal osazovat a má v tom zkušenosti.

OLED sám o sobě zajišťuje nekonečný kontrast i extrémně nízkou odezvu. Navíc OLEDu stačí v praxi menší jas, neboť má výborný kontrast při jakémkoliv jasu. Nejvyšší bodový jas je udávaný až 550 nitů (a zřejmě v HDR), na větší ploše jsem reálně naměřil 350 nitů, což je slušná hodnota.

ZenBook má senzor okolního osvětlení (Ambient Light Sensor) pro automatickou úpravu jasu a vedlejší senzor (Color Light Sensor) zase umí okolí přizpůsobit barvy displeje. Obojí se nachází vedle infračervené Full HD webové kamery. Kameru však vypnete jen pomocí klávesové zkratky, oblíbená fyzická krytka u tohoto modelu není.

Rozsah jasu jsem naměřil 4 až 350 nitů. Zajímavé jsou však především barevné režimy, které se mohou téměř měřit s filmovými televizory. Už základní barevný režim (Native) má široký barevný rozsah, přesto však dobře vyváženou bílou. Jeho barvy nejsou (jak to často bývá) studené, jen více živé (saturované). Přes utilitu MyAsus se pak lze přepnout na další tři režimy: sRGB, DCI-P3 a Display P3.

Druhý režim sRGB je velmi přesný barevný mód s perfektně vyváženými barvami. Třetí režim DCI-P3 má potom opět široký gamut a liší se jen v podání některých odstínů. Je určen pro sledování filmů. Poslední režim Display P3 kombinuje filmové barvy s těmi pro běžnou práci.

Všechny režimy mají něco do sebe a vlastně mi chybělo jen trochu pohodlnější přepínání mezi nimi pomocí klávesové zkratky – podobně, jako se přepíná třeba režim výkonu. Bohužel to nejde a musíte vždy navštívit utilitu od Asusu.

Při takto výborných barvách mohou být nakonec rušivé úplně jiné věci než nějaké drobné nepřesnosti. Předně lesklý displej, ve kterém se může odrážet i silné podsvícení klávesnice. Obrazovce ale nelze prakticky nic vytknout. I zvukově je na tom notebook výborně. Šestice reproduktorů Harman Kardon (pod víkem jsem pohledově našel čtyři) s podporou Dolby Atmos (nakolik je v notebooku spíše na okrasu) hraje opravdu pěkně a nahlas.

Klávesnice

Notebook má alfanumerickou klávesnici, u které kombinuje evropský a americký standard ISO a ANSI. V praxi to znamená malý Enter i malý levý Shift a Asus to praktikuje téměř u všech svých strojů.

Klávesnice se zdvihem 1,1 mm je při psaní příjemná. Jednotlivé klávesy by měly mít mírné prohnutí 0,1 mm, což nejde ani poznat. Na prohnutých se obecně píše lépe než na rovných a na klaviatuře od Asusu se mi psalo dobře. Udávané prohnutí ale neumím posoudit.

Bílé provedení klávesnice koresponduje se světlým tělem notebooku. Obecně je světlá klávesnice často spíše nevhodná kvůli čitelnosti znaků, zejména pak v kombinaci s bílým podsvícením. U tohoto modelu ale není použitá barva takový problém a podsvícení je vcelku výrazné. Kdybych si ale mohl vybrat, zvolil bych stejně raději tmavou klávesnici. Tu ostatně můžete mít s druhou barevnou variantou Zumaia Grey.

Kurzorové šipky se povedly, Asus se nesnažil držet dnes tak častého slití kláves do jednoho neergonomického bloku. Dokonce je tu i drobné odsazení šipek od nejbližší levé klávesy (Copilot). Jejich druhou (Fn) funkcí je stránkování přes Home/End/PgUp/PgDn.

Autor: Radomír Kejduš Touchpad s detailem na ovládání hlasitosti Autor: Radomír Kejduš

Horní řada kláves už ale žádné odsazení nemá. F8 ukáže nabídku emotikonů a F10 zamkne webkameru, na což upozorňuje oranžovou indikační diodou. F11 je prázdné a bohužel na něj přes utilitu vlastní zkratku nepřidáte.

Ovládání hlasitosti přes F2/F3 a jasu přes F5/F6 lze pak přeskočit, neboť to stejné jde i gestem na touchpadu. Ten je skutečně obří. Pokud přejedete prstem po jeho levé straně, měníte hlasitost a na pravé zase jas. Jako konzervativní uživatel jsem sice častěji používal tlačítka, ale na touchpadu to fungovalo také dobře.

Konektivita

Na bocích najdete dvojici USB-C (USB4, Thunderbolt 40 Gb/s, Power Delivery a DisplayPort), vedle plnohodnotný HDMI 2.1. Na druhé straně klasický USB-A 3.2 (Gen2), čtečku SD karet a jack.

Z portů tedy nechybí v podstatě nic. Zajímavá může být i podpora Wi-Fi 7 (čip MediaTek MT7925), byť standard ještě zcela hotový není.

Výkon a výdrž

Top modely nabídky AMD jsou Ryzen AI 9 HX 370 a nový Ryzen AI 9 HX 375. Druhý jmenovaný se liší jen výkonem jednotky NPU. Ryzen AI 300 už má také integrované nové jádro Zen 5 a integrovaná grafika Radeon 890M má aktivních všech 16 CU / 1024 shaderů, s frekvencí 2900 MHz. Asus zde použil první jmenovaný procesor.

Po stránce hrubého výkonu je tato NPU zatím z procesorů pro Copilot+ PC nejrychlejší – Qualcomm poskytuje 45 TOPS, procesory Intelu Lunar Lake pak od 10 do 48 TOPS dle modelu.

Naměřený výkon testované konfigurace najdete v tabulce. O chlazení se stará dvojice ventilátorů a velmi tenká odpařovací komora (Vapor Chamber), která není u všech ZenBooků pravidlem. V tichém módu je počítač neslyšný (Asus udává 25 dB), při režimu výkonu je pak slyšet, že ventilátor běží, jen když má, a hlučnost je stále v příjemných mezích. Při plné zátěži se P-jádra drží na 2,4 GHz a E-jádra na 1,7 GHz.

Cinebench Asus Zenbook S 16 Autor: Radomír Kejduš CrystalDiskMark Reálný výkon Autor: Radomír Kejduš Maximální výkon Autor: Radomír Kejduš PCMark 10 7410 bodů 3DMark Time Spy 3533 bodů

Silný 78Wh akumulátor v takto tenkém těle byste nečekali. Asus uvádí výdrž minimálně den, respektive až 12 hodin při 150 nitech. V redakci měříme při jasu 120 nitů a reálná výdrž se blížila 13 hodinám. Přehrávání filmů pak zvládne ještě o kus déle. V podstatě tu vysoká kapacita akumulátoru vyrovnává spotřebu, která není zase tak úsporná jako u slabších procesorů.

Nabíjení je pak zdánlivě pomalé. Za půl hodiny jsem se dostal na 37 %, jenže v kontextu silného akumulátoru je to vlastně docela dost: Za hodinu dojde k nabití na kapacitu 57 Wh (z celkových 78).

Výdrž kapacita akumulátoru 78 Wh PCMark 10 (Modern Office) 12:51 h přehrávání Full HD videa 14:22 h úroveň nabití za 30 minut 37 % úroveň nabití za 60 minut 74 %

Nabíječka je navíc velmi kompaktní s konektorem USB-C na obou koncích a pro nabíjení lze použít i pomalejší nabíječku například od smartphonu. Baterie v ZenBooku totiž zvládne i režim při napětí 5 V, jen to bude trvat déle.

Rozborka

Spodní kryt jde po povolení pár malých šroubků a použití planžety dolů velmi lehce. Takto snadno jsem se dlouho do žádného moderního notebooku nedostal. Mřížka chladiče nad klávesnicí má speciální tvar dírek nazvaný grille design. Mají zvyšovat účinnost chlazení i bránit průniku prachu.

Uvnitř je pak vidět velmi tenké chlazení, které díky odpařovací komoře dostačuje i na Ryzen 9 AI. Malé ventilátory nejsou hlučné a podle Asusu jsou vyrobené z polymeru z tekutých krystalů.

Reálně vyměníte jen SSD, případně modul bezdrátové sítě. Za pár let případně akumulátor. Operační paměť je napevno napájená na základní desce, do takto tenkého těla by se moduly nevešly.

Testovaná konfigurace:

Asus ZenBook S 16 (UM5606) displej 16" (16 : 10) | OLED | 2880 × 1800 px | (Samsung SDC41AF), lesklý dotykový, 120 Hz procesor AMD Ryzen AI 9HX 370 (Zen 4) na 0,6–2 GHz (turbo 5,15 GHz), 4/8E a 8/16P jader, TDP 54 W grafický čip AMD Radeon 890M operační paměť 32 GB LPDDR5 (integrovaná) disk 2 TB PCIe4 (Micron 2400) (M2.2280) klávesnice mix ISO-ANSI / alfanumerická, podsvícená porty 2× USB-C (USB4, Thunderbolt 4, PD), USB-A 3.2, HDMI 2.1, jack, SD 7.0 sítě Wi-Fi 7 (MediaTek MT7925), LAN (Intel I219), LTE (volitelně) další výbava klávesa Copilot, tělo Ceraluminum, IR kamera akumulátor 78 Wh rozměry 353,6 × 243 × 11,9 mm hmotnost 1,51 kg doporučená cena od 58 990 Kč

Závěr

Výdrž i výkon je na vysoké úrovni a patří ke špičce. Vyšší TDP Ryzenu AI dobře kompenzuje silný akumulátor, jaký byste v tenkém těle asi nečekali. Není ale nutné poměřovat s konkurencí každé procento, ruku v ruce s nimi jde ergonomie a další prvky notebooku. A i zde je na tom ZenBook S 16 dobře.

Patří mezi luxusnější pracovní notebooky, takže svou daň si vybral i design. Přes velký displej postrádá numerický blok klávesnice. Doba, kdy cokoliv nad 15,6" má plnohodnotnou klávesnici je už dávno pryč; pokud tu tedy někdy byla. Alfanumerická část je každopádně vyladěná a pohodlná.

Jakkoliv ZenBook S 16 vydrží na baterii i při větším zápřahu dlouho, nedělalo mi žádný problém s sebou nosit miniaturní nabíječku. Asus dokazuje, že velké adaptéry s příkonem řekněme pod 90 W už nemají u cestovních notebooků místo. Připojení či odpojení adaptéru od sítě však způsobuje nepříjemné probliknutí obrazovky.

Výborný displej s přesnými barevnými režimy kazí jen malý úhel otevření. Není nutné chtít zrovna konvertibl, ale otevření do 180° se někdy hodí. Také přibalený stylus je z mého pohledu trošku navíc.

Komfortní materiál Ceraluminum (viz úvod) oceníte vlastně jen v zavřeném stavu notebooku, je ale velmi příjemný na dotek. Podobný pocit jsem měl s materiálem Alcantara, který ale rozhodně nemá tak dlouhou životnost.

Líbilo se mi:

drobný napájecí adaptér

nabíjení funguje i se slabými nabíječkami

pohodlný přístup k hardwaru

výkon a dlouhá výdrž

propracované chlazení

režimy obrazu

Nelíbilo se mi: