Jaké jsou tržní podíly výrobců GPU? Nvidia má skoro celý trh samostatných grafik pro sebe

Tři měsíce uběhly a máme tu další statistiku tržních podílů výrobců GPU, které vytváří analytická firma Jon Peddie Research (JPR). Ta aktuálně vydala zprávu za poslední čtvrtinu roku 2025, tedy říjen až prosinec, během nichž se postupně vytvářela aktuální situace s brutálně zdraženými pamětmi. Efekt této krize už statistiku za uplynulé období bezpochyby ovlivnil.
Celková statistika: Samostatných GPU ubývá…
Ve statistice prodeje všech GPU dohromady, což zahrnuje tradiční samostatná GPU, ale i PC procesory s integrovaným GPU, zdá se došlo k pohybu, kdy se zmenšilo procento počítačů, na které připadá samostatná grafika.
JPR uvádí, že prodeje GPU celkově klesly o 3,3 % proti minulému roku. Mohou za to zdá se zhoršené prodeje notebooků (pokles o 5,2 %), které převážily to, že prodeje desktopových GPU stouply (o 1,1 %). Prodeje procesorů údajně byly meziročně dokonce o 9,4 % horší, což už zřejmě ukazuje na pokles prodejů počítačů kvůli cenám pamětí a SSD.
Ovšem pokud se porovnává s předchozím stavem v třetím kvartálu roku, tak v Q4 2025 prodeje procesorů pro PC (od kterých lze odvozovat i prodeje PC jako takových) o 2,7 % stouply. Naproti tomu GPU mezikvartálně o 1,3 % klesly. V celkové statistice tím pádem přibylo integrovaných grafik a mají větší váhu.
Nepřekvapí proto, že podíl Nvidie v tomto celkovém počítání (v kterém má Nvidie jen samostatná GPU) klesl údajně o 1,4 procentního bodu – po zaokrouhlení Nvidia z 24 % v předchozím kvartálu klesla na 23 % v Q4 2025. Klesl také Intel, jehož tržní podíl ztratil 1,2 procentního bodu. Vlivem zaokrouhlování ale jeho podíl spadl z 61 % v třetím kvartálu (reálně to muselo být buď 60,6 %, nebo 60,5 %) na 59 % ve čtvrtém (musí to tedy být buď 59,4 %, nebo 59,3 %, aby matematika fungovala). AMD na úkor obou konkurentů získalo 2,6 procentního bodu a po zaokrouhlení mělo v Q4 2025 podíl 18 % (proti 15 % v třetím kvartálu).
Důvodem, proč v této statistice Nvidie ztratila, je zřejmě čistě to, že se zhoršily prodeje samostatných GPU jako takových – v nich Nvidia podíl neztratila, ale snížil se vůbec podíl samostatných grafik v celkovém mixu, proto šel dolů její celkový podíl. Důvodem, proč ztratil Intel a získalo AMD, je pak zřejmě přesun tržního podílu v procesorech coby nositelích integrvaných grafik – AMD Intelu v čtvrtém kvartálu proti tomu třetímu znatelně ubralo z jeho kusu koláče, a je to vidět i zde.
…ale Nvidia v nich má větší podíl
JPR uvádí, že samostatné grafické karty pro desktopová PC (tedy karty do slotu PCIe ×16), pro které uvádí separátní statistiku, dosáhly v čtvrtém kvartálu prodejů 11,48 milionu kusů. To je skutečně pokles (-4,6 %) proti třetímu kvartálu (tehdy to bylo 12,0 milionů kusů). Je to přesto, že prodeje desktopových CPU šly ve stejném srovnání o 9 % nahoru – kleslo tedy procento desktopových počítačů, na které samostatná grafika připadá (JPR to nazývá „attach rate“ a mezi Q3 a Q4 došlo k poklesu z 62 % na 55 %).
Tento pokles prodejů ale patrně víc postihl AMD. JPR uvádí, že tržní podíl značky Nvidia stoupl o 1,6 procentního bodu. V Q4 2025 měla tržní podíl 94 % (po zaokrouhlení), zatímco v třetím čtvrtletí měla podíl 92 %. Stejný podíl (1,6 procentního bodu) ztratilo AMD, které se z 7 % samostatných GPU pro desktop v třetím kvartálu dostalo na 5 % v čtvrtém kvartálu (po zaokrouhlení). Intel podle JPR zůstal zhruba beze změn na stejném podílu, po zaokrouhlení mu vychází 1 % stejně jako v minulém kvartálu. Minule jsme vyvodili, že reálný podíl před zaokrouhlením je to zřejmě 0,5–0,8 %, což by zřejmě mělo platit i nyní.
Před rokem v Q4 2024 měla Nvidia jen 84 %, AMD 15 % a Intel také okolo 1 %.
Nvidia tedy získala v samostatných grafikách ještě silněji dominantní postavení, což asi dále umenší konkurenční prostředí v této oblasti. To zas může zhoršovat i situaci v cenách grafik (navíc k tomu, jak moc zdražily kvůli nedostatku pamětí).
Statistika tržních podílů za aktuální čtvrtletí (leden až březen) by měla vyjít zase za tři měsíce, tedy někdy v první polovině května. Opět vás budeme o výsledcích informovat.