Totální monopol Nvidie v GPU? Údajně se dostala na 94% tržní podíl v samostatných grafikách

Nvidia teď vyhlásila rekordní finanční výsledky a vypadá to, že se také dostala na rekordně dominantní postavení na trhu herních grafik podle údajů o tržním podílu výrobců GPU, které sbírá analytická firma Jon Peddie Research. Ta teď vydala svoji analýzu za druhé čtvrtletí roku – tedy duben až červen 2025.
V druhém kvartálu roku 2025 podle Jon Peddie Research bylo prodáno 66,9 milionu kusů různých procesorů pro PC, ale počet integrovaných GPU v nich spolu se samostatnými grafikami dosáhl 74,7 milionu, prodeje byly o 8,4 % vyšší než v prvním čtvrtletí roku. A prodeje byly vyšší i meziročně (o 4,9 %, přičemž narostla hlavně desktopová GPU o 11,0 %, notebooková jen o 2,5 %).
Zvýšené prodeje se ale podle všeho týkaly převážně Nvidie a zřejmě odráží rozjezd výroby a dodávek nové generace GPU Blackwell (GeForce RTX 5000) během dubna až června poté, co v únoru až březnu byla dostupnost relativně špatná a nestačila na pokrytí poptávky.
Tržní podíl GPU Nvidia na celkovém trhu vyskočil z 20 % v Q1 na 24 % v Q2 2025 (přesněji Nvidia měla získat 4,3 procentního bodu), třebaže se bavíme o kombinovaných číslech míchajících dohromady u Nvidie jen samostatné grafiky a integrované i samostatné grafiky u Intelu a AMD. Znamenalo by to, že ve 24 % všech PC musí být přídavná grafika GeForce (nebo Nvidia RTX). Číslo se zdá příliš vysoké vzhledem k tomu, že velká část PC nejsou herní počítače. Je možné, že číslo o něco navyšují i samostatná GPU Nvidia, která nejsou kupována pro obvyklé použití v osobním počítači, ale pro aplikace AI v serveru nebo pracovní stanici (kdy jich může být instalováno i víc).
Tržní podíl GPU Intel klesl z 63 % v minulém kvartálu na 61 % po zaokrouhlení (JPR uvádí, že přesně Intel ztratil 1,9 procentního bodu tržního podílu). Drtivá většina tohoto čísla by měla být integrovaná GPU v procesorech, která logicky dominují celkovému trhu počítačů vzhledem k tržnímu podílu procesorů Intel.
Klesl i tržní podíl GPU AMD. Zatímco v prvním kvartálu měla firma 17 %, v druhém jen 14 %. Zaokrouhlování na celá procenta zde trošku zkresluje, reálná změna tržního podílu byla 2,4 procentního bodu (oněch 17 % tehdy bylo zaokrouhleno nahoru a 14 % nyní zase dolů).
Pro srovnání: Před rokem v Q2 2024 byly tržní podíly 20 % pro Nvidii, 64 % pro Intel a 16 % pro AMD.
Extrémní rekord v podílu grafik Nvidia
Jon Peddie Research uveřejnila už i údaje čistě pro desktopové samostatné grafické karty, nichž je skokový nárůst prodejů grafik GeForce vidět ještě lépe. Nvidia údajně stoupla z tržního podílu 92 % v prvním kvartálu na 94 % v druhém čtvrtletí.
Na AMD v zaokrouhleném počítání vychází 6 % oproti 8 % v předchozím čtvrtletí. (reálně mělo jít o přesun 2,1 procentního bodu tržního podílu k Nvidii). Pro Intel uvádí JPR podíl 0 %, ale opět jde o zaokrouhlení, reálně by Intel teoreticky mohl mít i třeba 0,1–0,4 %, ale zaokrouhlení na celá procenta by to schovalo. Pro srovnání – před rokem v Q2 2024 měly podíly být 88 % pro Nvidii, 12 % pro AMD a 0 % pro Intel (také vše zaokrouhleno na celá procenta).
Uváděný 94% podíl Nvidie je nejvíc, kolik kdy firma v této statistice kdy měla. Pokud samozřejmě čísla, která jsou asi částečně průzkum trhu, částečně i odhad, skutečně sedí. V testu zprávy Jon Peddie Research jsou určité podivnosti jako například věta, že „Nvidia vydala dvě nové grafiky série Blackwell: GeForce RTX 5080 Super a GeForce RTX 5070“ (přičemž první z modelů zatím neexistuje a druhý vyšel už v Q1 2025, ne v Q2). Což trošku budí podezření, zda autorem nebyl nějaký model generativní umělé inteligence.
Ale zdaleka to nemusí zpochybňovat úroveň samotné práce s daty ze strany firmy Jon Peddie Research (je to ale pozoruhodná nedbalost u oficiálně vydané zprávy vydané seriózně se tvářící firmou, a není to úplně první případ, kdy některé věci ve zprávách JPR vypadají zvláštně). Jiný alternativní zdroj pro takovouto statistiku tržních podílů GPU ale každopádně nemáme.
Situace v druhém čtvrtletí je ovlivněna tím, že prodeje Nvidie zřejmě strmě narostly kvůli již zmíněnému rozjezdu dodávek nové generace karet GeForce na trh – podle Jon Peddie Research narostly prodeje samostatných grafických karet pro desktop o 27 % proti prvnímu čtvrtletí a o 22,2 % meziročně. Zatímco v Q1 2025 prý bylo prodáno okolo 9,2 milionu karet, v Q2 2025 to mělo být 11,6 milionu kusů. A většina tohoto nárůstu patrně byly karty s čipy Nvidia.