Tržní podíly výrobců GPU: Intel Arc má konečně měřitelný podíl, Nvidia drží 92 % trhu samostatných grafik

Jan Olšan
Dnes
Ilustrace - grafické karty Nvidia a AMD, tržní podíly Autor: Mirek Jahoda / ExtraHardware
Ilustrace - grafické karty Nvidia a AMD, tržní podíly
Máme čerstvé statistiky ukazující, jak se vyvíjí podíly Nvidie, AMD a Intelu na trhu grafických karet a GPU.

Po třech měsících jsou zase venku informace o tržních podílech výrobců GPU, jejichž statistiku vytváří analytická firma Jon Peddie Research. Nyní přišla data za třetí kvartál roku, kdy už Nvidia i AMD měly na trhu kompletní sestavu samostatných karet nové generace.

Podle Jon Peddie Research se v třetím kvartálu na trhu PC prodalo okolo 76,6 milionu GPU, co čehož se počítají samostatné čipy i procesory, které v sobě mají integrované GPU. Pro srovnání prodeje x86 procesorů pro PC měly být okolo 65 milionů. V třetím kvartálu byly údajně prodeje GPU meziročně o 4 % lepší než před rokem (v Q3 2024), což táhly hlavně desktopy, kde byl nárůst o 10,7 %, zatímco notebooky o 1,4 % klesly.

Samotné podíly se ale neměnily o moc proti stavu v druhém čtvrtletí. AMD podle JPR získalo 0,9 procentního bodu a jeho celkový podíl se mezikvartálně posunul ze 14 na 15 %. Je to ale horší výsledek než před rokem, kdy měla firma 17 %. AMD získávalo na úkor Intelu, který ztratil 0,8 procentního bodu, méně na úkor Nvidie (ta ztratila 0,1 procentního bodu). Podíl firmy Nvidia je 24 % a podíl firmy Intel 61 %, což jsou stejná čísla jak za druhý kvartál.

Tržní podíly výrobců GPU v Q3 2025

Tržní podíly výrobců GPU v Q3 2025

Autor: Jon Peddie Research

JPR bohužel tyto celkové podíly ve veřejně dostupných zprávách zaokrouhluje na celá procenta, což věci zkresluje. Zdá se, že Intel se mezi Q2 a Q3 propadl z 61,4 % či 61,3 % na 60,6 % nebo 60,5 %, má-li toto zaokrouhlování fungovat. Před rokem v Q3 2024 byly uváděné zaokrouhlené podíly Intelu a Nvidie 65 % a 18 %. Pro připomenutí: jde o součty samostatných GPU a procesorů s integrovanou grafikou, které početně dominují, u Nvidie jde jen o samostatná GPU.

JPR také mimochodem uvádí odhad rozdělení trhu počítačů PC mezi desktopové sestavy a zařízení a notebooky, které už dlouhou dobu trhu dominují. Nyní by měly tvořit 70 % trhu a desktopy 30 %, což je stejný stav jako před rokem.

Podíl notebooků a desktopů (stolních počítačů) na trhu PC

Podíl notebooků a desktopů (stolních počítačů) na trhu PC

Autor: Jon Peddie Research

Podíly v samostatných grafikách: Intel Arc konečně na radaru s necelým procentem

JPR už má venku i statistiku samostatných karet pro desktop. Těch se podle firmy prodalo v třetím čtvrtletí okolo 12,0 milionu kusů, což je 2,8% nárůst proti Q2 2025 (tehdy to mělo být 11,6 milionu) a velký 47,5% nárůst proti třetímu kvartálu před rokem – tehdy Nvidia předčasně utlumovala výrobu grafik generace GeForce RTX 4000, čímž poté vznikl v zimě a na jaře velký nedostatek, který vyšrouboval ceny starých a pak i nových karet v obchodech (je otázka, zda to byla jen nějaká absurdní chyba v řízení výroby, nebo celou dobu záměr – dříve se takové „lapsy“ Nvidii nestávaly).

Bohužel JPR opět uvádí čísla zaokrouhlená na celá procenta (a zde to vadí ještě víc). Před rokem byly uváděné podíly 90 % pro Nvidii a 10 % pro AMD, v minulém kvartálu dokonce 94 % pro Nvidii a 6 % pro AMD. Nyní v třetím kvartálu Nvidia klesla na 92 %, podle zprávy ztratila 1,2 procentního bodu (opět tedy jde o výplody zaokrouhlování, reálně muselo jít buď o pokles z 93,6 % na 92,4 %, nebo z 93,5 % na 92,3 %).

AMD stouplo z podílu 6 % na 7 %. Reálný zisk podílu byl údajně 0,8 procentního bodu. Zbylých 0,4 procentního bodu získal Intel, který má v třetím kvartálu uveden podíl 1 % po zaokrouhlení, zatímco v předchozích obdobích pro něj po zaokrouhlení vycházela nula.

Tržní podíly výrobců GPU v samostatných grafických kartách v Q3 2025

Tržní podíly výrobců GPU v samostatných grafických kartách v Q3 2025

Autor: Jon Peddie Research

Reálně proto ani v předchozím kvartálu nebyly prodeje grafik Arc nulové, firma musela mít v Q2 2025 podíl minimálně na desetině procenta – někde mezi 0,1 % až 0,4 %. Takže nyní by podíl měl být mezi 0,5 % až 0,8 %, půjde každopádně o méně než jednoprocentní podíl.

Tyto údaje jsou za červenec až září, což je víceméně ještě předtím, než začal strmý nárůst cen pamětí kvůli mánii či bublině okolo umělé inteligence – v jejímž rámci se firmy jako OpenAI (nebo trucpodnik Elona Muska, který by chtěl být OpenAI) předhánějí v tom, kdo spálí víc peněz investorů stavbou obřích datacenter, zkonzumuje větší díl celkové světové výroby čipů a bude pro něj muset být postaveno víc nových elektráren.

Jak aktuální podmínky na trhu dopadnou na prodeje a tržní podíly, se dozvíme zase až za tři měsíce. Údaje za Q4 by firma JPR měla zveřejnit koncem února nebo začátkem března 2026.

AI ukradla Vánoce. Operační paměti zdražily až o 500 %, ceny SSD stouply na dvojnásobek Přečtěte si také:

AI ukradla Vánoce. Operační paměti zdražily až o 500 %, ceny SSD stouply na dvojnásobek

Extrémní zdražení pamětí zdecimovalo prodeje základních desek. Ostatní komponenty by mohly zlevnit Přečtěte si také:

Extrémní zdražení pamětí zdecimovalo prodeje základních desek. Ostatní komponenty by mohly zlevnit

Zdroje: Jon Peddie Research (1, 2)

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

