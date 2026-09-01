Technologie G-Sync Pulsar od Nvidie s lepším obrazem: AOC s ní chystá 5K herní monitor s velkou úhlopříčkou

Vedle prvních 1100Hz herních LCD pro hráče se teď s herním veletrhem Gamescom objevila ještě jedna zajímavá novinka v herních monitorech: nový model s technologií G-Sync Pulsar. Nvidia ji vydala začátkem letošního roku po hodně dlouhých odkladech. Dosavadní monitory ale všechny byly založené jen na starších 360Hz 1440p panelech LCD, které jsou už dost pozadu. Teď ale Pulsar přichází se zajímavějším monitorem s vysokým rozlišením.
Agon AGP327KG
AOC oznámil monitor Agon AGP327KG, který také poskytuje tuto technologii postavenou nad systémem adaptivního obnovování G-Sync (jde bohužel o proprietární funkci Nvidie, na jejíž podporu s grafickými kartami jiných značek můžete zapomenout). Ale Agon AGP327KG je založený na zajímavějším základu: Má panel typu IPS a lesklou povrchovou úpravou a rozlišením 5K (5120 × 2880 bodů) na úhlopříčce 31,5 palce. Jas panelu má být až 500 cd/m², což je pro stmívané podsvícení důležité.
Nativní obnovovací frekvence je zde ještě nižší než u 1440p modelů s podporou Pulsaru – pouze 144 Hz, což bude prozatím daň za vysoké rozlišení. Monitor umí funkci dual-mode pro vyšší frekvenci výměnou za snížení rozlišení – ta poskytuje rozlišení 2560 × 1440 bodů při 240 Hz (což je až na velikost plochy horší než u oněch nativně 1440p monitorů s technologií Pulsar).
Nízká frekvence může být i docela problém, protože technologie G-Sync Pulsar spočívá v stroboskopickém stmívání podsvícení (pro potlačení rozmazání v pohybu), kdy je hodně důležité mít frekvence blikání podsvícení co nejvyšší. Monitor má umět režimy s potlačením rozmazání ULMB2 60 Hz a 120 Hz (ten možná bude vázán na onen 1440p dual-mode režim). Funkce G-Sync Pulsar má fungovat v rozsahu 75 až 144 Hz či 75 až 240 Hz (při 1440p dual-mode). To jsou dost nízké snímkové frekvence a je tak možné, že někteří hráči už mohou pociťovat viditelné blikání obrazu. Pro ty, kteří nemají na blikání citlivé vidění, nicméně může jít o zajímavý monitor.
G-Sync Ambient Adaptive Technology
Monitor integruje kromě podpory G-Sync Pulsar také technologii G-Sync Ambient Adaptive Technology. Jde o integrovaný senzor, který umožňuje automaticky měnit jas a barevné vyvážení podle barvy a intenzity světla v místnosti.
AOC tento monitor předváděl na Gamescomu 2026 v srpnu a návštěvníci si ho mohli prohlédnout a vyzkoušet ve stánku firmy. Zatím ale chybí informace o tom, kdy by se měl začít prodávat a za kolik. Monitor nejspíš bude znovu ukazován v lednu na CES 2027 a potom by mohl být uveden někdy v průběhu příštího roku. Nicméně jisté to úplně není, byť doufáme, že se na něj teď už nebude čekat dva roky jako na první vlnu modelů s technologií Pulsar.
Zdroj: Nvidia, TFTCentral