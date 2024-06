Specifikace GPU Nvidia Blackwell: Nové GeForce budou pokrok v highendu, ale levnější karty stagnace?

Pomalu se blíží chvíle, kdy uběhnou dva roky od vydání grafik GeForce RTX 4000 od Nvidie, a tak už asi začínáte vyhlížet novou generaci. Leaker Kopite7kimi, který mívá v posledních letech nejspolehlivější informace o plánech Nvidie, teď na Twitteru prozradil parametry všech čipů, které Nvidia v generaci GeForce RTX 5000 chystá, což může leccos napovědět o výkonu, který tato nová generace grafik přinese.

Highend přinese velký skok ve výkonu…

Už delší dobu máme informaci, že největší GPU, GB202, má být výrazně výkonnější než nejrychlejší GPU generace Ada Lovelace (AD102). Jeho uniklé specifikace stále platí, což znamená, že bude mít až 24 576 shaderů (12 GPC po 8 TPC, kdy každý TPC má dva bloky SM, celkem tedy 192 SM). To je o třetinu více, než má plná konfigurace AD102 (144 SM / 18 432 shaderů).

Toto GPU má také mít 512bitovou paměťovou sběrnici. Nicméně proslýchá se (ovšem z jiného zdroje, ne od Kopite7kimi), že Nvidia u nejvyššího herního modelu GeForce RTX 5090 nevyužije celou, ale jen 448 bitů, což by znamenalo, že karta bude mít kapacitu paměti 28 GB. Použité budou paměti GDDR7 údajně s frekvencí 28,0 GHz efektivně, což by dávalo propustnost 1568 GB/s.

Je pravděpodobné, že spolu s pamětí Nvidia ořezá i další aspekty čipu a GeForce RTX 5090 bude mít aktivních méně než 192 SM. Později ovšem může vyjít něco jako model RTX 5090 Ti, který by používal konfiguraci plnou. Nicméně i tak by měly grafiky založené na tomto čipu mít výrazně více výpočetních jednotek než v nynější generaci RTX 4000. Ovšem zdá se, že také budou jediné, o kterých se něco takového bude dát v generaci Blackwell říct.





… ale levnější GPU dost možná ne

Nižší levnější GPU v řadě GB203, které by asi mělo navazovat na AD103 a tím na grafiky jako GeForce RTX 4080 a 4080 Super, bude mít jen velmi malý upgrade v počtu výpočetních jednotek. GPU bude obsahovat 7 GPC po 6 TPC, což dává 84 SM a 10 752 shaderů, zatímco AD103 má 80 SM (10 240 shaderů), takže nový čip bude lepší jen o 5 %.

Zůstane mu také 256bitová paměťová sběrnice, ovšem i u tohoto GPU budou použity paměti GDDR7. Grafiky na něm založené tedy budou mít o dost lepší propustnost, takže jejich výkon by mohl stoupnout víc, než je indikováno počtem jednotek.

Třetí čip se jmenuje GB205 a asi by měl nahrazovat AD104, protože GB204 neexistuje. Zde došlo dokonce k redukci počtu jednotek o šestinu – zatímco AD104 má 60 SM a 7680 shaderů, pro GB205 Nvidia zvolila konfiguraci jen 50 SM / 6400 shaderů (5 GPC po 5 TPC).

Paměťová sběrnice zůstala 192bitová a bude se osazovat pamětí GDDR7 (12 GB kapacity, pravděpodobně). Tudíž propustnost vzroste, ale je otázka, zda nebude krokem zpět hrubý výkon. Pokud na tomto GPU bude založená GeForce RTX 5070, pak může být pomalejší nebo stěží rychlejší než RTX 4070 a RTX 4070 Ti.

GPU Nvidia Autor: Nvidia

V oblasti relativně levných grafik bude čip GB206 vypadat prakticky stejně jako GPU AD06 generace Ada Lovelace. Má 36 SM (4608 shaderů) ve 3 GPC po 6 TPC. Jeho paměťová sběrnice bude také 128bitová, ale i u grafik na něm založených se mají používat paměti GDDR7, takže budou aspoň mít lepší paměťovou propustnost.

Nejnižší čip generace Blackwell, GB207, bude ale zase o šestinu zhoršený proti dnešnímu čipu AD107. Místo 24 SM bude mít jen 20 SM a tím pádem 2560 shaderů (2 GPC po 5 TPC). Nvidia u tohoto GPU ponechá 128bitovou sběrnici, ale karty s ním prý budou používat jen paměti GDDR6 (byť GPU samotné nejspíš GDDR7 také podporuje).

Bude se výkon zvyšovat skrze frekvence a spotřebu?

To, že u většiny karet nedošlo k upgradu v počtu výpočetních jednotek, by mohlo znamenat, že se Nvidia pokusí výkon nahnat hlavně vyššími frekvencemi, což ale asi také může znamenat horší spotřebu. GPU generace Blackwell jsou totiž údajně vyráběná podobným 4nm procesem jako předchozí generace. Je možné, že architektura o něco zlepší energetickou efektivitu i nezávisle na výrobním procesu, ale efekt toho může být i dost omezený.

Karty s nižšími čipy GB207 až GB203 tedy možná budou mít vyšší TDP než grafiky založené na AD107 až AD103. GeForce RTX 5090 je z toho možná výjimka, protože posunout spotřebu ještě výš, než je dnešní 450W TDP GeFoce RTX 4090, už by byl problém; možná právě proto je nejvýkonnější čip generace rozšířený o třetinu, zatímco ostatní čipy jsou stejné, nebo dokonce zúžené.

Jak to dopadne na kupující v praxi, to je otázka. Nvidia by mohla udělat to, že do určitého modelu a cenové příčky nasadí o třídu vyšší čip než dosud, tedy například že by GeForce RTX 5060 nebyla založená na GB207, ale na GB206. V poslední generaci ovšem Nvidia šla opačným směrem…

Nové grafiky Nvidie, AMD a Intelu až v roce 2025?

Předchozí zprávy hovořily o tom, že by se nějaké grafiky generace Blackwell mohly na trhu objevit již v závěru roku, přičemž šance na to byla údajně u vyšších modelů (GeForce RTX 5090, RTX 5080?). V poslední době se nicméně zase objevily zprávy, podle kterých výrobci karet už s tímto nepočítají a očekávají uvedení až v novém roce, nebo přinejlepším odhalení koncem letošního roku, ale reálnou dostupnost až počátkem příštího.

Toto uvádí web Tweakers, jenž se na vydání ptal na Computexu zástupců firem vyrábějících grafické karty. Podle jeho informace do konce roku ale nevyjdou nejen GeForce, ale ani nové Radeony (RX 8000 s architekturou RDNA 4) a ani nové grafiky Intelu (generace Battlemage). Všechny tyto produkty mají spadnout až do roku 2025. Zatím to nicméně berte s rezervou, nejde o ověřenou informaci.

Zdroje: Kopite7kimi, VideoCardz (1, 2), Tweakers (1, 2)