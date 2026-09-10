Tržní podíly GPU: AI a ceny pamětí zabíjejí stolní PC, grafické karty se ale drží. Nvidia v nich má 90 %

Opět uběhly tři měsíce od posledního hlášení stavu tržních podílů na trhu GPU od analytické firmy Jon Peddie Research, která tyto trhy sleduje. Teď zpřístupnila další statistiku už za druhý kvartál roku, tedy období duben až červen.
Tržní podíly výrobců GPU v Q2 2026
Podle Jon Peddie Reasearch prodeje GPU na trhu osobních počítačů – ve smyslu samostatných GPU a x86 procesorů s integrovaným GPU stouply meziročně o 1,1 %. Prodeje procesorů pro PC naopak meziročně o 1,1 % klesly. Rozdíl zřejmě pochází z toho, že prodeje počítačů jako takových klesají, ale prodeje samostatných GPU na tom byly o něco lépe, případně také mohlo v celkovém mixu ubýt procesorů bez integrované grafiky.
Zatímco meziroční srovnání neukazuje velkou změnu, patrně vzhledem k obvyklým sezónním vlivům byly prodeje GPU o 10,4 % vyšší mezikvartálně (proti prvnímu čtvrtletí). Za tím je nárůst na trhu notebooků (o 16,8 %), zatímco desktopová GPU šla naopak dolů (o 4 % proti Q1). Přesněji: zřejmě šlo o obecný propad prodejů desktopových počítačů a pokles desktopových GPU je asi tvořen propadem prodejů procesorů s integrovanou grafikou. Desktopové počítače jsou obecně ve značné krizi, meziročně vycházejí jejich prodeje dokonce o 33 % horší.
Jon Pedie Research pro svou statistiku nepočítá s počítači Apple a Chromebooky, ale patrně také ještě nezahrnuje Arm notebooky s Windows, ve statistice se neukazuje nic od Qualcommu (pokud tedy není jeho podíl tak malý, že se zaokrouhlil na nulu).
V druhém kvartálu roku dál klesl podíl firmy Intel – ta má nyní 56 % trhu měřeno podle GPU (v případě Intelu jsou to drtivou většinou GPU integrovaná), zatímco v prvním kvartálu měla 57 % a před rokem v Q2 0225 ještě 61 %. AMD stouplo ve statistice z 20 % v Q1 na 21 % (před rokem mělo 14 %). Nvidia má v Q1 i Q2 nezměněných 23 % (proti 24 % před rokem). Toto jsou ale čísla po zaokrouhlení. Ve skutečnosti Nvidia také trochu získala na úkor Intelu, pohyby podílu mají být minus jeden procentní bod u Intelu, +0,6 procentního bodu pro AMD a +0,46 procentního bodu pro Nvidii (sic – i zde je asi nějaké zaokrouhlení, protože čísla nedají dohromady nulu).
Podíly v samostatných GPU
Jon Peddie Research už vydala i samostatně uváděnou statistiku tzv. „add-in-boards“ (AIB), čímž se myslí samostatné grafické karty pro desktopová PC v provedení PCI Express – ne však pro notebooky. Na tomto trhu se údajně v druhém kvartálu prodalo 12,5 milionu grafických karet (10% nárůst proti prvnímu čtvrtletí), přestože prodeje desktopových PC šly dolů – prodalo se jich prý okolo 14 milionů za kvartál.
Je dost pravděpodobné, že značná část grafických karet se pořídila jako upgrade starších počítačů, nebo – což může hrát v číslech velkou roli – šlo o karty koupené pro akceleraci AI v pracovních stanicích či dokonce serverech. Z prodejů herních grafik nelze určení poznat, ale pokud by všechny karty šly do herních PC, znamenalo by to, že 89 % desktopových PC má samostatné GPU, což by historicky bylo extrémně nadprůměrné (před rokem byl tento údaj 63 %). Toto číslo by mohly právě tahat nahoru grafické karty, které ve skutečnosti z trhu PC „utíkají“ do pracovních stanic a serverů, kde často může být osazen najednou i větší počet karet než jen jedna.
V celkovém podílu si Nvidia drží 90 %, stejné číslo jako v prvním kvartálu (její podíl ale ve skutečnosti mírně klesl, JPR uvádí, že ztratila 0,1 procentního bodu, což ale po zaokrouhlení není vidět). Před rokem ale Nvidia měla víc, 94 %. AMD lehce kleslo – má 8 % trhu proti 9 % v Q1, reálný pohyb ale údajně byl jen minus 0,16 procentního bodu, „překlopení“ o procento tedy vzniklo až po zaokrouhlení (což asi znamená, že AMD mělo 8,5 % v Q1 a 8,4 % v Q2). Intel se se svými samostatnými kartami Arc a Arc Pro naopak posunul z 1 % v prvním kvartálu na podíl 2 % v druhém kvartálu.
Reálný pohyb byl ale jenom o 0,3 procentního bodu. Soudě podle toho, jak se podíly Intelu chovaly v předchozích zprávách, měl zřejmě Intel v Q1 podíl 1,2 % a nyní v Q2 se dostal na 1,5 %, což se už zaokrouhlilo nahoru na dvě procenta. Pokud tedy JPR nemá ve zprávách nepřesnosti a matematické chyby. Z předchozích zkušeností se zdá, že se to firmě někdy stává (a někdy její čísla bývají později revidována).
Jak se tato situace na trhu GPU bude vyvíjet dál v podmínkách rostoucích cen grafických karet, ale i ostatních komponent, které hodně lidí úplně odradí od nákupu herních PC, a tedy i GPU, uvidíme zase za tři měsíce. Zprávu za nyní dobíhající třetí kvartál by JPR měla mít hotovou někdy v prosinci.