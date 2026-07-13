Steam Machine trápí „červená linie smrti“ způsobená přehřátím. Valve zvedne maximální povolenou teplotu na 100 °C

Firma Valve konečně začala prodávat už loni odhalený herní počítač (či hybrid mezi herním PC a herní konzolí) Steam Machine založený na systému SteamOS známý z handheldu Steam Deck. Jeho uvedení zkomplikovaly vysoké ceny pamětí, ale zdá se, že se potýká i s dalšími problémy. Vedle výkon snižující jednokanálové RAM se také krátce po vydání objevily symptomy, kdy Steam Machine přestane fungovat, a zdá se, že je za tím přehřívání komponent.
Někteří z prvních majitelů mají problémy
Hlášení, že Steam Machine přestala fungovat a signalizuje problém pomocí LED, se objevily prakticky hned poté, co první kupující dostali své kusy – jeden uživatel údajně problém zažil po prvních 20 minutách hraní v prvních červencových dnech. Problém je označován jako „Red Line of Death“ (červená čára smrti), protože spočívá v tom, že se proužek iluminovaný pomocí LED, který je ve spodní části čelního panelu, rozsvítí červeně (a také se červeně rozsvítí LED indikující, že zařízení běží, nacházející se vedle tlačítka zapnutí). Toto jméno odkazuje na signál „Red Ring of Death“, kdy takto svítily LED na někdejší konzoli Xbox 360 a obyčejně to znamenalo selhání způsobené přehříváním komponent.
Naštěstí se zdá, že za tímto problémem hlášeným u Steam Machine není (aspoň většinou) trvalá porucha. Firma Valve potvrdila, že červená linka by měla ve většině případů být způsobená tím, že se zařízení přehřálo a jde čistě o signál ukazující, že došlo k bezpečnostnímu vypnutí přístroje, ne o signál, že bude nutné poslat ho k reklamaci.
Valve uvádí, že první verze firmwaru je nastavená tak, aby ochrana proti přehřátí zasáhla (a červená linka se rozsvítila) tehdy, když teplota procesoru dosáhne 95 °C, nebo když teplota GPU dosáhne 90 °C. To by sedělo s hlášením jednoho z uživatelů, kteří se s červenou výstrahou setkali, když jim překrytí (OSD) ve hře ukazovalo teplotu CPU 81 °C, GPU 75°C a grafické paměti 80 °C, ale senzor „GPU junction temperature“ (který je zřejmě tím rozhodujícím pro grafický čip) už uváděl 91 °C.
Přehřívání je samozřejmě problém (jakkoli k němu možná přispívají nebývalá vedra sužující severní polokouli – připomínka, že globální oteplování je skutečná hrozba). V některých případech by to asi mohlo být spoluzaviněno tím, že je zařízení postaveno do prostoru, kde je špatná ventilace a teplo se hromadí, aniž by mohlo z prostoru okolo přístroje unikat. Například v poličce pod televizí. Dejte si na to u podobných silně se zahřívajících zařízení (totéž platí pro herní konzole) pozor. Je třeba, aby byl volný přístup chladného vzduchu, volný odchod teplého, a také bývá doporučováno nechat několik volných centimetrů po stranách, nad a za zařízením.
Mimochodem, Steam Machine používá své LED k signalizaci dalších stavů, vedle různých problémů také ukazují proces spouštění, stahování her nebo to, že probíhá aktualizace firmwaru. Valve má šikovnou stránku na webu, kde jsou významy různých barev a vzorů LED vysvětlené, najdete ji zde.
Valve zvýší maximální povolené teploty
Valve nicméně přišla s částečným řešením a uvádí, že ve skutečnosti se v řadě případů konzole nepřehřívá, ačkoliv červený signál zobrazuje. Výše uvedené hraniční teploty totiž podle firmy „po diskuzích s inženýry“ nejsou správně nastavené a firma je zvýší, čímž by alespoň v části případů mělo být červené hlášení zažehnáno. Podle Valve totiž tyto hraniční teploty byly nastavené níž, než je maximální provozní teplota samotných čipů podle jejich výrobce (AMD) a bude změněna tak, aby se červený signál varující před přehříváním zobrazil až při těchto maximálních povolených hodnotách. Místo 95 °C u procesoru a 90 °C u GPU tak bude nově limitem 100 °C u procesoru i u grafické karty.
Tato změna bude provedena aktualizací firmwaru, kterou teď Valve připravuje, ale ještě není k dispozici. Kdy přesně ji firma začne distribuovat, ještě nevíme. Až po tomto momentu asi bude jasné, za zvýšení prahové teploty bude stačit na to, aby problém vymýtilo. Každopádně pozice Valve je zřejmě zatím taková, že chlazení zařízení je dostatečné a jde pouze o „předčasnou“ signalizaci přehřívání.
Toto zvednutí limitů ochrany proti přehřátí (či signalizace přehřátí) ale úplně nepůsobí jako situace, kdy opravdu bylo od začátku záměrem mít limity teplot vyšší, ale někdo ho omylem do konfigurace firmwaru a softwaru špatně zadal. Pravděpodobné je spíš, že ve Valve původně chtěli nastavit tyto o něco opatrnější hodnoty, ale teď byli kvůli nahlášeným problémům některých zařízení se efektivně uchladit nuceni od toho ustoupit.
Je asi možné, že odebrání této rezervy a nastavení limitu teploty procesoru a GPU na jejich maximální hodnoty specifikované AMD může potenciálně zvýšit šanci na selhání zařízení. Zhorší se tím o něco tepelné namáhání skrze rozdíly teplot, které mezi hraním a nečinností budou na základní desku a další komponenty působit.
Doufejme, že to v praxi nebude mít na spolehlivost významný dopad – takto vysoké teploty nejsou u hardwaru úplně novinka, v noteboocích je výrobci připouštějí celkem běžně a poslední dobou je relativně „normální“, že teploty 100 stupňů Celsia dosahují také desktopové procesory. Buď protože mají tak vysoký příkon, že vyčerpávají absolutní kapacitu chladiče odvádět teplo (to bývá u výkonnějších CPU Intel), nebo protože mají – i třeba při nižší spotřebě – vinou malé plochy čipu problém odvádět teplo do kovového rozvaděče tepla a chladiče (to bývá problém u procesorů AMD).
V desktopech nicméně bývá zbytek prostoru počítače dobře ventilován, zatímco ve Steam Machine jsou komponenty víc natěsnané, takže 100°C teplota GPU a CPU nejspíš bude mít tendenci výrazně víc ohřát celou základní desku a další součásti zařízení. Možná tedy v případě, že máte Steam Machine v teplé (nyní v létě) místnosti a ještě v nějakém koutě, raději zkontrolujte i jestli vysokých teplot nedosahuje i povrch zařízení. A obecně je dobré takové zařízení postavit někam, kde je kolem něj volný prostor a vzduch může cirkulovat.