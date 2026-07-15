Skončit má Škoda Fabia i 4 modely Porsche: tristní situace Volkswagenu nebude jen o propouštění

Koncern Volkswagen čekají velké změny – a to jak personální, tak mezi nabízenými vozy. Zatímco ohledně případného (a nevyhnutelného) propouštění informace nemáme, o budoucí podobě portfolia máme hrubou představu. Do roku 2030 má počet modelů klesnout na polovinu a kombinace výbav dokonce o 75 %. Předběžný seznam vozů bez plánovaného nástupce zahrnuje deset jmen napříč značkami Volkswagen, Porsche, Audi, Škoda a Cupra.
Vozy bez nástupce
Podle zveřejněných informací se změny mohou týkat následujících modelů:
- Volkswagen Jetta
- Volkswagen Taos
- Porsche Taycan
- Porsche Cayenne Coupé
- Porsche 718 Boxster
- Porsche 718 Cayman
- Audi Q5 Sportback
- Audi Q6 e-tron Sportback
- Škoda Fabia
- Cupra Raval
U Volkswagenu se mluví o sedanu Jetta a SUV Taos. Oba modely by mohly skončit po doběhnutí současné generace. Dřívější zprávy zmiňovaly také elektrický Volkswagen ID.5, ten ale na aktuálním seznamu, který zveřejnil web Motor 1, nefiguruje.
Největší zásah do nabídky by čekal Porsche. Přímého nástupce údajně nemá dostat elektrický Taycan ani Cayenne Coupé. Přehodnocen by mohl být také návrat spalovacích verzí modelů 718 Boxster a 718 Cayman. Připravované elektrické provedení řady 718 na seznamu není a výrobce s ním počítá. Podrobnější plány chce Porsche představit 7. října 2026 v rámci strategie do roku 2035.
Audi může přijít o dvojici SUV – Q5 Sportback a elektrický Q6 e-tron Sportback. Oba vozy jsou relativně nové, i přesto by se ale nemusely dočkat nástupce.
Budoucnost Fabie
Fabia patří mezi nejvýznamnější modely mladoboleslavské automobilky. V roce 2025 se jí celosvětově prodalo 119 tisíc kusů a šlo o čtvrtý nejprodávanější vůz značky. Škoda přesto dosud nepotvrdila vývoj další generace a model se objevil na seznamu potenciálních vozů bez nové generace. Spekulovalo se přitom o faceliftu, který by mimo jiné měl přinést koncept mild-hybridu i do tohoto vozu.
Budoucnost malých aut se spalovacím motorem komplikuje růst nákladů spojených s evropskými emisními pravidly. Škoda upozorňovala na možný konec Fabie už v roce 2023, kdy reagovala na původní přísnější návrh normy Euro 7.
Neobvyklá je také situace Cupry Raval, která se coby elektrický hatchback teprve dostává na trh. Přesto by mohla skončit po první generaci. Vyrábí se ve Španělsku ve stejném závodě jako připravované modely Škoda Epiq a Volkswagen ID. Polo.
Zdroj: Motor 1