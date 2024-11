Sony pracuje na nové herní konzoli. Má konkurovat Nintendu s možností hrát hry bez Wi-Fi

Podle nejnovějších informací pracuje Sony na nové kapesní konzoli, která by měla umožnit hraní her určených pro PlayStation 5 kdekoliv a bez nutnosti internetového připojení. Sony již nabízí něco podobného v podobě PlayStation Portal, který však hráče omezuje pouze na hraní v rámci domácí Wi-Fi sítě.

Nová konzole jde po krku Nintendu a Microsoftu

Sony s novým zařízením míří na konkurenci, zejména na populární Nintendo Switch a také na Microsoft, který připravuje vlastní přenosnou herní konzoli. Zatímco nová generace Nintendo Switch by měla být představena už příští rok, podle magazínu The Verge si na handheld od Sony počkáme mnohem déle – jeho uvedení je spíše otázkou několika let.

Nová konzole by měla umožnit hraní her přímo na zařízení, aniž by bylo vůbec nutné vlastnit PlayStation 5. Hry by také mělo jít hrát offline bez nutnosti připojení k Wi-Fi, tedy stejně, jako to mají aktuálně konzole Steam Deck od Valve nebo například ROG Ally od Asusu.

Pro Sony jsou kompaktní herní handheldy nová oblast, přestože v minulosti vydala svoji PS Vita (více než 13 let staré zařízení) a výše zmíněný PlayStation Portal (který je blíže streamovacímu zařízení než herní konzoli).