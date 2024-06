Máme parametry procesorů Intel Lunar Lake: Znamená výroba v TSMC konec vysokých frekvencí?

Intel na Computexu široce prezentoval inovace nové generaci mobilních procesorů Lunar Lake. Zatím však nesdělil nic o parametrech jednotlivých modelů, které budou na prodej, takže jsme neměli žádnou představu o tom, jak dopadnou frekvence, které by se u procesoru, jenž poprvé použije 3nm výrobní proces TSMC (N3B) místo toho od Intelu, snadno mohly stát Achillovou patou. Teď tyto informace unikly a i ty takty konečně známe…

Informace o chystaných modelech a parametrech procesorů Lunar Lake zjistil web VideoCardz (který se ovšem už delší dobu věnuje i dalšímu hardwaru než jen grafikám. Podle jeho zdroje Intel chystá celkem devět modelů. Z toho osm je mobilnějších se 17W TDP, ty nesou označení Core Ultra 7 a Core Ultra 5.

Od každého jsou čtyři modely, ovšem reálně jsou to parametrově modely jen dva, od každého ale existují dvě varianty dle osazené RAM (Lunar Lake má totiž paměť LPDDR5X osazeno na pouzdru čipu). Od každého modelu totiž bude dražší verze s 32GB pamětí, která se vždy označuje osmičkou na konci čísla procesoru, a levnější varianta s 16 GB RAM, ta má na konci šestku. Devátý nejvýkonnější model Core Ultra 9 má TDP zvýšené na 30 W, ten již existuje jen jako 32GB verze.

Je zajímavé, že všechny konfigurace mají plně aktivních všech osm jader, vždy tedy mají čtyři výkonná jádra (P-Core) Lion Cove a čtyři efektivní jádra (E-Core) Skymont. Pokud si odmyslíme RAM a TDP, pak rozdíly mezi modely jsou jednak ve frekvenci jader CPU, vedle toho ale modely Core Ultra 5 mají 8MB osekanou L3 cache a také vypnuté jedno z jader GPU, zatímco Core Ultra 7 mají 12MB L3 a plně aktivní GPU. Intel také u modelů Core Ultra 5 snížil výkon NPU, nenechal si tedy ujít příležitost k segmentaci, což třeba Qualcomm nedělá, i jeho nejlevnější model má stejně výkonnou NPU (45 TOPS) jako špička.





Modely Lunar Lake

Onen nejvýkonnější procesor, který se trochu vymyká ultramobilnímu ražení procesoru Lunar Lake, se jmenuje Core Ultra 9 288V (existuje jen s 32GB RAM). Jeho TDP i PL2 (maximální turbo spotřeba) je 30 W, přičemž dosahuje maximální boost jader P-Core až 5,1 GHz. Maximální takt jader Skymont je 3,7 GHz a výkon NPU je 48 TOPS.

Intel Lunar Lake Autor: Intel

Mimo tento model už zbytek procesorů má 17W TDP, avšak také s maximální turbo spotřebou (PL2) 30 W. Modely v řadě Core Ultra 7 jsou v zásadě dva, ovšem jak už bylo řečeno, vždy jsou dvě varianty s 16GB nebo 32GB RAM. Vyšší verze Core Ultra 7 268V a Core Ultra 7 266V mají takt boost velkých jader 5,0 GHz, u jader E-Core zůstává takt 3,7 GHz a NPU je také nastavena na 48 TOPS.

Pod těmito procesory je o stupínek nižší kategorie s Core Ultra 7 258V a Core Ultra 7 256V. Ty se liší dalším snížením taktu velkých jader P-Core na 4,8 GHz, Intel ale také snížil o něco výkon (pravděpodobně frekvencí) NPU, na 47 TOPS.

Další odlišnost je v GPU. Všech těchto pět procesorů má plně aktivní grafiku s 8 Xe Core a 1024 shadery architektury Battlemage, která má označení Intel Arc 140V. Takty se ale mírně liší. Nejvyšší Core Ultra 9 ji může provozovat až na 2,05 GHz, zatímco vyšší modely Core Ultra 7 268V a 266V jen na 2,0 GHz a ty nižší (258V a 256V) na 1,95 GHz. L3 cache všech těchto modelů je 12MB.

Následují levnější pětkové modely, které mají stejný počet jader, ale u P-Core je menší L3 cache (8 MB). Dále je osekané GPU na jen 7 Xe Core, což by mělo znamenat 896 shaderů, tato konfigurace se jmenuje Intel Arc 130V. Její frekvence se už nemění, je vždy 1,85 GHz. A také už se nemění takt a výkon NPU, ta má vždy mít 40 TOPS – tedy přesně na hranici toho, co vyžaduje Microsoftu u Copilot+ PC.

U těchto modelů se už pak liší vedle RAM (stále je podporována jak 16GB, tak 32GB) už jen takt procesorových jader, a to ještě jen u P-Core. Malá jádra E-Core mají vždy maximální takt 3,5 GHz. Lepší modely Core Ultra 5 238V a Core Ultra 5 236V mají maximální boost P-Core 4,7 GHz, zatímco ty levnější (a zatím celkově nejnižší modely Lunar Lake) Core Ultra 5 228V a Core Ultra 5 226V se musí spokojit s maximálním boostem 4,5 GHz, budou tedy mít zhruba 88 % jednovláknového výkonu top modelů Core Ultra 7.

Intel Core Ultra 200V (Lunar Lake) 125W Model Jádra P+E/vlákna RAM Takt P-Core Takt E-Core L3 cache GPU Takt GPU NPU TDP / PL1 Max. Spotřeba / PL2 Core Ultra 9 288V 4+4/8 32 GB 5,1 GHz 3,7 GHz 12 MB 8 Xe Core 2,05 GHz 48 TOPS 30 W 30 W Core Ultra 7 268V 4+4/8 32 GB 5,0 GHz 3,7 GHz 12 MB 8 Xe Core 2,00 GHz 48 TOPS 17 W 30 W Core Ultra 7 266V 4+4/8 16 GB 5,0 GHz 3,7 GHz 12 MB 8 Xe Core 2,00 GHz 48 TOPS 17 W 30 W Core Ultra 7 258V 4+4/8 32 GB 4,8 GHz 3,7 GHz 12 MB 8 Xe Core 1,95 GHz 47 TOPS 17 W 30 W Core Ultra 7 256V 4+4/8 16 GB 4,8 GHz 3,7 GHz 12 MB 8 Xe Core 1,95 GHz 47 TOPS 17 W 30 W Core Ultra 5 238V 4+4/8 32 GB 4,7 GHz 3,5 GHz 8 MB 7 Xe Core 1,85 GHz 40 TOPS 17 W 30 W Core Ultra 5 236V 4+4/8 16 GB 4,7 GHz 3,5 GHz 8 MB 7 Xe Core 1,85 GHz 40 TOPS 17 W 30 W Core Ultra 5 228V 4+4/8 32 GB 4,5 GHz 3,5 GHz 8 MB 7 Xe Core 1,85 GHz 40 TOPS 17 W 30 W Core Ultra 5 226V 4+4/8 16 GB 4,5 GHz 3,5 GHz 8 MB 7 Xe Core 1,85 GHz 40 TOPS 17 W 30 W

Je asi ovšem možné, že Intel později vydá i nějaké levné ořezané verze, které budou výkonem ještě níže a pravděpodobně ponesou méně jader, aby se daly využít čipy s defekty v oblasti CPU. Takový model by asi mohl mít 2+2 jádra, také více osekanou grafiku a možná i více ořezané NPU.

Takty přesně jako u Meteor Lake, proti Raptor Lake regrese?

Je mimochodem zajímavé, že Lunar Lake mají prakticky stejné maximální frekvence výkonných jader jako procesory Ryzen AI 300 od AMD s architekturou Zen 5. U těch má nejvýkonnější model boost 5,1 GHz a model o stupínek pod ním také takt 5,0 GHz. Tudíž bude snadné dělat přímá srovnání architektur v jednovláknovém výkonu.

Také to znamená, že nedošlo k regresi ve frekvencích proti 4nm procesorům Meteor Lake (Core Ultra 9 185H také dosahuje 5,1 GHz), avšak proti 7nm výkonným Raptor Lake s maximálními takty 5,8–6,2 GHz již ano. To ale nemusí být přímo omezeními křemíku, ale čistě tím, že Lunar Lake míří do úspornějšího segmentu, kde je třeba větší energetická efektivita.

Je ale pravděpodobné, že ve výkonnějších desktopových procesorech Arrow Lake (a jejich verzích určených pro herní výkonné notebooky) Intel vytáhne takt výš, stejně jako bude mít AMD vyšší takty u desktopových Zenů 5. Až tam se asi skutečně uvidí, zda nová architektura a proces od TSMC způsobily snížení taktů – nebo jinak řečeno, zda Intel doteď vděčil vlastnímu procesu za výšku taktů, na které se mu dařilo svá CPU vyhánět.

Podle nedávno prosáklých informací Intel plánuje oficiální uvedení těchto procesorů v září a koncem tohoto měsíce, někdy okolo rozhraní léta a podzimu, by měly být dostupné první notebooky s nimi.

Zdroj: VideoCardz