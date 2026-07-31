Skončí šílené ceny pamětí SSD a pamětí brzo? Podle firmy Adata to potrvá ještě 10 let

V poslední době tu máme negativní zprávy o extrémních cenách pamětí a jejich dopadech, jakož i o tom, že v budoucnu se to nejspíš ještě zhorší, jako na běžícím pásu. Teď je tu jedna z těch nejčernějších. Předseda správní rady firmy Adata, která je jedním z větších výrobců paměťových a SSD modulů, se podělil o předpověď, že krize tu nebude jen dva nebo tři roky (jak se objevilo ve střízlivějších předpovědích), ale prý aspoň deset.
Prasknutí bubliny prý nehrozí
Objevilo se to v jeho interview s tchajwanským webem Commercial Times. Tomu Simon Chen řekl, že dnes ještě nelze mluvit o tom, že by se v sektoru AI nafukovala bublina. Tento trh podle něj potáhne dlouhodobá poptávka po AI technologiích a hardwaru pro ně v nejrůznějších ekonomických odvětvích a nikoliv jen nákupy obřích firem nebo na status obřích firem aspirujících startupů, v nichž bývá spatřováno hlavní riziko vzniku a potenciálního prasknutí bubliny.
Podle Chena zřejmě má tento sektor zajištěný boom minimálně do roku 2030. A až v příští dekádě bude případně na stole otázka, zda může bublina prasknout. Ale takovou možnost podle něj bude relevantní vyhlížet spíš až v ještě vzdálenější budoucnosti, třeba v roce 2040, ne-li 2050.
Podle Chena tu nedostatek pamětí na trhu, který je příčinou jejich vysoké a stále stoupající ceny, bude ještě velmi dlouhou dobu – prý dalších deset let. Po tuto dobu údajně bude poptávka po pamětech pořád větší, než co bude průmysl stíhat vyrábět, a to včetně všech nově přidávaných kapacit, které výrobci pamětí připravují nebo plánují.
To je pro nás zlé, protože převis poptávky nad nabídkou je přímo spojený s růstem cen, jak popisuje zákon poptávky a nabídky. Zjednodušeně řečeno, pokud je zboží na trhu hojnost a vyrábí se ho víc, než jaká je poptávka, mají výrobci problém sehnat zákazníky – ti si mohou vybírat, takže se výrobci musí předhánět v tom, kdo nabídne nižší cenu. To tlačí cenu dolů. Pokud je ale zboží nedostatek, jsou ve výhodě prodejci (výrobci), kteří si teď naopak mohou vybírat, komu prodají, takže kupující se musí předhánět v tom, kdo nabídne víc, aby se ke zboží dostali. To cenu tlačí nahoru.
Pokud tedy nebude po příštích deset letech ani dočasně docházet k nasycení trhu a čipů bude neustále nedostatek, hrozí nám, že nejen že ceny paměti v příštích deseti letech neklesnou, ale mohou pořád dál růst, což si člověk po dobu deseti let ani nechce představovat. Snad jediná naděje je, že k nějakému zlepšení by mohlo pomoct i to, pokud se nedostatek ve smyslu deficitu mezi počtem vyráběných a počtem potřebných čipů postupně podaří dostat na nižší úroveň, než kde je dnes – i to by možná mohlo vést k zmírnění cen.
Varování, nebo přání?
Je třeba říct, že Adata není přímo výrobcem paměťových čipů – což jsou asi jediné subjekty, které z problému masivně profitují, a tedy z něj mají radost a mohou mít chuť ho v médiích „podporovat“ tím, že budou bagatelizovali možnost bubliny v sektoru AI a dušovat se, že ceny se nevrátí na nižší úroveň. Tudíž tuto předpověď nelze automaticky odmávnout, byť se zdá stěží uvěřitelná.
Adata vyrábí jen paměťové moduly a SSD (měla by být druhým největším výrobcem po Kingstonu), případně další úložiště jako USB klíčenky, jejichž cena stoupá s cenou samotných pamětí, takže firma Adata teoreticky může profitovat vyššímu maržemi. Ale drtivá část vysoké ceny těchto produktů by měla být způsobena samotnou cenou čipů, protože mezi výrobci SSD, modulů DDR5 a dalších navázaných produktů je typicky větší konkurence než mezi výrobci pamětí, kterých je jenom pár. Situace má pro firmu Adata nejspíš i hodně negativních dopadů (pokles objemu prodejů), přestože její marže v absolutních číslech může být teď vyšší tím, jak jsou celkové ceny násobné proti stavu před rokem.
Považujeme za pravděpodobnější, že aspoň částečná úleva přijde dříve než za deset let. Ale možná musíme být připraveni i na takovéto hororové varianty, i když doufáme, že to Simonu Chenovi nevyjde.
Zdroje: Tom’s Hardware, Commercial Times