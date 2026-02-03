Tohle je TOP 5 True Wireless sluchátek pro Android, které si můžete v roce 2026 koupit

Poohlížíte se po nových bezdrátových sluchátkách, ale v záplavě nabídky se tak trochu ztrácíte? Nebo vás zkrátka odrazují složité parametry a spousta technických pojmů? V tom případě zkuste náš výběr TOP 5 bezdrátových sluchátek do uší, které si začátkem roku 2026 můžete pořídit.
1. Sony WF-1000XM5
Sony se v oblasti audia dlouhodobě řadí ke špičce a model WF-1000XM5 to jen potvrzuje. Přestože jsou sluchátka na trhu už několik let, stále patří mezi elitu true wireless modelů. Díky špuntům z paměťové pěny skvěle drží v uších, působí pevně a jsou velmi pohodlná na každodenní nošení.
Hlavním tahákem je prvotřídní zvuk, podpora bezdrátového kodeku LDAC, hlasových asistentů a především špičkové aktivní potlačení hluku (tzv. ANC), které patří k nejlepším na trhu. Slabší stránkou je spíše průměrná výdrž – 8 hodin výdrž sluchátek + dalších 16 hodin s nabíjecím pouzdrem. Podrobnější informace a dojmy můžete najít v naší podrobné recenzi.
2. Samsung Galaxy Buds3 Pro
Dalším kandidátem na skvělá sluchátka jsou Galaxy Buds3 Pro od Samsungu, které jsou ideální volbou zejména pro majitele stejnojmenných smartphonů. Díky úzké integraci se systémem One UI nabídnou maximum funkcí právě s Galaxy telefonem.
Sluchátka zaujmou velmi dobrým zvukem, pokročilým ANC i ucházející výdrží až 30 hodin s nabíjecím pouzdrem. Při používání se Samsung telefonem získáte podporu SSC kodeku a přístup ke všem u nás dostupným Galaxy AI funkcím. O těch najdete více informací v naší podrobné recenzi, kde se dozvíte naše dojmy i právě z těchto sluchátek.
3. OnePlus Buds Pro 3
OnePlus Buds Pro 3 jsou příjemným překvapením. Sluchátka perfektně sedí v uších a díky nízké hmotnosti je můžete bez problému nosit celý den. K tomu přispívá i nadstandardní výdrž – až 10 hodin na nabití a dalších 43 hodin s nabíjecím pouzdrem.
Sluchátkům nechybí pokročilé ANC, podpora bezdrátového kodeku LDAC ani možnost detailního přizpůsobení zvuku. Praktickou funkcí je skrz doprovodou aplikaci možnost nastavení míry zvuku pro každé ucho, což ocení zejména uživatelé s rozdílným sluchem na pravé a levé ucho.
4. Huawei FreeClip 2
Pokud vás nudí klasické špunty a hledáte něco opravdu originálního, mohou být Huawei FreeClip 2 trefou do černého. Druhá generace si zachovává netradiční otevřený design, ke kterému přidává vylepšené basy, pohodlnější nošení a zlepšenou výdrž až 38 hodin s nabíjecím pouzdrem.
Díky Bluetooth 6.0 nabídnou výborný dosah a stabilní připojení, zároveň potěší také podpora LDAC a velmi kvalitní zvukový přednes. Kvůli otevřené konstrukci ale musíte počítat s absencí pokročilejšího ANC, což je v podstatě daň za jejich unikátní provedení. Více informací a naše podrobné dojmy ze sluchátek můžete najít v naší podrobné recenzi.
5. CMF by Nothing Buds 2 Plus
Všechny výše zmíněná sluchátka seženete za cenu okolo 5 tisíc. Pokud však hledáte cenově dostupnější variantu, CMF by Nothing Buds 2 Plus jsou velmi zajímavou volbou. Přestože značka Nothing patří mezi mladší hráče na trhu, sluchátka nabídnou kvalitní zvuk a stabilní přenos zejména díky podpoře LDAC kodeku a Bluetooth 5.4.
Sluchátkům nechybí bohaté basy a nastavení skrze mobilní aplikaci. Skvělá je také výdrž až 14 hodin na nabití, celkově s nabíjecím pouzdrem vítězných 61,5 hodin. Daní za nižší cenu je laciněji zpracované nabíjecí pouzdro, absence více velikostí špuntů a relativně průměrné ANC. V poměru cena/výkon ale patří k těm nejlepším ve své třídě.
