Tržní podíly výrobců GPU: Intel Arc má konečně měřitelný podíl, Nvidia drží 92 % trhu samostatných grafik

Po třech měsících jsou zase venku informace o tržních podílech výrobců GPU, jejichž statistiku vytváří analytická firma Jon Peddie Research. Nyní přišla data za třetí kvartál roku, kdy už Nvidia i AMD měly na trhu kompletní sestavu samostatných karet nové generace.
Podle Jon Peddie Research se v třetím kvartálu na trhu PC prodalo okolo 76,6 milionu GPU, co čehož se počítají samostatné čipy i procesory, které v sobě mají integrované GPU. Pro srovnání prodeje x86 procesorů pro PC měly být okolo 65 milionů. V třetím kvartálu byly údajně prodeje GPU meziročně o 4 % lepší než před rokem (v Q3 2024), což táhly hlavně desktopy, kde byl nárůst o 10,7 %, zatímco notebooky o 1,4 % klesly.
Samotné podíly se ale neměnily o moc proti stavu v druhém čtvrtletí. AMD podle JPR získalo 0,9 procentního bodu a jeho celkový podíl se mezikvartálně posunul ze 14 na 15 %. Je to ale horší výsledek než před rokem, kdy měla firma 17 %. AMD získávalo na úkor Intelu, který ztratil 0,8 procentního bodu, méně na úkor Nvidie (ta ztratila 0,1 procentního bodu). Podíl firmy Nvidia je 24 % a podíl firmy Intel 61 %, což jsou stejná čísla jak za druhý kvartál.
JPR bohužel tyto celkové podíly ve veřejně dostupných zprávách zaokrouhluje na celá procenta, což věci zkresluje. Zdá se, že Intel se mezi Q2 a Q3 propadl z 61,4 % či 61,3 % na 60,6 % nebo 60,5 %, má-li toto zaokrouhlování fungovat. Před rokem v Q3 2024 byly uváděné zaokrouhlené podíly Intelu a Nvidie 65 % a 18 %. Pro připomenutí: jde o součty samostatných GPU a procesorů s integrovanou grafikou, které početně dominují, u Nvidie jde jen o samostatná GPU.
JPR také mimochodem uvádí odhad rozdělení trhu počítačů PC mezi desktopové sestavy a zařízení a notebooky, které už dlouhou dobu trhu dominují. Nyní by měly tvořit 70 % trhu a desktopy 30 %, což je stejný stav jako před rokem.
Podíly v samostatných grafikách: Intel Arc konečně na radaru s necelým procentem
JPR už má venku i statistiku samostatných karet pro desktop. Těch se podle firmy prodalo v třetím čtvrtletí okolo 12,0 milionu kusů, což je 2,8% nárůst proti Q2 2025 (tehdy to mělo být 11,6 milionu) a velký 47,5% nárůst proti třetímu kvartálu před rokem – tehdy Nvidia předčasně utlumovala výrobu grafik generace GeForce RTX 4000, čímž poté vznikl v zimě a na jaře velký nedostatek, který vyšrouboval ceny starých a pak i nových karet v obchodech (je otázka, zda to byla jen nějaká absurdní chyba v řízení výroby, nebo celou dobu záměr – dříve se takové „lapsy“ Nvidii nestávaly).
Bohužel JPR opět uvádí čísla zaokrouhlená na celá procenta (a zde to vadí ještě víc). Před rokem byly uváděné podíly 90 % pro Nvidii a 10 % pro AMD, v minulém kvartálu dokonce 94 % pro Nvidii a 6 % pro AMD. Nyní v třetím kvartálu Nvidia klesla na 92 %, podle zprávy ztratila 1,2 procentního bodu (opět tedy jde o výplody zaokrouhlování, reálně muselo jít buď o pokles z 93,6 % na 92,4 %, nebo z 93,5 % na 92,3 %).
AMD stouplo z podílu 6 % na 7 %. Reálný zisk podílu byl údajně 0,8 procentního bodu. Zbylých 0,4 procentního bodu získal Intel, který má v třetím kvartálu uveden podíl 1 % po zaokrouhlení, zatímco v předchozích obdobích pro něj po zaokrouhlení vycházela nula.
Reálně proto ani v předchozím kvartálu nebyly prodeje grafik Arc nulové, firma musela mít v Q2 2025 podíl minimálně na desetině procenta – někde mezi 0,1 % až 0,4 %. Takže nyní by podíl měl být mezi 0,5 % až 0,8 %, půjde každopádně o méně než jednoprocentní podíl.
Tyto údaje jsou za červenec až září, což je víceméně ještě předtím, než začal strmý nárůst cen pamětí kvůli mánii či bublině okolo umělé inteligence – v jejímž rámci se firmy jako OpenAI (nebo trucpodnik Elona Muska, který by chtěl být OpenAI) předhánějí v tom, kdo spálí víc peněz investorů stavbou obřích datacenter, zkonzumuje větší díl celkové světové výroby čipů a bude pro něj muset být postaveno víc nových elektráren.
Jak aktuální podmínky na trhu dopadnou na prodeje a tržní podíly, se dozvíme zase až za tři měsíce. Údaje za Q4 by firma JPR měla zveřejnit koncem února nebo začátkem března 2026.