Tento měsíc se dostala ven zpráva, že chystaná nová generace procesorů Intel – Core Ultra 4000 pro desktop, kódovým označením Nova Lake – obsahuje teplotní omezení boostu. To při teplotách křemíku nad 90 °C limituje frekvenci na 5,1 GHz. Tehdy jsme spekulovali, že by to mohlo implikovat obecně dost nízké maximální frekvence těchto nových CPU. Bohužel to vypadá, že se úvaha potvrdila: První úniky specifikací jsou rozčarováním.
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Nova Lake-H pro notebooky
Na internet se teď dostaly informace o frekvencích procesorů Nova Lake ze dvou různých zdrojů. Tím prvním je výrobce průmyslových základních desek Advantech, který už vystavil ve svých dokumentech specifikace pro desku ASR-A505, která je založená na Nova Lake (Core Ultra Series 4) pro notebooky, konkrétně verzi Nova Lake-H v provedení BGA. Procesor je tedy na desku pevně připájený). A v dokumentu se pro tyto procesory uvádí rámcové specifikace.
Nova Lake-H jsou procesory s 4 jádry P-Core, 8 jádry E-Core a 4 LP E-Core (Advatech uvádí 8+4+4, což je ale určitě chyba vzniklá prohozením číslic). Podle tohoto zdroje budou mít 25W TDP a podporovat paměti DDR5-8000 v modulech CSODIMM (tedy SODIMM s integrovaným generátorem signálu po vzoru modulů CUDIMM). Nicméně Advantech také uvádí frekvenci procesorů či procesoru: Základní takt 25W Nova Lake-H bude 2,0 GHz (pro jádra P-Core) a jeho maximální boost je uveden 4,8 GHz.
Jde tedy o nižší takt, než mají nyní procesory Panther Lake používající 1,8nm technologii Intelu, přestože výroba probíhá na výrazně lepší 2nm technologii TSMC. S Panther Lake se firmě podařilo i na nejlepších tzv. binech, které je údajně celkem problém z výroby vytěžit, na velkých jádrech P-Core dostat jen na 5,1 GHz. A doteď se to považovalo za slabý výsledek. Nicméně zůstává tu jistá naděje. Je velmi pravděpodobné, že toto zařízení Advantechu coby průmyslová deska nepoužívá úplně nejrychlejší a drahý špičkový model Nova Lake-H, ale spíše nějaký nižší čip (například model třídy Core Ultra 5). Nejvyšší modely Core Ultra 7 a 9 by pak mohly mít takty třeba o 300–400 MHz vyšší.
Uvedená je i frekvence grafické části. GPU Arc má mít takt až 2,3 GHz, ale ještě není specifikováno, kolik obsahuje výpočetních jednotek. Intel by měl dle starších úniků nabízet verze GPU čipletu se 4 Xe Core a s 12 Xe Core).
Nova Lake-S pro stolní počítače
Procesory Nova Lake-S pro desktopový socket LGA 1954, které budou relevantní pro herní PC, Advantech tímto způsobem nepoodhalil. Nicméně se vyzradily jiným způsobem. Kdosi otestoval vzorek procesoru testy Phoronixu a záznam se dostal do veřejně viditelné databáze Open Benchmarking. V tomto případě jde o procesor s 28 jádry, což by mělo znamenat špičkový model Core Ultra 9 pro desktop (těchto 28 jader je tvořeno 8 jádry P-Core, 16 E-Core a 4 LP E-Core).
Tento procesor má mít frekvenci 5,2 GHz, což by zřejmě měl opět být maximální boost. Běžel s 32 GB paměti DDR5 v běžných desktopových modulech a zřejmě ve vývojové desce Intelu, nikoliv v regulérní desce se socketem LGA 1954 chystané k vydání. Označení platformy obsahuje „Intel NVL-S“, podle čehož bylo zjištěno, že jde o vzorek procesoru Nova Lake pro desktop.
Mohly by se ještě takty zlepšit?
Čip je označen „Intel 0000“, jde tedy o vzorek a nikoli o finální sériový procesor. Podle leakera Jaykihna, který je v současnosti nejlépe informovaným zdrojem ohledně plánů Intelu s přístupem k interním informacím, však už nejde o inženýrský vzorek první ani druhé generace („ES1“ či „ES2“). Jeho takt by tedy mohl být blízko finálním prodejním specifikacím, takže se asi nedá doufat, že by ve finále Nova Lake mohlo mít mnohem vyšší frekvenci například okolo 6 GHz.
Pokud jde o kvalifikační vzorek, pak by specifikace mohly dokonce přesně odpovídat odpovídat finálnímu sériovému procesoru. A jelikož jde o 28jádro, byl by to asi rovnou nejvyšší model a tím pádem by 5,2 GHz bohužel byl vůbec nejvyšší takt, jakého Nova Lake pro desktop přes pokročilý 2nm proces TSMC dosáhne. Zřejmě tedy o dost zaostane za frekvencemi 7nm procesorů Core 14. generace „Raptor Lake“ (6,0–6,2 GHz) a nynějších 3nm procesorů Arrow Lake (5,5–5,7 GHz). Šlo by jen o mírně vyšší takt, než zvládají úsporné mobilní čipy Applu nebo Qualcommu, takže by to asi opět bylo docela zklamání. Pravda, Nova Lake má mít vysoké IPC, které by mělo procesoru umožnit i tak dosáhnout slušného, i když už ne skvělého výkonu.
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I zde však neumírá naděje, že finální výsledek bude o něco lepší. Podle Jaykihna Intel u procesorů Nova Lake vyrábí dva typy kvalifikačních vzorků: Jednak obvyklé QS (to bývají ty s parametry odpovídajícími finálním modelům) a dále EVQS. To by možná mohlo znamenat Early Validation Qualification Sample, čili raný vzorek sloužící pro ověřování, ale ne simulaci výkonu. Takový procesor by nemusel ještě mít plnou výši frekvencí. Je možné, že tento 5,2GHz procesor je právě raný validační QS, mohlo by tomu nasvědčovat jeho označení „Intel 0000“ typické spíš pro inženýrské vzorky.
Regulérní kvalifikační vzorek by totiž už snad měl v systému zobrazovat přímo modelové označení procesoru, který simuluje, což by zde asi bylo Core Ultra 9 4950K. Toto optimistům opět ponechává určitou naději, že hotový nejrychlejší model Nova Lake by mohl dosáhnout lepšího boostu. Zda třeba 5,4 GHz nebo 5,5 GHz, to těžko říct. Nicméně je tu pořád onen podezřelý teplotní limit boostu, který je nastavený jen na 5,1 GHz a platí i pro jednovláknovou zátěž. Ten je zase argumentem pro to, že úplně maximální jednovláknový boost už nebude o moc vyšší. Proto by nebylo překvapení, pokud by nejvyšší frekvence, na kterou se Nova Lake v desktopu vyšplhá, činil právě jen 5,2 nebo třeba 5,3 GHz.
Zdroj: VideoCardz