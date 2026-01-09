Stavíme Garbage PC: počítač na občasné použití za minimum peněz, kterým se nebudete bát ani platit

Co je Garbage PC, a k čemu slouží
Někdy nepotřebujete počítač na každodenní používání. Ale občas je nutné zaplatit složenky přes internetové bankovnictví. Objednat něco z e-shopu. Přehrát si video z YouTube nebo televizního archivu alespoň ve standardním rozlišení. A třeba si zahrát nějakou nenáročnou hru.
Ohledně výkonu se spokojíte s tím, že počítač nebude až tak pomalý, aby jeho použití bylo utrpením. Ideálně do něj nechcete investovat moc peněz. Když navíc zachráníte nějaký starší hardware před kontejnerem na elektroodpad, je to příjemný bonus.
Svou filozofií se tedy Garbage PC podobá pojmu „Socka PC“, který zavedl David Ježek, naše nároky jsou ale o kus nižší. Garbage PC není „retro computing“, kdy se snažíte věrně přiblížit doby dávno minulé. Chcete provozovat moderní operační systém, ideálně takový, který dostává bezpečnostní záplaty. Není to ani restaurátorský projekt, mikropájku potřebovat nebudeme.
V mém případě bylo cílem nahradit počítač s úsporným APU AMD E-350, 4 GB paměti a magnetickým diskem. Byl všeobecně pomalý, a ani přehrávání videa nezvládal.
Vybíráme vhodné železo
Jak hluboko do historie lze za splnění výše nastíněných podmínek zajít?
Pořiďte SSD, klidně nové
Investice do něj se neztratí, při občasném provozu vydrží dlouho, a za několik let ho můžete použít i v jiném počítači. 256 GB bohatě stačí, na Linux i 128.
I ta nejlevnější SSD výkonnostně vyhoví, osobně ale bohužel nemám dobrou zkušenost. Koupil jsem levný model od renomovaného výrobce s řadičem Silicon Motion SM2259XT2, s čipy QLC NAND a bez DRAM cache. Dvakrát po sobě SSD odešlo zhruba dva měsíce po instalaci Windows 10, přestože počítač byl používán sporadicky.
Těžko říct, zdali jsem narazil na vadnou sérii, nebo nekompatibilitu s historickým řadičem SATA. Poté, co mi obchod namísto zaslání nového kusu raději vrátil peníze, jsem koupil dražší Samsung 870 Evo, který zatím funguje.
Vyhněte se kondenzátorovému moru
Zhruba do roku 2005 byly prakticky všechny základní desky osazovány kondenzátory s kapalným elektrolytem. Ty mají tendenci se po nějaké době provozu nafouknout a/nebo vytéct. Mezi lety 2005 a 2010 výrobci desek přešli na pevné kondenzátory; nejprve v high-endu, nakonec i v nejnižších cenových třídách. I ty sice časem degradují, nicméně šance, že budou stále funkční, je u nich vyšší.
U základních desek, které byly posledních pár let někde odložené, počítejte s tím, že bude třeba vyměnit knoflíkovou baterii (typicky CR2032).
Chtějte alespoň 6 GB operační paměti
Určitě nedoporučuji jakoukoliv platformu, do které nelze osadit alespoň 8 GB operační paměti. Nižší stupeň jsou 4 GB, což je s moderním operačním systémem na hranici použitelnosti. I zdánlivě volnou paměť operační systém používá jako cache, což přispívá k rychlejším odezvám. Nespoléhejte se ani na „nenáročné“ linuxové distribuce. Ano, ušetříte třeba necelý gigabajt z paměti, kterou zabírá samotný systém a jeho desktopové prostředí, ale nároky webových prohlížečů a dalších aplikací tím neobejdete.
Cokoliv s DDR1 je tedy ze hry, moduly větší než 1 GB neseženete. Lépe je na tom generace DDR2. Ty nejstarší řadiče jako Intel 915P, 925X a 945P ale 2GB moduly nepodporují. Novější 975X a P965 už ano, jsou však vybíravé na uspořádání jejich paměťových čipů, jak jsem se sám kdysi přesvědčil, a své snažení zdokumentoval.
Jak přesně je to u procesorů AMD ze stejné éry, se mi nepodařilo dohledat. Obecně čím novější řadič, tím lepší by kompatibilita měla být. Sázkou na jistotu je cokoliv s DDR3 nebo novějšími. Nebo sehnat desku, procesor a paměti požadované kapacity jako jeden celek.
Sestavy bývají levnější
Komplety procesoru, základní desky a pamětí, případně celé sestavy, bývají na internetových bazarech a tržištích většinou k mání za nižší cenu, než kolik byste dali za jednotlivé komponenty zvlášť. A pak často stačí jen doplnit RAM.
Zajímavou volbou mohou být i celé repasované sestavy, na které někde dostanete i záruku. Kontrolujte ale specifikace základní desky, ať vás nepřekvapí nedostatek slotů nebo portů. Jelikož jde typicky o sestavy od výrobců jako Dell, Fujitsu atd. s vlastními základními deskami, lze očekávat hloupý BIOS s minimem možností k nastavení.
Berte spíše low-end
Možná dokážete najít nějaké výjimečné hardware, které bylo ve své době mimo vaše finanční možnosti, a dnes je k mání za pár šušňů. High-endové procesory ale mívají tu nevýhodu, že hodně žerou a hodně topí, což mívá nepříznivý vliv na životnost. S ohledem na nároky na zdroj (nemáte-li v plánu kupovat nový) a hlučnost chlazení bývají nižší modely (např. Intel Core i3, AMD APU řady A) lepší volbou.
Zejména při nákupu po dílech může být rozdíl v ceně zásadní. Například kdysi rozšířené Core 2 Quad Q6600 nebo různá Core 2 Duo seženete za ceny do 100 Kč, za nejvyšší modely Core 2 Quad/Extreme si ale prodejci žádají okolo 1000 Kč, což absolutně neodpovídá dnešní užitné hodnotě takového procesoru.
Jak moc hrotit grafickou kartu?
GPU se hodí nejen na hry, ale také na dekódování videa, kde dokáže výrazně ulehčit procesoru. Schopnosti historických GPU v této oblasti se však ukázaly být tématem natolik rozsáhlým, že by samo o sobě vydalo na článek, ne-li dva.
Zatímco H.265 umí hardwarově dekódovat až modely zhruba z roku 2016 a novější, H.264 uměly dekódovat už grafická jádra kolem roku 2007 (a částečnou akceleraci nabízely dokonce ještě dříve). V dnešní době to ale kvůli zastaralým ovladačům a omezení v prohlížečích většinou nefunguje. Možná to bude fungovat při přehrávání videa ze souboru, ale ne v prohlížeči. Nebo to bude fungovat jenom ve Windows, nebo jenom v Linuxu. Rozhodně na to nespoléhejte.
Zde trochu předbíhám, ale vlastním pozorováním jsem zjistil, že i při využití hardwarové akcelerace má CPU pořád dost práce. Takže potřebujete alespoň trochu dobrý procesor. AMD E-350 nestačí, Core 2 Duo ano.
Obecně bude pro Garbage PC dobrou volbou i integrované grafické jádro, zvlášť pokud seženete něco alespoň trochu moderního, tj. Intel Sandy Bridge nebo AMD Kaveri a novější. U vyloženě archaických kousků se může stát, že GPU nebude pořádně zvládat ani akceleraci 2D/3D efektů rozhraní operačního systému.
Pozor na kombinaci Linux + Nvidia
Na Windows 10 není problém nainstalovat ani ovladače naposledy aktualizované před několika lety, a bude to nějak fungovat. Pokud ale máte v plánu na svůj Garbage PC nainstalovat Linux, a zároveň do něj (jako já) potřebujete samostatnou grafickou kartu, zpozorněte.
V linuxovém světě existují ovladače otevřené (open-source) a proprietární. Otevřené ovladače jsou součástí linuxového jádra, včetně jeho nejnovějších verzí (dokud z něj nejsou vyňaty, což se děje výjimečně). AMD a Intel pro svá GPU vyvíjejí otevřené ovladače. Oficiální ovladač „amdgpu“ aktuálně podporuje všechny generace počínaje GCN 3.0 (Radeon řady 3×x), neoficiálně jej lze vynutit i na GCN 1.0 a 2.0 (tedy od řady HD 7000). Pro starší kousky až po Radeon 7000 z roku 2001 je určen komunitou udržovaný ovladač „radeon.“
Naopak Nvidia poskytuje pouze ovladače proprietární. Ty se instalují zvlášť, a jsou vyvíjeny pro určitý rozsah verzí kernelu. Je-li podpora konkrétního modelu GeForce ukončena, novější verze kernelu dříve nebo později rozbijí kompatibilitu se starším ovladačem. Nadále budete moci kartu používat s komunitním otevřeným ovladačem „nouveau,“ s ním je však výkon ve 3D výrazně nižší, a některé hry nemusejí fungovat vůbec. Nebo můžete vyzkoušet komunitní patche, samozřejmě bez záruky.
Moje Garbage PC
Dříve než na nákupy jsem vyrazil do skříně, kam jsem o necelých devět let dříve odložil desku s procesorem, chladičem, a 8 GB paměti. Povstane toto harampádí jako Fénix z popela, nebo na nárocích roku 2025 vyhoří?
-
Procesor Intel Core 2 Duo E8500 ES
-
Základní deska Gigabyte GA-965P-DS3 rev. 3.3
-
Chladič Arctic Cooling Freezer 7 + Arctic Cooling F8 PWM
-
Paměti 8 GB DDR2 @ 667 MHz
-
Grafická karta GeForce GTX 750 Ti (2 GB)
-
SSD Samsung 870 Evo, 500 GB, SATA
-
Zdroj Seasonic Seasonic SSP-450RT
-
Skříň Eurocase
Pro hrubou představu, přenosové rychlosti dnešních DDR5 jsou oproti DDR2 přibližně sedminásobné. Moderní NVMe SSD zvládají číst a zapisovat rychlostmi v jednotkách GB/s, SATA řadič southbridge Intel ICH8 vytáhne maximálně 300 MB/s. A Core 2 Duo už má také svá nejlepší léta dávno za sebou. Konkrétně tento kus měl barvitou historii už v roce 2010, kdy o něm takto psal Mirek Jahoda:
„E8500 v naší redakci už ledacos zažil. Radek [Bábíček] s ním otestoval desítky základních desek a na podzim roku 2008 se ocitl také pod těžkým měděným chladičem pro LN2 (pot) a zkoušeli jsme s ním dosáhnout 6 GHz.“ zmiňuje Mirek Jahoda ve svém testu z roku 2010.
Instalujeme operační systém
Než se pustíte do instalace, je potřeba zjistit, zdali základní deska vašeho Garbage PC používá klasický BIOS, nebo UEFI. Zlomové jsou zhruba roky 2011–2012. Máte-li UEFI, máte v podstatě moderní počítač, a operační systém nainstalujete standardními postupy.
Pokud jste se rozhodli pro Windows 10, ze stránek Microsoftu stáhnete nástroj pro vytvoření instalačního média, a pomocí něj vytvoříte bootovací USB disk (je potřeba kapacita alespoň 8 GB). Bude fungovat na kterémkoliv počítači s UEFI. Pokud máte stejně jako já starší desku, je potřeba pár kroků navíc.
Instalujeme Windows 10 na počítač s BIOSem
Pomocí nástroje Microsoftu potřebujete nejdřív vyrobit soubor ISO. Máte-li vhodný USB flash disk (pro lepší kompatibilitu se starými deskami se doporučují modely podporující pouze USB 2.0 a kapacitou max. 8 GB), instalační médium z něj vytvoříte pomocí programu Rufus. V nabídce „Oddíl a typ cílového systému“ stačí vybrat „MBR“.
Alternativně můžete ISO vypálit na prázdné DVD. Bohužel se obraz těsně nevejde na standardní jednovrstvý disk. Lze jej odlehčit pomocí utility NTLite, a to nejsnáze odebráním nepotřebných edic. ISO jich obsahuje celkem šest: Home, Pro, Education, a ke každé z nich ještě verzi „N,“ což je totéž, jen ochuzené o několik multimediálních aplikací. Je s tím nicméně trochu patlání; USB disk je cesta menšího odporu.
Pokud daný stroj historicky měl licenci na Windows 10, třebaže získanou upgradem z předchozí verze, není třeba instalaci nijak aktivovat. Servery Microsoftu si počítač pamatují, a vy máte legální Windows. I po mnoha letech uložení ve skříni.
Po instalaci si nezapomeňte ve Windows Update aktivovat prodlouženou podporu, abyste dostávali bezpečnostní aktualizace do října 2026.
Jenže, rok uteče jako voda, a co potom? Existují možnosti, jak získat Windows 10 s delší podporou (LTSC), nebo jak nainstalovat Windows 11 na počítač oficiálně nesplňující jeho nároky. Zajímavou alternativou může být Linux, kde se starým hardware není problém ani technický, ani licenční.
Instalujeme Linux, ale který?
Pokud s Linuxem alespoň trochu umíte, nebo se chcete naučit, směle do toho! K vytvoření instalačního média pro desky se starým BIOSem vám opět poslouží Rufus s nastavením cílového systému na MBR. K formátování volte souborový systém FAT32, většině distribucí postačí 4GB flash disk.
Odmítá-li deska z vytvořeného média bootovat, zkuste ještě možnost „režim DD“ (Rufus ji nabízí až po kliknutí na tlačítko Spustit). Takto vytvořená flashka sice ve Windows vůbec není vidět jako vyměnitelná jednotka, pro bootování na starých deskách se však zdá být o něco spolehlivější.
Svůj Garbage PC jsem původně sestavil během vánoc 2024, a tehdy na něj nainstaloval Windows 10. Po dvojí reklamaci SSD už se rychle blížil avizovaný konec podpory „desítek“, a zároveň ještě nebylo oznámeno její prodloužení pro uživatele v EU. Na třetí pokus jsem zvolil Linux Mint s prostředím Cinnamon.
Výběr linuxové distribuce je téma na delší povídání, zde se mu pověnuji jen stručně. Pro staré železo nemají velký smysl průběžně aktualizovaná (rolling release) distra. Spíše oceníte stabilitu a dlouhou dobu podpory, zvlášť pokud je počítač určen pro méně technicky zdatné příbuzenstvo. Nebo pokud máte starší grafickou kartu od Nvidie, a potřebujete zůstat na starší verzi kernelu, aby vám fungovaly proprietární ovladače.
Linux Mint (spolu s Ubuntu LTS, z něhož vychází) patří k těm konzervativnějším, zato spolehlivým a uživatelsky přívětivým distribucím. „Velká“ verze vychází každé dva roky s podporou na pět let.
Moje poznatky a zkušenosti
Požadavky splní, o moc víc nečekejte
Začnu tím, co vás možná zajímá nejvíc. Papírově to vypadalo na velký debakl, na běžné prohlížení webu a kancelářskou práci ale 17 let staré Core 2 Duo úplně stačí. Přesto procesor je slabým místem sestavy. Poznáte to například během instalace aktualizací systému, kdy se procesor zahltí, a responzivita jde prudce dolů. Budiž mu alespoň ke cti, že se nehřeje, ačkoliv jsem se neobtěžoval s přepastováním.
Uspokojivě funguje i přehrávání videa. GeForce GTX 750 Ti bohužel neumí akcelerovat H.265, videa v 720p a 1080p s rozumně nízkým bitrate ale zvládne dekódovat i procesor. Pomocí rozšíření prohlížeče h264ify lze vynutit použití kodeku H.264 u streamovacích služeb, YouTube ale starší kodek inteligentně volí automaticky. Maximum plynulého přehrávání je 1080p60.
Na problém jsem narazil pouze v obchodě Steam, což má dvě příčiny. Za prvé má Steam standardně vypnutou hardwarovou akceleraci, a za druhé vytěžuje procesor předpočítáváním shaderů. Obojí lze změnit v nastavení. Pro plynulé přehrávání bylo i tak nutné snížit rozlišení videa na 480p.
Vrtochy starého hardware
Zub času se přece jenom podepsal i na fyzickém stavu mého železa. Na 3,8 GHz, jak jsem Core 2 Duo kdysi provozoval, už odmítá startovat. Rozhodl jsem se ho na stará kolena netrápit, a ponechat na základním taktu. Díky tomu mohu mít zapnutý SpeedStep (EIST), který při nečinnosti šetří elektřinu snižováním frekvence.
Základní deska se inicializuje nadvakrát, jako když se mění nastavení BIOSu: po zapnutí PC se větráčky roztočí, po vteřině zase vypnou, a po další vteřině opět roztočí, a teprve nyní se na displeji objeví obraz. Zatím jsem nepřišel na příčinu, ale víceméně to ničemu nevadí. Jen magnetické pevné disky by se dvojím startem zbytečně opotřebovávaly.
…a open-source ovladačů
V Linuxu mě trochu pozlobil ethernetový adaptér. Po probuzení počítače ze spánku se tvářil, že kabel je odpojený. Je to známý problém ovladače pro čipy řady Marvell Yukon 2. Naštěstí natolik provařený, že ChatGPT poradila funkční workaround na první dobrou.
Regulace větráků může být problém
Moderní základní desky (alespoň ty „spotřebitelské“) umožňují nastavit křivky teploty a otáček přímo v BIOSu, nezávisle na operačním systému. Moje deska z roku 2007 to neumí. Jelikož jsem kdysi vyměnil porouchaný ventilátor chladiče za model s nižšími maximálními otáčkami, mám vyřešeno hardwarově, a tak jsem se tímto problémem nyní nezabýval.
Možná narazíte na to, že utilita od výrobce desky už na Windows 10 nefunguje; fungovat by mohl SpeedFan. V Linuxu regulaci pravděpodobně zprovozníte, když jsem to ale dělal před 10 lety, byla to trochu piplačka.
Závěrem
Kdybyste před patnácti lety (2010) měli patnáct let starý počítač (1995), ani po osazení maximální kapacity RAM byste si s tehdy moderním softwarem ani neškrtli. Vývoj v posledních patnácti letech neustrnul, už ale není tak bouřlivý, a platí zde zákon klesajících výnosů. I hodně starý počítač tedy může být stále použitelný a užitečný.
Core 2 Duo je poněkud hraniční, ale určitě se někomu z vás válí ve skříni nějaké o pár let mladší čtyřjádro, možná i s 16 GB DDR3. Teď, když ceny pamětí vyletěly prudce vzhůru, to může být zajímavá možnost pro stavbu počítače, od kterého nevyžadujete špičkové výkony. Však 8 GB RAM má být opět standardem.
Za sebe musím zmínit ještě jednu věc: radost. V posledních letech se už v počítačích nevrtám tolik jako dřív, a stavba a zprovozňování Garbage PC pro mě byl návrat do „šťouralských“ časů. S novým hardwarem by to asi nebylo ono. Tam totiž, že to poskládáte, a ono to bude fungovat, berete jako samozřejmost.
Moje rada tedy zní, nevyhazujte staré hardware do elektroodpadu. Dejte mu šanci ještě někomu udělat radost. Naučit se pracovat s Linuxem také není ke škodě, zvlášť pokud uvažujete o kariéře v IT.
Poděkování
Procesor Intel Core 2 Duo E8500 ES redakci Cnews (pro pamětníky ExtraHardware) zapůjčil Intel. Zatím ho nechtěl zpátky.