Rozporuplné nové GPU Nvidie: GeForce RTX 5090 SE posune výkon dostupný pro hráče, ale bude mít problémy

Před pár dny jsme tu měli zprávu o tom, že se po přechodném zrušení opět chystá na trh grafika GeForce RTX 5080 Super. Ta měla být nejvýkonnějším modelem v rámci refreshe grafik Blackwell, ale vypadá to, že se chystá ještě nový model, který bude stát nad touto grafikou. Nebude ovšem formálně označen jako model „Super“, protože půjde o ořezaného příbuzného top modelu GeForce RTX 5090. Pro hráče by tak mohl jít o zajímavou kartu.
GeForce RTX 5090 SE ?
Nvidia v generaci grafik GeForce RTX 5000 (a ani té předchozí) nezaložila na nejvýkonnějším čipu portfolia víc než jednu grafiku. Zatímco u většiny GPU jde na trh drahá plně aktivní (nebo skoro plně aktivní) verze a vedle ní o něco ořezaná levnější verze (například RTX 5080 a RTX 5070 Ti s čipem GB203), u nejvýkonnějšího čipu GB202 se Nvidia neobtěžovala a vydala pro hráče jen drahou GeForce RTX 5090, přestože mezi ní a modelem RTX 5080 je velká výkonnostní mezera. Tu prý ale nyní firma zaplní novým modelem RTX 5090 SE, alespoň podle informací webu GameGPU.
GeForce RTX 5090 SE má být karta s osekanou verzí čipu GB202, která by prý měla aktivních 110 bloků SM ze 192 (tedy 57 %, 14 080 shaderů) architektury Blackwell, zatímco GeForce RTX 5090 verze má aktivních 170 (88,5 %, 21 760 shaderů). Znamená to také 110 RT jader a 440 tensor jader. Současně by také paměťová sběrnice byla osekaná na 384 bitů a L2 cache na 80 MB, v porovnání s 512 bity a 128 MB u modelu RTX 5090. Počet jednotek ROP znám není.
Podivné je, že GeForce RTX 5090 SE má údajně přijít na trh s 32GB pamětí GDDR7 o efektivní frekvenci 28,0 GHz, jako GeForce RTX 5090 – přestože má 384bitovou sběrnici, s kterou to běžně není možné. Pokud nejde o nějakou chybu, je jediné vysvětlení, že bude použitá problematická konfigurace s paměťovými čipy nestejných kapacit, kdy část kapacity bude osazená 16Gb čipy jako u RTX 5090 a část budou tvořit 24Gb čipy GDDR7.
V praxi by se to dalo dosáhnout tak, že z 12 paměťových čipů (tvořících 384 bitů široké paměti) by čtyři byly 16Gb (2GB) a dodávaly 8 GB paměti. Zbylých osm čipů by bylo 24Gb (3GB) a dávaly by dalších 24 GB, tedy celkově se dostáváme ke kapacitě 32 GB. Má to však značné nevýhody, protože při přístupu do paměti se používá interleaving (něco jako RAID 0 u diskových polí) čtení či zápisu mezi jednotlivé čipy. Jenže kvůli nestejným kapacitám ho zde nelze použít naplno. Znamená to, že plnou propustnost bude mít jenom prvních 24 GB, což je díl, kde se přístup dá „interleavovat“ mezi dvanácti čipy. Když ale chcete využít prostor dodaný většími 24Gb čipy (tedy adresy mezi 2GB a 3GB jejich kapacity), už lze použít interleaving jenom mezi nimi.
Celá paměť se tak chová neuniformně – prvních 24 GB má šířku sběrnice 384 bitů (což by mělo dávat propustnost 1344 GB/s), ale následujících 8 GB paměti má šířku sběrnice 256 bitů (a propustnost jen 896 GB/s). Ve hrách, které typicky naalokují menší paměťový prostor, by to minimálně zpočátku nemusel být velký problém, pokud budou ovladače paměť dobře spravovat. Nějaká výkonnostní zhoršení s tím ale mohou být spojená.
Rozdíl ve výkonu tedy asi bude značný, byť nižší počet výpočetních jednotek bude pravděpodobně kompenzován zvýšením frekvencí u těch zbývajících. Karta ale má mít poměrně vysokou cenu: má stát 1500 $ (okolo 38 500 Kč s DPH / 1615 €), tedy tolik, kolik chtěla Nvidia v roce 2022 za top model generace Ada Lovelace, GeForce RTX 4090, a tři čtvrtiny oficiální ceny modelu GeForce RTX 5090 při vydání v roce 2025. Ceny RTX 5090 v obchodech ale většinou šplhají mnohem výš, na dvojnásobek či ještě hůře, protože ji nakupují firmy a profesionální uživatelé pro potřeby AI (a Nvidii vyšší tržby způsobené tím, že poptávka cenu výrazně nafoukla, samozřejmě nevadí).
Je docela otázka, zda se i ceny GeForce RTX 5090 SE v realitě výrazně nenafouknou, vzhledem k atraktivitě 32GB paměti pro AI aplikace – i přes její neideální implementaci. Možná je škoda, že Nvidia modelu nedala raději 24 GB a nižší cenu (nebo více výpočetních jednotek), což by pro hry byl lepší kompromis a snížilo by to tato rizika. Je však možné, že Nvidia s touto kartou víc myslí právě na AI uživatele než na hráče.
Spotřeba 500 W
GeForce RTX 5090 SE má prý mít pořád poměrně vysokou spotřebu, přes výraznou redukci v počtu výpočetních jednotek. TDP údajně bude 500 W. Ovšem minimálně část nereferenčních modelů bude opět přetaktovaná, takže reálně prodávané karty mohou mít TDP vyšší. Tato karta sebou proto nejspíš stále ponese riziko přehřívání a spálení napájecího konektoru 12V-2×6, jen s o něco nižší pravděpodobností. Tedy pokud Nvidia nedovolí na těchto modelech používat napájení přes tři osmipinové konektory. Karty ale nejspíš budou recyklovat PCB a chladiče používané pro model RTX 5090 včetně napájení přes 12+4pinový problematický konektor.
Vzhledem k tomu, že jde o zprávu z méně známého a osvědčeného zdroje, raději zatím tuto informaci berte s rezervou. Je třeba upozornit, že Nvidia poměrně často mění plány, takže i pokud je karta reálně připravována, nemusí být jisté, že Nvidia její vydání uskuteční.
Zdroje: GameGPU, techPowerUp