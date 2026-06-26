Specifický trh, GTA VI je v Česku čtvrté nejdražší na světě. Korejci za hru zaplatí jen něco přes polovinu

Nejočekávanější hru posledních let, GTA VI, je možné od včerejška předobjednávat. Na PlayStation 5 a Xbox Series X/S dorazí 19. listopadu po několikerém odkladu. Jako jeden z prvních AAA titulů dorazí s americkou cenou 79,99 USD, u nás je nastavena na 2 009 Kč. Při přepočtu na dolarový ekvivalent přitom jde o jednu z nejvyšších cen.
V Koreji za polovinu
Ceny GTA VI se ihned po jejich zveřejnění staly předmětem analýz a porovnávání mezi jednotlivými zeměmi. Na Redditu se objevilo hned několik tabulek a map, které přepočítávají ceny v různých kontextech. Nejzajímavější jsou přitom dva žebříčky – přepočet na dolarový ekvivalent a přepočet vůči průměrné hodinové mzdě. Pro Česko opět platí, že je tak trochu specifickým trhem a cena pro české hráče patří k nejvyšším.
Cena za základní verzi 2 009 Kč je stejná, jako by Američané zaplatili 93,98 USD namísto stanovených 79,99 USD. Ještě víc potom musí zájemci zaplatit v Izraeli (106,88 USD), Maďarsku (101,85 USD) a Švýcarsku (98,31 USD).
Naopak nejnižší ceny jsou vyhrazeny asijským státům – Koreji, Japonsku a Indii. Korejci za GTA VI v přepočtu zaplatí 58,07 USD. Ve srovnání s nejdražším Izraelem nebo Českem se tak tamní cena blíží polovině. Přepočet na průměrnou hodinovou mzdu potom vychází, že průměrný Nor vydělá na nové GTA za 1,77 hodiny, Čech za 5,54 hodiny a Rusovi nebude stačit ani odpracovaná šestnáctka.
Rozdíly v cenách mohou být ve skutečnosti mírně odlišné od uvedených částek v tabulce. Referenční americká hodnota je uváděna bez daní, které se liší napříč státy i jednotlivými okresy. I v dalších zemích se mohou daňové podmínky lišit od tuzemské ceny s pevným započtením 21% DPH.
Samotné rozdíly potom vznikají především cenovou politikou v jednotlivých regionech, kterou určují mimo jiné kupní síla, ochota platit či lokální zvyklosti. Vydavatelé mají přesné analýzy toho, jak utržit na daných trzích maximum.