Tržní podíly výrobců GPU v Q1 2026: Brutální ceny pamětí zamávaly trhem počítačů, ale Nvidia stále dominuje

Jsou to tři měsíce od chvíle, kdy jsme tu měli poslední statistiku o tržních podílech výrobců GPU. Analytická firma Jon Peddie Research teď konečně vydala data i za první kvartál letošního roku (Q1 2026), které ukazují, jak na trh s grafikami dopadla krize extrémně drahých pamětí a SSD.
Prodeje počítačů v Q1 2026 výrazně klesly, ale prodeje GPU ne
Jon Peddie Research ve zprávě o tržních podílech výrobců GPU za první čtvrtletí (leden až březen) roku Q1 2026 uvádí, že prodeje GPU klesly mezikvartálně o 7,5 %, což ale může být spíš sezónní vliv, protože Q1 je vždycky slabší než předchozí Q4 (například kvůli vánočním nákupům). V meziročním srovnání totiž prodeje GPU naopak o trošku stouply, o 2 %. Otázka je, zda loňský první kvartál byl typický – AMD a Nvidia tehdy sice vydaly novou generaci karet, ale trh byl extrémně podzásobený (zejména tím, že Nvidia na konci roku 2024 podcenila z nějakého důvodu poptávku a předčasně ukončila výrobu grafik předchozí generace, které pak na trhu nebyly k dostání (což mimochodem vedlo k vysokému nárůstu cen, který se pak držel i po vydání nové generace).
Meziroční nárůst mají na svědomí desktopové počítače, u jejichž GPU byl nárůst prodejů o 11 %, prodeje GPU pro notebooky naopak šly meziročně dolů, klesly o 1,5 %. Upozorňujeme, že tato celková statistika je komplikována tím, že jsou v ní smíchané dohromady samostatné grafické karty s GPU integrovanými v procesorech (a některým PC tak mohou vycházet dvě či více GPU).
Prodeje GPU zřejmě klesly dolů méně než prodeje počítačů: Zatímco mezikvartální propad prodejů GPU byl o 7,5 %, prodej procesorů (který by měl zhruba odpovídat prodeji počítačů, protože počítač má téměř vždy právě jedno CPU) klesl mezi Q4 2025 a Q1 2026 o 14 %. Přičemž nejvíce to postihlo Intel, který prodal o 15 % méně kusů, kdežto AMD klesly prodej jen o 3 % (a ubralo tak Intelu z tržního podílu). Meziroční pokles prodejů CPU byl o 7,2 % (zatímco ve stejném srovnání prodeje GPU stouply o 2 %, jak bylo zmíněno). Tato disproporce může být způsobena tím, že vysoké ceny sice utnuly prodeje celých počítačů, ale hráči si dál kupují nová GPU jako upgrade do starých PC. A je asi také pravda, že i herní grafické karty se nakupují pro použití v aplikacích umělé inteligence a končí v serverech, často i v počtu více karet na jedno CPU.
Za této situace na trhu se tržní podíly změnily takto: Intel ztratil čtyři procentní body a z 59 % v Q4 2025 spadl během Q1 2026 na pouze 55 %. Takto nízký podíl Intel měl naposledy před nějakými 15 lety a v časech svého největšího rozmachu kolem roku 2015 držel až 75 % (připomínáme, že v této statistice jsou dohromady samostatná GPU s těmi integrovanými, která početně dominují). AMD stouplo o dva procentní body z 18 % na 20 %. A Nvidia, v jejímž případě je číslo tvořeno jen samostatnými GPU, získala 2,3 procentního bodu (předchozí čísla jsou zaokrouhlena a přesné hodnoty sděleny nebyly), čímž se dostala z předchozího podílu 23 % na nynějších 25 %. Před rokem v Q1 2025 byly podíly mimochodem 63 %, 17 % a 20 %.
Podíly v samostatných GPU
Jon Peddie Research vede také separátní statistiku, v které jsou jen a pouze samostatná GPU, a to jen ta desktopová (přídavné karty). A ta je také zajímavá, ale jiným způsobem – ukazuje totiž, že v této části trhu nedošlo skoro k žádné změně. Nvidia podle Jon Peddie Research ztratila 0,4 procentního bodu, což (po zaokrouhlení) změnilo její podíl z 91 % v Q4 2025 na jen 90 % v Q1 2026. Tržní podíl AMD údajně klesl o 0,04 % (což je asi zanedbatelné) a je na stejných 8 % jako o kvartál dřív. Oněch 0,4 procentního bodu od Nvidie získal Intel a jeho grafiky Arc, ale jeho podíl pořád po zaokrouhlení vychází na 1 % jako o kvartál zpět.
Z předchozích dat vyplývalo, že podíl Intelu v Q4 2025 byl zřejmě mezi 0,5 % a 0,8 %, takže teď v Q1 2026 by měl být mezi 0,9 % a 1,2 % (aby zaokrouhlení seděla). Je samozřejmě otázka, jak reprezentativní a přesné jsou data a odhady, s nimiž Jon Peddie Research pracuje a zda vůbec je relevantní řešit desetiny procent v uváděných podílech. Před rokem v Q1 2025 mimochodem podíly také byly prakticky stejné – Nvidii vycházelo 91 %, AMD 8 % a Intelu 1 %.
Podle Jon Peddie Research trh se samostatnými desktopovými grafikami dosáhl v Q1 2026 objemu 11,8 prodaných kusů, zatímco počet prodaných desktopových CPU klesl mezikvartálně o 24 % na 15,7 milionu – to znamená, že by teď samostatné GPU mělo být v průměru v 76 % desktopových počítačů (pokud pomineme, že některá PC mohou mít karty dvě nebo i víceré). V předchozím kvartálu (Q4 2025) byl prodej grafických karet 11,48 milionu kusů.
Je zajímavé, že se podíly samostatných desktopových karet zrovna v prvním kvartálu moc nepohnuly, třebaže jsou vnější podmínky na trhu tak mimořádné. Nicméně je možné, že se zde projevuje setrvačnost a nějaké větší otřesy v prodejích a případě v tržních podílech uvidíme v údajích za druhý kvartál roku. Pro ten by Jon Peddie Research měla zveřejnit data zase za měsíc, tedy někdy v první půlce září.