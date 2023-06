Samostatné grafické karty Intel Xe by tu mohly být už za sedm měsíců, naznačil šéf

Už nějakou dobu máme informaci, že Intel chystá vlastní samostatná GPU, což je oblast, do níž oznámil nástup v roce 2017, kdy také přetáhl z AMD šéfa grafik Radeon Raju Koduriho. Jejich příchod má nastat v roce 2020, ale dosud to bylo jen nekonkrétně stanoveno a nebylo jasné, s jakým termínem přesně Intel pracuje a zda třeba kvůli trvalým problémům 10nm procesu nedojde k nějakému odkladu. Vypadá to ale, že teď už máme mnohem konkrétnější informaci o tom, kdy se uvedení chystá. Prozradil ho totiž možná právě Koduri z Intelu.

Raja Koduri na Twitteru (kde má handle @IntelGraphics) minulý týden nasdílel fotku zadku svého auta s poznávací značkou. Koduri má podle všeho „papalášskou“ značku na přání, a to s nápisem THINKXE, respektive asi Think Xe (Xᵉ), což je evidentně odkaz na připravované samostatné grafiky Intelu, protože pro ně firma vymyslela právě značku Intel Xe. Koduri je tedy na svém auťáku jak se říká „hypuje“.

Ovšem to na tom není to nejzajímavější. Na kalifornských značkách totiž bývají nálepky s datem (rok/měsíc), který by pokud se nepletu měly říkat, do kdy má vozidlo registraci. A na Koduriho poznávačce je uvedeno červen a 2020. Novináři tedy na základě tohoto Tweetu začali ihned spekulovat, že Koduri se nechlubí čistě nápisem na poznávačce, ale že fotku nasdílel hlavně kvůli onomu datu. A to proto, že GPU Intelu má být právě touto dobou vydáno. Nebo odhaleno – je samozřejmě možné, že nějaké informace o něm Intel zveřejní v předstihu a reálně se může začít prodávat později.

Tweet s poznávací značkou Raji Koduriho avizující GPU Xe

Červen 2020 by dával jako den odhalení grafik Xe hodně smyslu. Jde totiž o sezónu důležitých hardwarových veletrhů a konferencí. Tento měsíc – 2. až 6. června se bude konat Computex 2020 a poté ještě herní E3 2020, což jsou oboje logické příležitosti k velkému odhalení. Je ssamozřejmě možné, že s datem Koduri záměry neměl a ve fotce jsme našli něco, co tam nikdo říct nechtěl. Ale pokud by za datem SPZ bylo pohrávání s médii a hardwarové dění sledujícími nadšenci a červen je na něm schválně, pak to znamená, že odhalení či uvedení prvních samostatných GPU Intelu nastane za nějakých sedm měsíců.

První generace grafik Intel Xe bude založená na architektuře GPU „Gen12“, tedy o generaci novější, než je současná Gen11 v procesorech Ice Lake. Gen12 bude použitá v integrovaných grafikách procesorů Tiger Lake příští rok a podle informací od vývojářů ovladačů má přinášet jedny z největších architektonických změn, jaké Intel za poslední dekádu podnikl. Stejně jako procesory Tiger Lake by samostatná GPU Xe měla být vyráběná na 10nm procesu.