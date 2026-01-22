Recenze sluchátek Huawei FreeClip 2: módní doplněk s Bluetooth 6 a zvukem, který se letos opravdu povedl

Vzhled: znovu unikátem
Huawei to letos znovu zkouší se svými netradičními sluchátky FreeClip, která sází na otevřený C-design a mají tak potenciál zaujmout hlavně něžné pohlaví. Svým jemnějším vzhledem totiž opět připomínají náušnice nebo šperk (nebo při troše fantazie i nějakou erotickou hračku). Po designové stránce se letošní FreeClip 2 prakticky nezměnily, výrobce se zaměřil hlavně na drobná vylepšení, zvuk a praktické inovace.
Huawei letos zapracoval na měkčím C-můstku, lehce zmenšil samotná sluchátka i nabíjecí pouzdro a o několik desetin gramu snížil hmotnost každého sluchátka. Už první generace mi v uších seděla pohodlně, druhá je na tom ještě o kousek dál. Pokud vám stejně jako mně v uších nesedí téměř žádné pecky/špunty, jsou FreeClip skoro jako stvořené pro vás.
Můstek je dostatečně pevný, sluchátka drží jistě na ušním boltci a nesklouzávají ani při rychlém otočení hlavou. Bez problému se mnou zvládla i skákání přes švihadlo, což me samotného příjemně překvapilo.
Stejně jako předloni, i FreeClip 2 využívají dvojici 10,8mm měničů s dvojitou membránou v kulaté části směřující do vnitřního ucha. Zbytek elektroniky společně s baterií se nachází v druhé, větší „fazolce“. Velkou výhodou je symetrický design a fakt, že sluchátka sama rozpoznají levé a pravé ucho, takže při nasazování nemusíte řešit orientaci. Potěší také vyšší odolnost se stupněm krytí IP57, která je chrání před potem a stříkající vodou.
Samotné nasazení je stále do jisté míry otázkou individuálního tvaru uší a vyžaduje chvíli objevování ucha. Zatímco na propagačních materiálech jsou sluchátka umístěna zhruba do středu ušního boltce, mně z této pozice padaly. Nejlépe mi seděly až níže, v dolním zářezu ucha. Jedná se o subjektivní záležitost právě kvůli individuálnosti každého jedince.
Parametry:
Kvalita hudby: skvělý mezigenerační upgrade
První generaci jsem u kvality zvuku kritizoval hlavně slabší basovou složku. Letos je ale situace zcela odlišná. Huawei máknul a vybavil sluchátka dvojitou membránou, která mezigeneračně přináší doslova dvojnásobné basy. A na celkovém projevu je to okamžitě poznat. Hudba má oproti první generaci větší dynamiku i hloubku, a to už v základním, výchozím nastavení.
Basy lze ještě více zvýraznit skrz ekvalizér nebo basový režim v mobilní aplikaci. I bez nich ale sluchátka hrají vzhledem ke své otevřené konstrukci překvapivě dobře. Zvuk je čistý, dobře vyvážený a jednotlivé složky se vzájemně nepřekrývají. Dvojice 10,8mm měničů odvádí skvělou práci, a to i na rušné ulici, kde je hudba nebo mluvené slovo slyšet, zatímco hluk z okolí zůstává jen tlumený. O jeho potlačení se starají mikrofony s podporou VPU a DNN algoritmem. Zde dostávají propagační materiály svému slovu a sluchátka alespoň část hluku ruší spolehlivě.
Připojení k telefonu přes Bluetooth 6.0 je stabilní, pochválit musím hlavně čistotu zvuku a kvalitu přenosu při delší vzdálenosti. Huawei FreeClip 2 podporují audio kodeky SBC, AAC a L2HC.
Aplikace a ovládání: letos už povinná
Používání sluchátek FreeClip 2 je propojeno s doprovodnou aplikací, která otevírá přístup k jejich podrobnějšímu nastavení. Zatímco u první generace jste se bez aplikace klidně obešli, u druhé byste se ochutili o funkce, které se při každodenním používání hodí. Především je to výběr zvukových režimů a ekvalizér, který dokáže velmi dobře zvednout už tak kvalitní zvuk.
Dále máte v aplikaci možnost přizpůsobit gesta pro levé a pravé sluchátko zvlášť. Ve výchozím nastavení dvojklikem na jakoukoliv část sluchátka (vnitřní plochu, můstek i vnější stranu) pozastavíte/spustíte hudbu. Trojklikem přepnete na další skladbu a pro úpravu hlasitosti stačí po sluchátku přejet prstem. To ale vyžaduje trochu cviku.
Sluchátka také dokáží zvednout či odmítnout příchozí hovor pokyvem či zatřesením hlavy. Tato funkce mi ale osobně přijde už trochu zbytečná. Daleko užitečnější je ponechat zapnutou detekci nasazení a automatické rozpoznání levého a pravého sluchátka. Aplikace také nabízí adaptivní hlasitost podle okolního hluku, ta mi však počas testování nefungovala tak, jak ji výrobce zamýšlel. Občas i v naprostém tichu zbytečně tlumila zvuk pod nastavenou úroveň. Užitečná je naopak možnost „prozvonit“ sluchátka, pokud je nemůžete najít.
Výdrž: celovíkendový maratonec
Přestože Huawei FreeClip 2 zůstávají svým designem jedinečná, ve výdrži za konkurencí nikterak nezaostávají. Naopak proti první generaci došlo k mírnému zlepšení. Z původních 36 hodin celkové výdrže (s nabíjecím pouzdrem) se letošní model dostal na 38 hodin. Samotná sluchátka si o hodinu polepšila a na nabití vydrží 9 hodin přehrávání.
To jsou však laboratorní testy. Reálná čísla se liší podle způsobu používání. V praxi jsem se dostal přibližně na 8 hodin, místy lehce přes, což je i tak velmi slušné číslo vzhledem k velikosti sluchátek a srovnání s konkurencí.
Uvnitř každého sluchátka najdete 60mAh baterii, v pouzdře pak 537mAh článek. Nabíjení sluchátek v pouzdře trvá asi 45 minut, přičemž 10 minut nabíjení vám postačí na další 3 hodiny poslechu. Samotné pouzdro se dobije během hodinky při připojení kabelem, bezdrátově lehce pod 3 hodinky. O nízké baterii vás pouzdro upozorní žlutým blíkáním LED kontrolky.
Hodnocení: pro koho opravdu jsou?
Zatímco první generace Huawei FreeClip byla hlavně módním výstřelkem, u druhé generace výrobce výrazně zapracoval jak na hudební kvalitě, tak na funkčnosti. FreeClip 2 tak představuje opravdu povedená sluchátka, která zaujmou svým unikátním designem. Ale…
Je zde několik věcí, které je třeba zvážit. Sluchátkům z podstaty konstrukce chybí jakákoliv podpora ANC. Rušení hluku funguje jen částečně a nikdy se nevyrovná plnohodnotným modelům s ANC. Chybí také podpora hlasového asistenta, což může někomu vadit. Na druhou stranu sluchátka drží na uších perfektně, jsou pohodlná a zvuk se od první generace výrazně zlepšil, zejména v basové složce. I výdrž je vzhledem k jejich velikosti nadprůměrná.
A cena? Huawei si za FreeClip 2 řekne 4 999 korun. Zda je to hodně nebo akorát, nechám na posouzení každého z vás. Za tuto částku však získáte sluchátka s kvalitním zvukem a designem, který se rozhodně odlišuje od všudypřítomných AirPods nebo záplavy špuntových sluchátek. Kdo se tak chce odlišit bez kompromisů ve zvukové kvalitě, mohou být Huawei FreeClip 2 skvělou volbou.